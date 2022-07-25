Сейчас я с женой живём в Мюнхене. Приехали 6.03. а 8.03 я пошел на работу и работаю по сегодняшний день.

Тут по украинским меркам рай. По местным меркам я зарабатываю крайне мало. Погода здесь все лето стабильная: 18-25 градусов. Жары не бывает. В выходные ходим в театр, на концерты, в музеи, на выставки. Вчера были на фестивале.

Предложили работу 3.5 тис евро, оплачиваемую квартиру три комнаты, трёхразовое питание. Я отказался, потому, что не Мюнхен, а рядом. Не хочется терять шикарные мюнхенские бассейны, в которые мы часто ходим. Да и культурная жизнь здесь, в Мюнхене бурлит.

Ищу квартиру в Мюнхене.

Иногда (мне это просто интересно) стригу зелёные заборы. Уже набрался опыта. Особенно хорошо стрижется туя.

С сентября хочу организовать школу ХХХХХХХ из наших, из украинцев.

Тут у меня полная воля для разносторонней деятельности.

При церкве веду курсы немецкого.

Пишу и издаю статьи в поддержку Украины.

Так, что жизнь кипит, и возвращаться назад, в болото не тянет, хотя очень хочется, чтобы Украина победила.