За 2500 даже дома на Зиллоу есть. И почему бы не жить в Корпус Кристи если на удаленке?
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Додано: Нед 24 лип, 2022 06:11
За 2500 даже дома на Зиллоу есть. И почему бы не жить в Корпус Кристи если на удаленке?
Додано: Нед 24 лип, 2022 07:06
Додано: Нед 24 лип, 2022 13:17
как живут переселенцы в Германии
Додано: Нед 24 лип, 2022 13:26
Додано: Нед 24 лип, 2022 13:29
Додано: Нед 24 лип, 2022 13:39
не мій приклад проблем:
1. машину родичів під Сумами переїхав танк, вижила одна дитина, яка дивом випала з авто
2. будинок (як і півсела) співробітниці розстріляли під Києвом (сторона Броварів), вона з сином-інвалідом сиділа майже місяць в льосі
ніхто з них не розказує як погано жити на шару на шиї у німців
PS лисому 40-річному кабану з попереднього youtube-каналу можна було б знайти якесь корисне заняття, був би якийсь конструктив в діях
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