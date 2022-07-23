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BIGor написав:7 кує, це навіть не "Київ Фейслеса" - це все якийсь інщий рівень .
Не знаю, який там тепер ценз для "Києва Фейслесса", не я його придумав. Але наприклад подружжя з ІТ, по 3,5 кожен, або 4к і 3к, або 5к і2к - цілком собі реальний кейс
5 куе и выше - это уже топовые должности. да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка.
и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки
топові должності це С-левел, но не сінйор. 5уке на удальонці після ковідла уже давно не хвантастика (а якщо добавить партайм зайчатину то і 7 не потолок). Я теж не знаю сінйора дєвушку, но знаю сінйору вуменшу.
Shaman написав:5 куе и выше - это уже топовые должности. да и в ИТ - это уровень синьора - уже не большая выборка. и при всем уважении к девушкам, не знаю ни одного синьора-девушки
Они есть у нас таких 2. "топовые должности" это все работая на кого-то, где надо зп менеджеру дать, сеилсу, уборщице и чтобы начальство еще 30-40% сверху поимело. Тоесть чтобы ты получил 5к уе, тебя надо продать за 10к уе. Ну или если ты ведешь пару проектов где общая прибыль без проблем позволяет выделить лишние 5к уе на чувака который их будет контролить. Но работая на апворке на себя тебе достаточно продать себя за 5к уе, ведь тебе не надо платить зп непонятно кому + нет начальства которое хочет что-то с тебя поиметь. Поэтому выйти на эту цифру на порядок проще. Но уровень конечно должен быть, и репутация (закрытые контракты).
Істчо прі пєрвом глубоком крізісу 2008 внєшні рєйти були от 36..39 нікомунепотрібних в час, большим оптом дешевше, мєлкім оптом дорожє. З той пори убігло много води в Янзи і прямий найм без прокладок не рокєт сайєнс а обичні будні обичного гребця на вольних хлєбах а не в дносіті галєрах. Але кому кобила нєвєста.