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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:57

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Faceless написав:Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс

5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.

и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки :oops:

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ

у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.
с гребцами на галерах не знаком близко...

без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 13:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.

и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки :oops:

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ

у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.
с гребцами на галерах не знаком близко...

без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм :D


%% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:10

  slonomag написав:В Хьюстоне ведь всех этих ураганов/наводнений вроде не бывает?

Ще й як є. У 2017 ураган Харві пройшов через Х'юстон, затопило там все місто і передмістя.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:38

  Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.

и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки :oops:

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.
Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ

у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.
с гребцами на галерах не знаком близко...

без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм :D


Синьорит чего ? :)В девах - меньше конечно, в кьюа - больше намного, в менеджменте примерно паритетно
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:08

  Faceless написав:
Shaman написав:без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм :D


%% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше)
[/quote]
Стаття може і застаріла (2020), але серед Senior SE жінки 5,8%, відносно більше Senior QA 28%. З ростом кваліфікації % жінок падає. https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Ой+ написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм :D

%% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше)

Стаття може і застаріла (2020), але серед Senior SE жінки 5,8%, відносно більше Senior QA 28%. З ростом кваліфікації % жінок падає. https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/
По-перше, не варто надто серйозно сприймати опитування ДОУ
По-друге, окрім SE є чимало інших спеціалізацій
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:59

  rjkz написав:
  flyman написав:Сієтл це СА тільки трошки холодніше і півінчіше


Сиэтл - это штат Вашингтон.

Я про те що це як Каліфорнія, але трохи північніше і дешевше, але не дуже. Далі Ванкувер, але то вже СА але країна, а не штат. І там теж рілестейт не з дешевих.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:02

  Shaman написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень :) .
Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс

5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.

и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки :oops:

топові должності це С-левел, но не сінйор. 5уке на удальонці після ковідла уже давно не хвантастика (а якщо добавить партайм зайчатину то і 7 не потолок).
Я теж не знаю сінйора дєвушку, но знаю сінйору вуменшу.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:05

  slonomag написав:
  Shaman написав:5 куе и выше - это уже топовые должности.
да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.
и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки

Они есть :) у нас таких 2.
"топовые должности" это все работая на кого-то, где надо зп менеджеру дать, сеилсу, уборщице и чтобы начальство еще 30-40% сверху поимело. Тоесть чтобы ты получил 5к уе, тебя надо продать за 10к уе. Ну или если ты ведешь пару проектов где общая прибыль без проблем позволяет выделить лишние 5к уе на чувака который их будет контролить.
Но работая на апворке на себя тебе достаточно продать себя за 5к уе, ведь тебе не надо платить зп непонятно кому + нет начальства которое хочет что-то с тебя поиметь. Поэтому выйти на эту цифру на порядок проще. Но уровень конечно должен быть, и репутация (закрытые контракты).

Істчо прі пєрвом глубоком крізісу 2008 внєшні рєйти були от 36..39 нікомунепотрібних в час, большим оптом дешевше, мєлкім оптом дорожє.
З той пори убігло много води в Янзи і прямий найм без прокладок не рокєт сайєнс а обичні будні обичного гребця на вольних хлєбах а не в дносіті галєрах. Але кому кобила нєвєста.
flyman
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