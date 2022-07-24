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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 06:11

  Понаехал написав:
  slonomag написав:А и правда в Хьюстоне норм цены. За 1500-2000уе вполне годное жилье. И море есть - большой плюс. В Хьюстоне ведь всех этих ураганов/наводнений вроде не бывает?

Проще жить в Остине и ездить в Корпус Кристи. За 2500 можно аппарты снять.

За 2500 даже дома на Зиллоу есть. И почему бы не жить в Корпус Кристи если на удаленке?
San
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 07:06

  San написав:За 2500 даже дома на Зиллоу есть. И почему бы не жить в Корпус Кристи если на удаленке?

Снимайте за 2500 :) я не против. Потом расскажите. По поводу Корпус Кристи - хорошее место, если пенсионер. Особенно если детей нет.
Понаехал
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