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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лип, 2022 20:58
alfredhaos написав: beee написав:
Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.
До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто
Почему?
Обычная страховка либо не покрывает стоматологию вообще, либо самые базовые услуги типа вырвать зуб или поставить страшненькую пломбу.
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