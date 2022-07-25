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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:26

  vitaliian написав:

висмоктані з пальця "проблеми"
як все погано!
грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:29

  Son of Sun написав:висмоктані з пальця "проблеми"
як все погано!
грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде
ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:39

  vitaliian написав:
  Son of Sun написав:висмоктані з пальця "проблеми"
як все погано!
грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде
ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум.


не мій приклад проблем:
1. машину родичів під Сумами переїхав танк, вижила одна дитина, яка дивом випала з авто
2. будинок (як і півсела) співробітниці розстріляли під Києвом (сторона Броварів), вона з сином-інвалідом сиділа майже місяць в льосі

ніхто з них не розказує як погано жити на шару на шиї у німців

PS лисому 40-річному кабану з попереднього youtube-каналу можна було б знайти якесь корисне заняття, був би якийсь конструктив в діях
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:40

Son of Sun звздц конечно. До отьезда в Германию она жила в Сумах и у нее был небольшой бизнес. Тетя неплохая, мальчик Влад инвалид.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 10:28

  Son of Sun написав:
  vitaliian написав:

висмоктані з пальця "проблеми"
як все погано!
грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде

Взагалі ніяких проблем не побачив.
Такому "як все погано" позаздрила напевно половина українців в Україні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:00

  vitaliian написав:

Проблема это отсутствие маникюра? :lol:
Лучше бы дама уделила время, потраченное на бесполезное видео, ребенку.
А так каждый день клепает по 20 минут какие-то рассказы.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:09

  slonomag написав:
  San написав:
  slonomag написав:Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц.

Сиэттл - вроде как второй по дороговизне жилья из больших городов в Штатах после Сан-Франциско. ЛА, Бостон, НЙ дешевле будут.
Амазон и Майкрософт базируются в Сиэттле.

Блин, я не знал :) Он вроде в такой локации находится, в углу карты, практически на севере. Посмотрел средние температуры - там вообще дубарь, кто там жить захочет. Ладно, надо Флориду глянуть. Хотя там ураганы, тоже мало приятного. Где в Америке вообще норм локация чтобы море в радиусе 10 минут на машине и без всяких катаклизмов? Вроде у Хьюстона норм локация (географически), и море рядом, но на графиках погоды рисуют постоянные дожди, типа 7-10 дней в месяц дождь идет. Хз бывает ли такое.


Из НЙ сейчас люди валят понемногу из-за крайма.
Но крайм не во всем НЙ, а в неблагополучных районах.
Жара, правда сейчас. Вчера было 36 градусов. Но океан чистый и теплый, песок на пляже, каждое утро трактор ездит просеивает, чистый.
Вода стала такая чистая, что появились виды рыб, которые давно отсюда ушли.
Рыбаки в восторге. Правда уже замечены и акулы (с точки зрения экологии - это хорошо, но я их боюсь). Пока мелкие виды.

Во ФлОриде с акулами вообще ахтунг.
А жара поболее нйркской.
Лето в НЙ с конца апреля по начало октября. Пару лет назад 2 октября делали пикник на пляже, купались. Было 32 градуса, правда на следующий день резко включили осень.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:24

  vitaliian написав:
  Son of Sun написав:висмоктані з пальця "проблеми"
як все погано!
грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде
ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум.


Я могу пугнуть.
Переписываюсь с бывшим сотрудником.
В Украине его сократили, он пенсионного возраста.
Но вот война вытолкала в Германию.
Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.
Сейчас я с женой живём в Мюнхене. Приехали 6.03. а 8.03 я пошел на работу и работаю по сегодняшний день.
Тут по украинским меркам рай. По местным меркам я зарабатываю крайне мало. Погода здесь все лето стабильная: 18-25 градусов. Жары не бывает. В выходные ходим в театр, на концерты, в музеи, на выставки. Вчера были на фестивале.
Предложили работу 3.5 тис евро, оплачиваемую квартиру три комнаты, трёхразовое питание. Я отказался, потому, что не Мюнхен, а рядом. Не хочется терять шикарные мюнхенские бассейны, в которые мы часто ходим. Да и культурная жизнь здесь, в Мюнхене бурлит.
Ищу квартиру в Мюнхене.
Иногда (мне это просто интересно) стригу зелёные заборы. Уже набрался опыта. Особенно хорошо стрижется туя.
С сентября хочу организовать школу ХХХХХХХ из наших, из украинцев.
Тут у меня полная воля для разносторонней деятельности.
При церкве веду курсы немецкого.
Пишу и издаю статьи в поддержку Украины.
Так, что жизнь кипит, и возвращаться назад, в болото не тянет, хотя очень хочется, чтобы Украина победила.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.

Ну это явно не рядовой пенсионер. Я бы сказал исключительный случай, у нас таких пенсионеров по всей стране наверное и пары тысяч не наберется. 90% молодежи не могут похвастаться знанием 2х иностранных языков. А у того пенсионера наверное еще и лет 30 опыта работы в какой-то сфере.
slonomag
 
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