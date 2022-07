Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 131132133134 Додано: Нед 24 лип, 2022 13:26 vitaliian написав:

висмоктані з пальця "проблеми"

як все погано!

висмоктані з пальця "проблеми"
як все погано!
грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде

як все погано!

ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум.

Додано: Нед 24 лип, 2022 13:39 vitaliian написав:

як все погано!

ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум.

не мій приклад проблем:



не мій приклад проблем:

1. машину родичів під Сумами переїхав танк, вижила одна дитина, яка дивом випала з авто

2. будинок (як і півсела) співробітниці розстріляли під Києвом (сторона Броварів), вона з сином-інвалідом сиділа майже місяць в льосі



ніхто з них не розказує як погано жити на шару на шиї у німців



PS лисому 40-річному кабану з попереднього youtube-каналу можна було б знайти якесь корисне заняття, був би якийсь конструктив в діях

Додано: Нед 24 лип, 2022 14:40 Son of Sun звздц конечно. До отьезда в Германию она жила в Сумах и у нее был небольшой бизнес. Тетя неплохая, мальчик Влад инвалид.

Додано: Пон 25 лип, 2022 10:28 Son of Sun написав:

висмоктані з пальця "проблеми"

як все погано!

Взагалі ніяких проблем не побачив.
Такому "як все погано" позаздрила напевно половина українців в Україні.

Взагалі ніяких проблем не побачив.

Такому "як все погано" позаздрила напевно половина українців в Україні. Взагалі ніяких проблем не побачив.Такому "як все погано" позаздрила напевно половина українців в Україні. andrijk777

Додано: Пон 25 лип, 2022 12:00 vitaliian написав:

Проблема это отсутствие маникюра?

Лучше бы дама уделила время, потраченное на бесполезное видео, ребенку.

Проблема это отсутствие маникюра?
Лучше бы дама уделила время, потраченное на бесполезное видео, ребенку.
А так каждый день клепает по 20 минут какие-то рассказы.

Додано: Пон 25 лип, 2022 19:09 slonomag написав:

Сиэттл - вроде как второй по дороговизне жилья из больших городов в Штатах после Сан-Франциско. ЛА, Бостон, НЙ дешевле будут.

Амазон и Майкрософт базируются в Сиэттле. Сиэттл - вроде как второй по дороговизне жилья изгородов в Штатах после Сан-Франциско. ЛА, Бостон, НЙ дешевле будут.Амазон и Майкрософт базируются в Сиэттле.

Блин, я не знал Он вроде в такой локации находится, в углу карты, практически на севере. Посмотрел средние температуры - там вообще дубарь, кто там жить захочет. Ладно, надо Флориду глянуть. Хотя там ураганы, тоже мало приятного. Где в Америке вообще норм локация чтобы море в радиусе 10 минут на машине и без всяких катаклизмов? Вроде у Хьюстона норм локация (географически), и море рядом, но на графиках погоды рисуют постоянные дожди, типа 7-10 дней в месяц дождь идет. Хз бывает ли такое. Блин, я не зналОн вроде в такой локации находится, в углу карты, практически на севере. Посмотрел средние температуры - там вообще дубарь, кто там жить захочет. Ладно, надо Флориду глянуть. Хотя там ураганы, тоже мало приятного. Где в Америке вообще норм локация чтобы море в радиусе 10 минут на машине и без всяких катаклизмов? Вроде у Хьюстона норм локация (географически), и море рядом, но на графиках погоды рисуют постоянные дожди, типа 7-10 дней в месяц дождь идет. Хз бывает ли такое.



Из НЙ сейчас люди валят понемногу из-за крайма.

Но крайм не во всем НЙ, а в неблагополучных районах.

Жара, правда сейчас. Вчера было 36 градусов. Но океан чистый и теплый, песок на пляже, каждое утро трактор ездит просеивает, чистый.

Вода стала такая чистая, что появились виды рыб, которые давно отсюда ушли.

Рыбаки в восторге. Правда уже замечены и акулы (с точки зрения экологии - это хорошо, но я их боюсь). Пока мелкие виды.



Во ФлОриде с акулами вообще ахтунг.

А жара поболее нйркской.

Из НЙ сейчас люди валят понемногу из-за крайма.
Но крайм не во всем НЙ, а в неблагополучных районах.
Жара, правда сейчас. Вчера было 36 градусов. Но океан чистый и теплый, песок на пляже, каждое утро трактор ездит просеивает, чистый.
Вода стала такая чистая, что появились виды рыб, которые давно отсюда ушли.
Рыбаки в восторге. Правда уже замечены и акулы (с точки зрения экологии - это хорошо, но я их боюсь). Пока мелкие виды.
Во ФлОриде с акулами вообще ахтунг.
А жара поболее нйркской.
Лето в НЙ с конца апреля по начало октября. Пару лет назад 2 октября делали пикник на пляже, купались. Было 32 градуса, правда на следующий день резко включили осень.

Додано: Пон 25 лип, 2022 19:24 vitaliian написав:

як все погано!

грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде висмоктані з пальця "проблеми"як все погано!грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум. ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум.



Я могу пугнуть.

Переписываюсь с бывшим сотрудником.

В Украине его сократили, он пенсионного возраста.

Но вот война вытолкала в Германию.

Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.

Сейчас я с женой живём в Мюнхене. Приехали 6.03. а 8.03 я пошел на работу и работаю по сегодняшний день.

Тут по украинским меркам рай. По местным меркам я зарабатываю крайне мало. Погода здесь все лето стабильная: 18-25 градусов. Жары не бывает. В выходные ходим в театр, на концерты, в музеи, на выставки. Вчера были на фестивале.

Предложили работу 3.5 тис евро, оплачиваемую квартиру три комнаты, трёхразовое питание. Я отказался, потому, что не Мюнхен, а рядом. Не хочется терять шикарные мюнхенские бассейны, в которые мы часто ходим. Да и культурная жизнь здесь, в Мюнхене бурлит.

Ищу квартиру в Мюнхене.

Иногда (мне это просто интересно) стригу зелёные заборы. Уже набрался опыта. Особенно хорошо стрижется туя.

С сентября хочу организовать школу ХХХХХХХ из наших, из украинцев.

Тут у меня полная воля для разносторонней деятельности.

При церкве веду курсы немецкого.

Пишу и издаю статьи в поддержку Украины.

Так, что жизнь кипит, и возвращаться назад, в болото не тянет, хотя очень хочется, чтобы Украина победила. Я могу пугнуть.Переписываюсь с бывшим сотрудником.В Украине его сократили, он пенсионного возраста.Но вот война вытолкала в Германию.Свободный немецкий и очень хороший Инглиш. rjkz

Додано: Пон 25 лип, 2022 19:44 Re: Еміграція, заробітчанство
rjkz написав: Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.

Ну это явно не рядовой пенсионер. Я бы сказал исключительный случай, у нас таких пенсионеров по всей стране наверное и пары тысяч не наберется. 90% молодежи не могут похвастаться знанием 2х иностранных языков. А у того пенсионера наверное еще и лет 30 опыта работы в какой-то сфере.

