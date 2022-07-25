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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:26

  vitaliian написав:

висмоктані з пальця "проблеми"
як все погано!
грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:29

  Son of Sun написав:висмоктані з пальця "проблеми"
як все погано!
грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде
ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:39

  vitaliian написав:
  Son of Sun написав:висмоктані з пальця "проблеми"
як все погано!
грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде
ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум.


не мій приклад проблем:
1. машину родичів під Сумами переїхав танк, вижила одна дитина, яка дивом випала з авто
2. будинок (як і півсела) співробітниці розстріляли під Києвом (сторона Броварів), вона з сином-інвалідом сиділа майже місяць в льосі

ніхто з них не розказує як погано жити на шару на шиї у німців

PS лисому 40-річному кабану з попереднього youtube-каналу можна було б знайти якесь корисне заняття, був би якийсь конструктив в діях
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:40

Son of Sun звздц конечно. До отьезда в Германию она жила в Сумах и у нее был небольшой бизнес. Тетя неплохая, мальчик Влад инвалид.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 10:28

  Son of Sun написав:
  vitaliian написав:

висмоктані з пальця "проблеми"
як все погано!
грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде

Взагалі ніяких проблем не побачив.
Такому "як все погано" позаздрила напевно половина українців в Україні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:00

  vitaliian написав:

Проблема это отсутствие маникюра? :lol:
Лучше бы дама уделила время, потраченное на бесполезное видео, ребенку.
А так каждый день клепает по 20 минут какие-то рассказы.
alfredhaos
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