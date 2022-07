Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 131132133134 Додано: Нед 24 лип, 2022 13:26 vitaliian написав:

висмоктані з пальця "проблеми"

як все погано!

висмоктані з пальця "проблеми"
як все погано!
грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде

як все погано!

ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум.

Додано: Нед 24 лип, 2022 13:39 vitaliian написав:

як все погано!

ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум.



не мій приклад проблем:

1. машину родичів під Сумами переїхав танк, вижила одна дитина, яка дивом випала з авто

2. будинок (як і півсела) співробітниці розстріляли під Києвом (сторона Броварів), вона з сином-інвалідом сиділа майже місяць в льосі



ніхто з них не розказує як погано жити на шару на шиї у німців



PS лисому 40-річному кабану з попереднього youtube-каналу можна було б знайти якесь корисне заняття, був би якийсь конструктив в діях

Додано: Пон 25 лип, 2022 10:28 Son of Sun написав:

висмоктані з пальця "проблеми"

як все погано!

грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде висмоктані з пальця "проблеми"як все погано!грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде

Взагалі ніяких проблем не побачив.

Такому "як все погано" позаздрила напевно половина українців в Україні. Взагалі ніяких проблем не побачив.Такому "як все погано" позаздрила напевно половина українців в Україні. andrijk777

Додано: Пон 25 лип, 2022 12:00 vitaliian написав:

Проблема это отсутствие маникюра?

Лучше бы дама уделила время, потраченное на бесполезное видео, ребенку.

А так каждый день клепает по 20 минут какие-то рассказы. Проблема это отсутствие маникюра?Лучше бы дама уделила время, потраченное на бесполезное видео, ребенку.А так каждый день клепает по 20 минут какие-то рассказы. alfredhaos

