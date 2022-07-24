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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лип, 2022 06:11
Понаехал написав: slonomag написав:
А и правда в Хьюстоне норм цены. За 1500-2000уе вполне годное жилье. И море есть - большой плюс. В Хьюстоне ведь всех этих ураганов/наводнений вроде не бывает?
Проще жить в Остине и ездить в Корпус Кристи. За 2500 можно аппарты снять.
За 2500 даже дома на Зиллоу есть. И почему бы не жить в Корпус Кристи если на удаленке?
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San
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Додано: Нед 24 лип, 2022 07:06
San написав:
За 2500 даже дома на Зиллоу есть. И почему бы не жить в Корпус Кристи если на удаленке?
Снимайте за 2500
я не против. Потом расскажите. По поводу Корпус Кристи - хорошее место, если пенсионер. Особенно если детей нет.
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Понаехал
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