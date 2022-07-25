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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 25 лип, 2022 19:09
slonomag написав: San написав: slonomag написав:
Правда я так на вскидку посмотрел тот сайт что он скидывал, открыл Сиэтл (хз дорогой это город считается или нет), ну аренда там 2-3к уе в месяц.
Сиэттл - вроде как второй по дороговизне жилья из больших
городов в Штатах после Сан-Франциско. ЛА, Бостон, НЙ дешевле будут.
Амазон и Майкрософт базируются в Сиэттле.
Блин, я не знал
Он вроде в такой локации находится, в углу карты, практически на севере. Посмотрел средние температуры - там вообще дубарь, кто там жить захочет. Ладно, надо Флориду глянуть. Хотя там ураганы, тоже мало приятного. Где в Америке вообще норм локация чтобы море в радиусе 10 минут на машине и без всяких катаклизмов? Вроде у Хьюстона норм локация (географически), и море рядом, но на графиках погоды рисуют постоянные дожди, типа 7-10 дней в месяц дождь идет. Хз бывает ли такое.
Из НЙ сейчас люди валят понемногу из-за крайма.
Но крайм не во всем НЙ, а в неблагополучных районах.
Жара, правда сейчас. Вчера было 36 градусов. Но океан чистый и теплый, песок на пляже, каждое утро трактор ездит просеивает, чистый.
Вода стала такая чистая, что появились виды рыб, которые давно отсюда ушли.
Рыбаки в восторге. Правда уже замечены и акулы (с точки зрения экологии - это хорошо, но я их боюсь). Пока мелкие виды.
Во ФлОриде с акулами вообще ахтунг.
А жара поболее нйркской.
Лето в НЙ с конца апреля по начало октября. Пару лет назад 2 октября делали пикник на пляже, купались. Было 32 градуса, правда на следующий день резко включили осень.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 19:24
vitaliian написав: Son of Sun написав:
висмоктані з пальця "проблеми"
як все погано!
грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде
ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум.
Я могу пугнуть.
Переписываюсь с бывшим сотрудником.
В Украине его сократили, он пенсионного возраста.
Но вот война вытолкала в Германию.
Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.
Сейчас я с женой живём в Мюнхене. Приехали 6.03. а 8.03 я пошел на работу и работаю по сегодняшний день.
Тут по украинским меркам рай. По местным меркам я зарабатываю крайне мало. Погода здесь все лето стабильная: 18-25 градусов. Жары не бывает. В выходные ходим в театр, на концерты, в музеи, на выставки. Вчера были на фестивале.
Предложили работу 3.5 тис евро, оплачиваемую квартиру три комнаты, трёхразовое питание. Я отказался, потому, что не Мюнхен, а рядом. Не хочется терять шикарные мюнхенские бассейны, в которые мы часто ходим. Да и культурная жизнь здесь, в Мюнхене бурлит.
Ищу квартиру в Мюнхене.
Иногда (мне это просто интересно) стригу зелёные заборы. Уже набрался опыта. Особенно хорошо стрижется туя.
С сентября хочу организовать школу ХХХХХХХ из наших, из украинцев.
Тут у меня полная воля для разносторонней деятельности.
При церкве веду курсы немецкого.
Пишу и издаю статьи в поддержку Украины.
Так, что жизнь кипит, и возвращаться назад, в болото не тянет, хотя очень хочется, чтобы Украина победила.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 19:44
rjkz написав:
Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.
Ну это явно не рядовой пенсионер. Я бы сказал исключительный случай, у нас таких пенсионеров по всей стране наверное и пары тысяч не наберется. 90% молодежи не могут похвастаться знанием 2х иностранных языков. А у того пенсионера наверное еще и лет 30 опыта работы в какой-то сфере.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 19:45
beee написав: vladimir07 написав:
Vlad442 написав:
4 Стройка буде дорога, тому що після війни каменщик може працювати де завгодно. Він не будет працювати тут за 300 евро, коли у Чехії йому будуть пропонувати 3000. Ціни на все матеріали будуть європейські.
В Чехии 3000евро каменщику действительная цифра ?
В Германии - такая
брутто
и жизнь дорогая по сравнению с Украиной)
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:08
slonomag написав: rjkz написав:
Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.
Ну это явно не рядовой пенсионер. Я бы сказал исключительный случай, у нас таких пенсионеров по всей стране наверное и пары тысяч не наберется. 90% молодежи не могут похвастаться знанием 2х иностранных языков. А у того пенсионера наверное еще и лет 30 опыта работы в какой-то сфере.
Технолог в одной из строительных тем.
Может работать очень квалифицированным рабочим.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:10
Прохожий
Не ну пиво и дешевле и вкуснее , проверено, по 38центов 0.33 пить можно, а по 78-90 за 0.5 - и нужно!!!!(сами баварцы пьют ящиками)
Хомяк подтвердит
Чем он его закусывает? Писал что закусь тоже дешевле.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:16
kokon написав:
Вот потому что все дорожает, а цена труда падает, вот поэтому недвижимость будет идти вниз. Потому что денег на улучшение жилищных условий нет. Все уходит на бензин/жратву/одежду.
В мегаполисах Африки и Южной Америки, где у 80% бомженаселения с фавел всё уходит на еду( и не на лососи с телячьей вырезкой) цена на 2К, которая ощущается как 3К, и НЕ в фавелах - в районе б/у Гольфа или Мерса С200 1993 года или чуть в другом диапазоне??? А в Ливане, Сирии и Ираке?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:20
Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.
До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:28
beee написав:
Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.
До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто
Почему?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:43
alfredhaos написав: beee написав:
Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.
До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто
Почему?
едят пасту
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