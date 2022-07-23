Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 131132133134 Додано: Суб 23 лип, 2022 11:57 Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав: Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс

5 куе и выше - это уже топовые должности.

да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.



и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки 5 куе и выше - это уже топовые должности.да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.

Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування. Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ



у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.

с гребцами на галерах не знаком близко...



без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТу меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.с гребцами на галерах не знаком близко...без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм Shaman

Повідомлень: 2290 З нами з: 29.09.19 Подякував: 348 раз. Подякували: 709 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лип, 2022 13:58 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: 5 куе и выше - это уже топовые должности.

да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.



и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки 5 куе и выше - это уже топовые должности.да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.

Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування. Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ



у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.

с гребцами на галерах не знаком близко...



без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТу меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.с гребцами на галерах не знаком близко...без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм



%% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше) %% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше) Faceless

Модератор Повідомлень: 31809 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1351 раз. Подякували: 7547 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лип, 2022 14:10 slonomag написав: В Хьюстоне ведь всех этих ураганов/наводнений вроде не бывает? В Хьюстоне ведь всех этих ураганов/наводнений вроде не бывает?

Ще й як є. У 2017 ураган Харві пройшов через Х'юстон, затопило там все місто і передмістя. Ще й як є. У 2017 ураган Харві пройшов через Х'юстон, затопило там все місто і передмістя. NetSerpent

Повідомлень: 677 З нами з: 24.05.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лип, 2022 14:38 Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: 5 куе и выше - это уже топовые должности.

да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.



и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки 5 куе и выше - это уже топовые должности.да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки

Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.

Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування. Достатньо велика вибірка, не половина, але і не 10%. І це аж ніяк не топові позиції.Щодо дівчат - мабуть, просто таке у вас коло спілкування.

когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТ



у меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.

с гребцами на галерах не знаком близко...



без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм когда я говорил про топовые должности, имелось ввиду не ИТу меня есть несколько знакомых программеров уровня синьора - все мальчики.с гребцами на галерах не знаком близко...без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм



Синьорит чего ? В девах - меньше конечно, в кьюа - больше намного, в менеджменте примерно паритетно Синьорит чего ?В девах - меньше конечно, в кьюа - больше намного, в менеджменте примерно паритетно fox767676 Повідомлень: 338 З нами з: 13.06.20 Подякував: 165 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лип, 2022 15:08 Faceless написав: Shaman написав: без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм



%% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше) %% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше) [/quote]

Стаття може і застаріла (2020), але серед Senior SE жінки 5,8%, відносно більше Senior QA 28%. З ростом кваліфікації % жінок падає. https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/ [/quote]Стаття може і застаріла (2020), але серед Senior SE жінки 5,8%, відносно більше Senior QA 28%. З ростом кваліфікації % жінок падає. Ой+

Повідомлень: 5200 З нами з: 19.04.12 Подякував: 83 раз. Подякували: 824 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лип, 2022 15:38 Re: Еміграція, заробітчанство Ой+ написав: Faceless написав: Shaman написав: без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм без дураков, какой % девушек в синьорах? тапками не кидаться за сексизм

%% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше) %% десь той самий, що й у хлопців, просто загалом дівчат в ІТ дещо менше (не в рази, але менше)

Стаття може і застаріла (2020), але серед Senior SE жінки 5,8%, відносно більше Senior QA 28%. З ростом кваліфікації % жінок падає. https://dou.ua/lenta/articles/it-woman-2020/ Стаття може і застаріла (2020), але серед Senior SE жінки 5,8%, відносно більше Senior QA 28%. З ростом кваліфікації % жінок падає. По-перше, не варто надто серйозно сприймати опитування ДОУ

По-друге, окрім SE є чимало інших спеціалізацій По-перше, не варто надто серйозно сприймати опитування ДОУПо-друге, окрім SE є чимало інших спеціалізацій Faceless

Модератор Повідомлень: 31809 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1351 раз. Подякували: 7547 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лип, 2022 17:59 rjkz написав: flyman написав: Сієтл це СА тільки трошки холодніше і півінчіше Сієтл це СА тільки трошки холодніше і півінчіше



Сиэтл - это штат Вашингтон. Сиэтл - это штат Вашингтон.

Я про те що це як Каліфорнія, але трохи північніше і дешевше, але не дуже. Далі Ванкувер, але то вже СА але країна, а не штат. І там теж рілестейт не з дешевих. Я про те що це як Каліфорнія, але трохи північніше і дешевше, але не дуже. Далі Ванкувер, але то вже СА але країна, а не штат. І там теж рілестейт не з дешевих. flyman

Повідомлень: 29288 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1412 раз. Подякували: 2517 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лип, 2022 18:02 Shaman написав: Faceless написав: BIGor написав: 7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень . 7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс

5 куе и выше - это уже топовые должности.

да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.



и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки 5 куе и выше - это уже топовые должности.да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки

топові должності це С-левел, но не сінйор. 5уке на удальонці після ковідла уже давно не хвантастика (а якщо добавить партайм зайчатину то і 7 не потолок).

Я теж не знаю сінйора дєвушку, но знаю сінйору вуменшу. топові должності це С-левел, но не сінйор. 5уке на удальонці після ковідла уже давно не хвантастика (а якщо добавить партайм зайчатину то і 7 не потолок).Я теж не знаю сінйора дєвушку, но знаю сінйору вуменшу. flyman

Повідомлень: 29288 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1412 раз. Подякували: 2517 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лип, 2022 18:05 slonomag написав: Shaman написав: 5 куе и выше - это уже топовые должности.

да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.

и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки 5 куе и выше - это уже топовые должности.да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки

Они есть у нас таких 2.

"топовые должности" это все работая на кого-то, где надо зп менеджеру дать, сеилсу, уборщице и чтобы начальство еще 30-40% сверху поимело. Тоесть чтобы ты получил 5к уе, тебя надо продать за 10к уе. Ну или если ты ведешь пару проектов где общая прибыль без проблем позволяет выделить лишние 5к уе на чувака который их будет контролить.

Но работая на апворке на себя тебе достаточно продать себя за 5к уе, ведь тебе не надо платить зп непонятно кому + нет начальства которое хочет что-то с тебя поиметь. Поэтому выйти на эту цифру на порядок проще. Но уровень конечно должен быть, и репутация (закрытые контракты). Они естьу нас таких 2."топовые должности" это все работая на кого-то, где надо зп менеджеру дать, сеилсу, уборщице и чтобы начальство еще 30-40% сверху поимело. Тоесть чтобы ты получил 5к уе, тебя надо продать за 10к уе. Ну или если ты ведешь пару проектов где общая прибыль без проблем позволяет выделить лишние 5к уе на чувака который их будет контролить.Но работая на апворке на себя тебе достаточно продать себя за 5к уе, ведь тебе не надо платить зп непонятно кому + нет начальства которое хочет что-то с тебя поиметь. Поэтому выйти на эту цифру на порядок проще. Но уровень конечно должен быть, и репутация (закрытые контракты).

Істчо прі пєрвом глубоком крізісу 2008 внєшні рєйти були от 36..39 нікомунепотрібних в час, большим оптом дешевше, мєлкім оптом дорожє.

З той пори убігло много води в Янзи і прямий найм без прокладок не рокєт сайєнс а обичні будні обичного гребця на вольних хлєбах а не в дносіті галєрах. Але кому кобила нєвєста. Істчо прі пєрвом глубоком крізісу 2008 внєшні рєйти були от 36..39 нікомунепотрібних в час, большим оптом дешевше, мєлкім оптом дорожє.З той пори убігло много води в Янзи і прямий найм без прокладок не рокєт сайєнс а обичні будні обичного гребця на вольних хлєбах а не в дносіті галєрах. Але кому кобила нєвєста. flyman

Повідомлень: 29288 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1412 раз. Подякували: 2517 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 131132133134 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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