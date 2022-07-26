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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 134135136137> Додано: Пон 25 лип, 2022 20:58 alfredhaos написав: beee написав: Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.

До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто

Почему? Почему?

Обычная страховка либо не покрывает стоматологию вообще, либо самые базовые услуги типа вырвать зуб или поставить страшненькую пломбу. Обычная страховка либо не покрывает стоматологию вообще, либо самые базовые услуги типа вырвать зуб или поставить страшненькую пломбу. phantom_systems

Повідомлень: 2155 З нами з: 14.04.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 463 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 22:22 rjkz написав: vitaliian написав: Son of Sun написав: висмоктані з пальця "проблеми"

як все погано!

грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде висмоктані з пальця "проблеми"як все погано!грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум. ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум.



Я могу пугнуть.

Переписываюсь с бывшим сотрудником.

В Украине его сократили, он пенсионного возраста.

Но вот война вытолкала в Германию.

Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.

Сейчас я с женой живём в Мюнхене. Приехали 6.03. а 8.03 я пошел на работу и работаю по сегодняшний день.

Тут по украинским меркам рай. По местным меркам я зарабатываю крайне мало. Погода здесь все лето стабильная: 18-25 градусов. Жары не бывает. В выходные ходим в театр, на концерты, в музеи, на выставки. Вчера были на фестивале.

Предложили работу 3.5 тис евро, оплачиваемую квартиру три комнаты, трёхразовое питание. Я отказался, потому, что не Мюнхен, а рядом. Не хочется терять шикарные мюнхенские бассейны, в которые мы часто ходим. Да и культурная жизнь здесь, в Мюнхене бурлит.

Ищу квартиру в Мюнхене.

Иногда (мне это просто интересно) стригу зелёные заборы. Уже набрался опыта. Особенно хорошо стрижется туя.

С сентября хочу организовать школу ХХХХХХХ из наших, из украинцев.

Тут у меня полная воля для разносторонней деятельности.

При церкве веду курсы немецкого.

Пишу и издаю статьи в поддержку Украины.

Так, что жизнь кипит, и возвращаться назад, в болото не тянет, хотя очень хочется, чтобы Украина победила. Я могу пугнуть.Переписываюсь с бывшим сотрудником.В Украине его сократили, он пенсионного возраста.Но вот война вытолкала в Германию.Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.

Так, а кем он работает в Германии? Жилье кто оплачивает, получает ли помощь для беженцев? Жена точно єтим всем пользуется. Посчитала, что если делать все то, что он перечислил, должно быть отменное здоровье и 48 часов в сутках( ну, минимум, 36). Ну, вы ж ему ответили, надеюсь, что у вас океан, чистый песок и т.д. а вообще, текст выше говорит, что чел активный+ оптимист и это отлично!!! Иногда 20- летние пенсионеров напоминают. У Шаинского была жена( последняя которая)- лет 30 или 40 разница- капец, впечатление, что это ему 28, а ей 70. Не дай бог такое иметь Так, а кем он работает в Германии? Жилье кто оплачивает, получает ли помощь для беженцев? Жена точно єтим всем пользуется. Посчитала, что если делать все то, что он перечислил, должно быть отменное здоровье и 48 часов в сутках( ну, минимум, 36). Ну, вы ж ему ответили, надеюсь, что у вас океан, чистый песок и т.д. а вообще, текст выше говорит, что чел активный+ оптимист и это отлично!!! Иногда 20- летние пенсионеров напоминают. У Шаинского была жена( последняя которая)- лет 30 или 40 разница- капец, впечатление, что это ему 28, а ей 70. Не дай бог такое иметь Wisznia2021 Повідомлень: 101 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 22:50 rjkz написав: vitaliian написав: Son of Sun написав: висмоктані з пальця "проблеми"

як все погано!

грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде висмоктані з пальця "проблеми"як все погано!грошей платять мало, але злазити з соціала ніхто не буде ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум. ну можете для контраста рассказать про свои) Пугните ими форум.



Я могу пугнуть.

Переписываюсь с бывшим сотрудником.

В Украине его сократили, он пенсионного возраста.

Но вот война вытолкала в Германию.

Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.

Сейчас я с женой живём в Мюнхене. Приехали 6.03. а 8.03 я пошел на работу и работаю по сегодняшний день.

Тут по украинским меркам рай. По местным меркам я зарабатываю крайне мало. Погода здесь все лето стабильная: 18-25 градусов. Жары не бывает. В выходные ходим в театр, на концерты, в музеи, на выставки. Вчера были на фестивале.

Предложили работу 3.5 тис евро, оплачиваемую квартиру три комнаты, трёхразовое питание. Я отказался, потому, что не Мюнхен, а рядом. Не хочется терять шикарные мюнхенские бассейны, в которые мы часто ходим. Да и культурная жизнь здесь, в Мюнхене бурлит.

Ищу квартиру в Мюнхене.

Иногда (мне это просто интересно) стригу зелёные заборы. Уже набрался опыта. Особенно хорошо стрижется туя.

С сентября хочу организовать школу ХХХХХХХ из наших, из украинцев.

Тут у меня полная воля для разносторонней деятельности.

При церкве веду курсы немецкого.

Пишу и издаю статьи в поддержку Украины.

Так, что жизнь кипит, и возвращаться назад, в болото не тянет, хотя очень хочется, чтобы Украина победила. Я могу пугнуть.Переписываюсь с бывшим сотрудником.В Украине его сократили, он пенсионного возраста.Но вот война вытолкала в Германию.Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.

Песдит шо дышит ваш бывший сотрудник, а дышит часто

Начнём с того, что с середины мая у Мюнхене раз в две недели стабильно пару дней +33-34-35… уже много раз было

Бассейн там хер найдёшь (я детям искал, правда не за сто евро за разовое посещение)

Зарплату у 3500 в отличии от ваших бигэппловских не все местные на руки получают, может у него фамилия Гольдштейн или Шульценберг, тогда да - все банки в гости к вам

И шестого марта туда только евреи - родственники местных добрались, поездов толком не было до 10го, машина ехала со скоростью 10км/ч до Ковеля, и то если канистры с собой полные были, по известной причине, а дальше тоже не «скатертью дорога была», значит ехали к родственникам числа так 24го, в первых рядах.

Вывод - или осетра урезать, или рукава пришивать, как на Снигерии говАривают

Или у деда маразм, миазм и фантазм… Песдит шо дышит ваш бывший сотрудник, а дышит частоНачнём с того, что с середины мая у Мюнхене раз в две недели стабильно пару дней +33-34-35… уже много раз былоБассейн там хер найдёшь (я детям искал, правда не за сто евро за разовое посещение)Зарплату у 3500 в отличии от ваших бигэппловских не все местные на руки получают, может у него фамилия Гольдштейн или Шульценберг, тогда да - все банки в гости к вамИ шестого марта туда только евреи - родственники местных добрались, поездов толком не было до 10го, машина ехала со скоростью 10км/ч до Ковеля, и то если канистры с собой полные были, по известной причине, а дальше тоже не «скатертью дорога была», значит ехали к родственникам числа так 24го, в первых рядах.Вывод - или осетра урезать, или рукава пришивать, как на Снигерии говАриваютИли у деда маразм, миазм и фантазм… барабашов Повідомлень: 2421 З нами з: 16.06.15 Подякував: 230 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 23:16 барабашов написав: И шестого марта туда только евреи - родственники местных добрались, поездов толком не было до 10го, машина ехала со скоростью 10км/ч до Ковеля, и то если канистры с собой полные были, по известной причине, а дальше тоже не «скатертью дорога была», значит ехали к родственникам числа так 24го, в первых рядах.

Вывод - или осетра урезать, или рукава пришивать, как на Снигерии говАривают

Или у деда маразм, миазм и фантазм… И шестого марта туда только евреи - родственники местных добрались, поездов толком не было до 10го, машина ехала со скоростью 10км/ч до Ковеля, и то если канистры с собой полные были, по известной причине, а дальше тоже не «скатертью дорога была», значит ехали к родственникам числа так 24го, в первых рядах.Вывод - или осетра урезать, или рукава пришивать, как на Снигерии говАриваютИли у деда маразм, миазм и фантазм…

Ну да. Как же я в начале марта сажал знакомых с фамилией на "-ская" на поезд до Берлина?

Про погоду спорить не буду, но что-то мне подсказывает, что климат там аналогичен краковскому: +20 и дождь - типичная летняя погода. Ну да. Как же я в начале марта сажал знакомых с фамилией на "-ская" на поезд до Берлина?Про погоду спорить не буду, но что-то мне подсказывает, что климат там аналогичен краковскому: +20 и дождь - типичная летняя погода. Gastarbaiter Повідомлень: 2197 З нами з: 26.02.18 Подякував: 605 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 23:29 beee написав: Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.

До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто



Насколько часто?

Вы не чистите зубы? Насколько часто?Вы не чистите зубы? rjkz

Повідомлень: 13554 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7049 раз. Подякували: 4093 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 23:54 барабашов написав: rjkz написав:

Я могу пугнуть.

Переписываюсь с бывшим сотрудником.

В Украине его сократили, он пенсионного возраста.

Но вот война вытолкала в Германию.

Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.

Сейчас я с женой живём в Мюнхене. Приехали 6.03. а 8.03 я пошел на работу и работаю по сегодняшний день.

Тут по украинским меркам рай. По местным меркам я зарабатываю крайне мало. Погода здесь все лето стабильная: 18-25 градусов. Жары не бывает. В выходные ходим в театр, на концерты, в музеи, на выставки. Вчера были на фестивале.

Предложили работу 3.5 тис евро, оплачиваемую квартиру три комнаты, трёхразовое питание. Я отказался, потому, что не Мюнхен, а рядом. Не хочется терять шикарные мюнхенские бассейны, в которые мы часто ходим. Да и культурная жизнь здесь, в Мюнхене бурлит.

Ищу квартиру в Мюнхене.

Иногда (мне это просто интересно) стригу зелёные заборы. Уже набрался опыта. Особенно хорошо стрижется туя.

С сентября хочу организовать школу ХХХХХХХ из наших, из украинцев.

Тут у меня полная воля для разносторонней деятельности.

При церкве веду курсы немецкого.

Пишу и издаю статьи в поддержку Украины.

Так, что жизнь кипит, и возвращаться назад, в болото не тянет, хотя очень хочется, чтобы Украина победила. Я могу пугнуть.Переписываюсь с бывшим сотрудником.В Украине его сократили, он пенсионного возраста.Но вот война вытолкала в Германию.Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.

Песдит шо дышит ваш бывший сотрудник, а дышит часто

Начнём с того, что с середины мая у Мюнхене раз в две недели стабильно пару дней +33-34-35… уже много раз было

Бассейн там хер найдёшь (я детям искал, правда не за сто евро за разовое посещение)

Зарплату у 3500 в отличии от ваших бигэппловских не все местные на руки получают, может у него фамилия Гольдштейн или Шульценберг, тогда да - все банки в гости к вам

И шестого марта туда только евреи - родственники местных добрались, поездов толком не было до 10го, машина ехала со скоростью 10км/ч до Ковеля, и то если канистры с собой полные были, по известной причине, а дальше тоже не «скатертью дорога была», значит ехали к родственникам числа так 24го, в первых рядах.

Вывод - или осетра урезать, или рукава пришивать, как на Снигерии говАривают

Или у деда маразм, миазм и фантазм… Песдит шо дышит ваш бывший сотрудник, а дышит частоНачнём с того, что с середины мая у Мюнхене раз в две недели стабильно пару дней +33-34-35… уже много раз былоБассейн там хер найдёшь (я детям искал, правда не за сто евро за разовое посещение)Зарплату у 3500 в отличии от ваших бигэппловских не все местные на руки получают, может у него фамилия Гольдштейн или Шульценберг, тогда да - все банки в гости к вамИ шестого марта туда только евреи - родственники местных добрались, поездов толком не было до 10го, машина ехала со скоростью 10км/ч до Ковеля, и то если канистры с собой полные были, по известной причине, а дальше тоже не «скатертью дорога была», значит ехали к родственникам числа так 24го, в первых рядах.Вывод - или осетра урезать, или рукава пришивать, как на Снигерии говАриваютИли у деда маразм, миазм и фантазм…



И смысл ему мне врать? И смысл ему мне врать? rjkz

Повідомлень: 13554 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7049 раз. Подякували: 4093 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лип, 2022 00:33 Wisznia2021 написав: rjkz написав:

Я могу пугнуть.

Переписываюсь с бывшим сотрудником.

В Украине его сократили, он пенсионного возраста.

Но вот война вытолкала в Германию.

Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.

Сейчас я с женой живём в Мюнхене. Приехали 6.03. а 8.03 я пошел на работу и работаю по сегодняшний день.

Тут по украинским меркам рай. По местным меркам я зарабатываю крайне мало. Погода здесь все лето стабильная: 18-25 градусов. Жары не бывает. В выходные ходим в театр, на концерты, в музеи, на выставки. Вчера были на фестивале.

Предложили работу 3.5 тис евро, оплачиваемую квартиру три комнаты, трёхразовое питание. Я отказался, потому, что не Мюнхен, а рядом. Не хочется терять шикарные мюнхенские бассейны, в которые мы часто ходим. Да и культурная жизнь здесь, в Мюнхене бурлит.

Ищу квартиру в Мюнхене.

Иногда (мне это просто интересно) стригу зелёные заборы. Уже набрался опыта. Особенно хорошо стрижется туя.

С сентября хочу организовать школу ХХХХХХХ из наших, из украинцев.

Тут у меня полная воля для разносторонней деятельности.

При церкве веду курсы немецкого.

Пишу и издаю статьи в поддержку Украины.

Так, что жизнь кипит, и возвращаться назад, в болото не тянет, хотя очень хочется, чтобы Украина победила. Я могу пугнуть.Переписываюсь с бывшим сотрудником.В Украине его сократили, он пенсионного возраста.Но вот война вытолкала в Германию.Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.

Так, а кем он работает в Германии? Жилье кто оплачивает, получает ли помощь для беженцев? Жена точно єтим всем пользуется. Посчитала, что если делать все то, что он перечислил, должно быть отменное здоровье и 48 часов в сутках( ну, минимум, 36). Ну, вы ж ему ответили, надеюсь, что у вас океан, чистый песок и т.д. а вообще, текст выше говорит, что чел активный+ оптимист и это отлично!!! Иногда 20- летние пенсионеров напоминают. У Шаинского была жена( последняя которая)- лет 30 или 40 разница- капец, впечатление, что это ему 28, а ей 70. Не дай бог такое иметь Так, а кем он работает в Германии? Жилье кто оплачивает, получает ли помощь для беженцев? Жена точно єтим всем пользуется. Посчитала, что если делать все то, что он перечислил, должно быть отменное здоровье и 48 часов в сутках( ну, минимум, 36). Ну, вы ж ему ответили, надеюсь, что у вас океан, чистый песок и т.д. а вообще, текст выше говорит, что чел активный+ оптимист и это отлично!!! Иногда 20- летние пенсионеров напоминают. У Шаинского была жена( последняя которая)- лет 30 или 40 разница- капец, впечатление, что это ему 28, а ей 70. Не дай бог такое иметь



Не знаю кем он сейчас работает, с тех пор как перестали работать вместе, мы с ним контактируем раз в полгода.

То-же самое по выплатам.

Я что получил - то и написал. Убрал только специализацию.

То, что он не ноет как множество "Дайте мне!" " МНе должны".

Кто кому что должен?

Чувак ( ТМ Wisznia2021 ) приехал и пошел работать - молоток.

Не сидит и не ноет "Тут все плохо! Хачууу дамооой!!"

Успевает еще и в бассейны и окультуриваться - респект.

Если еще что-то успевает - вдвойне.

Я никогда не видел, чтобы он курил, во время корпоративов очень сдержанно употреблял алкоголь и я никогда не видел, чтобы алкоголь как-то на него влиял.

Немецкий у него соверщенно свободный - во время семинаров с немцами иногда он обеспечивал синхронный перевод. Когда я узнал, что у него еще и как минимум эдвенсд Инглищ - сам не понимаю что он так долго делал в Украине. При этом его дочь работала в Бельгии долгое время, сейчас в США. Не знаю кем он сейчас работает, с тех пор как перестали работать вместе, мы с ним контактируем раз в полгода.То-же самое по выплатам.Я что получил - то и написал. Убрал только специализацию.То, что он не ноет как множество "Дайте мне!" " МНе должны".Кто кому что должен?Чувак (ТМ) приехал и пошел работать - молоток.Не сидит и не ноет "Тут все плохо! Хачууу дамооой!!"Успевает еще и в бассейны и окультуриваться - респект.Если еще что-то успевает - вдвойне.Я никогда не видел, чтобы он курил, во время корпоративов очень сдержанно употреблял алкоголь и я никогда не видел, чтобы алкоголь как-то на него влиял.Немецкий у него соверщенно свободный - во время семинаров с немцами иногда он обеспечивал синхронный перевод. Когда я узнал, что у него еще и как минимум эдвенсд Инглищ - сам не понимаю что он так долго делал в Украине. При этом его дочь работала в Бельгии долгое время, сейчас в США. rjkz

Повідомлень: 13554 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7049 раз. Подякували: 4093 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лип, 2022 03:19 rjkz написав: rjkz написав:

Я могу пугнуть.

Переписываюсь с бывшим сотрудником.

В Украине его сократили, он пенсионного возраста.

Но вот война вытолкала в Германию.

Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.

Сейчас я с женой живём в Мюнхене. Приехали 6.03. а 8.03 я пошел на работу и работаю по сегодняшний день.

Тут по украинским меркам рай. По местным меркам я зарабатываю крайне мало. Погода здесь все лето стабильная: 18-25 градусов. Жары не бывает. В выходные ходим в театр, на концерты, в музеи, на выставки. Вчера были на фестивале.

Предложили работу 3.5 тис евро, оплачиваемую квартиру три комнаты, трёхразовое питание. Я отказался, потому, что не Мюнхен, а рядом. Не хочется терять шикарные мюнхенские бассейны, в которые мы часто ходим. Да и культурная жизнь здесь, в Мюнхене бурлит.

Ищу квартиру в Мюнхене.

Иногда (мне это просто интересно) стригу зелёные заборы. Уже набрался опыта. Особенно хорошо стрижется туя.

С сентября хочу организовать школу ХХХХХХХ из наших, из украинцев.

Тут у меня полная воля для разносторонней деятельности.

При церкве веду курсы немецкого.

Пишу и издаю статьи в поддержку Украины.

Так, что жизнь кипит, и возвращаться назад, в болото не тянет, хотя очень хочется, чтобы Украина победила.



Не знаю кем он сейчас работает, с тех пор как перестали работать вместе, мы с ним контактируем раз в полгода.

То-же самое по выплатам.

Я что получил - то и написал. Убрал только специализацию.

То, что он не ноет как множество "Дайте мне!" " МНе должны".

Кто кому что должен?

Чувак ( ТМ Wisznia2021 ) приехал и пошел работать - молоток.

Не сидит и не ноет "Тут все плохо! Хачууу дамооой!!"

Успевает еще и в бассейны и окультуриваться - респект.

Если еще что-то успевает - вдвойне.

Я никогда не видел, чтобы он курил, во время корпоративов очень сдержанно употреблял алкоголь и я никогда не видел, чтобы алкоголь как-то на него влиял.

Немецкий у него соверщенно свободный - во время семинаров с немцами иногда он обеспечивал синхронный перевод. Когда я узнал, что у него еще и как минимум эдвенсд Инглищ - сам не понимаю что он так долго делал в Украине. При этом его дочь работала в Бельгии долгое время, сейчас в США. Я могу пугнуть.Переписываюсь с бывшим сотрудником.В Украине его сократили, он пенсионного возраста.Но вот война вытолкала в Германию.Свободный немецкий и очень хороший Инглиш.Не знаю кем он сейчас работает, с тех пор как перестали работать вместе, мы с ним контактируем раз в полгода.То-же самое по выплатам.Я что получил - то и написал. Убрал только специализацию.То, что он не ноет как множество "Дайте мне!" " МНе должны".Кто кому что должен?Чувак (ТМ) приехал и пошел работать - молоток.Не сидит и не ноет "Тут все плохо! Хачууу дамооой!!"Успевает еще и в бассейны и окультуриваться - респект.Если еще что-то успевает - вдвойне.Я никогда не видел, чтобы он курил, во время корпоративов очень сдержанно употреблял алкоголь и я никогда не видел, чтобы алкоголь как-то на него влиял.Немецкий у него соверщенно свободный - во время семинаров с немцами иногда он обеспечивал синхронный перевод. Когда я узнал, что у него еще и как минимум эдвенсд Инглищ - сам не понимаю что он так долго делал в Украине. При этом его дочь работала в Бельгии долгое время, сейчас в США.

Так а наши тут активно очень окультуриваются, тем более, что или нашару или со скидками- почему б и не? И в басейнах- впечатление, что только наши. Погода- да, или холод или спека +36 пару раз в неделю, а то и больше. Интересно, кем работает, сколько часов.

Фраза "я отказался, потому, что не Мюнхен, а рядом"( за такие условия!!!)- наталкивает на мысль, что- таки звиздит много. Но не ноет и активничиает- и это плюс!

Про синхронный перевод- впечатлило, это высший пилотаж Так а наши тут активно очень окультуриваются, тем более, что или нашару или со скидками- почему б и не? И в басейнах- впечатление, что только наши. Погода- да, или холод или спека +36 пару раз в неделю, а то и больше. Интересно, кем работает, сколько часов.Фраза "я отказался, потому, что не Мюнхен, а рядом"( за такие условия!!!)- наталкивает на мысль, что- таки звиздит много. Но не ноет и активничиает- и это плюс!Про синхронный перевод- впечатлило, это высший пилотаж Wisznia2021 Повідомлень: 101 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лип, 2022 06:52 Wisznia2021

При этом в разговоре участвовало несколько человек и очень узкоспециализированная тема, которую как технолог он тоже знал.

Когда его сократили, он пытался устроиться в компании подобного плана.

Не брали из-за возраста. Прямым текстом. Эйджизм в чистом виде.

А он и по объектам ездил и обучение проводил и осваивал первым немецкие новинки и когда где-то у кого-то почему-то косяк по нашей теме - одевал комбез и становился спасать ситуацию как рабочий.

Но очень скромный, рукастый и башковитый.

Там в тексте есть намек почему скромный.

Насчет Мюнхен- не Мюнхен.

Мне тоже пока НЙ нравится, а те, кто здесь жил из моих друзей-знакомых только и мечтали свалить из него.

Вот на выходные в Нью-Джерси ездили, в пятницу уехали вечером и приехали в воскресенье вечером.

Да, здорово.

Я раньше уже приезжал в разные городки НДж и немного жил. Природа, тишина, олени, зайцы, барсуки и пр разгуливают где хотят.

Но сказать, что уже наелся той локацией в НЙ, где сейчас - нет. Если-бы какой-то другой район - может быть.

Он-же только приехал, может у него стадия "эйфория". При этом в разговоре участвовало несколько человек и очень узкоспециализированная тема, которую как технолог он тоже знал.Когда его сократили, он пытался устроиться в компании подобного плана.Не брали из-за возраста. Прямым текстом. Эйджизм в чистом виде.А он и по объектам ездил и обучение проводил и осваивал первым немецкие новинки и когда где-то у кого-то почему-то косяк по нашей теме - одевал комбез и становился спасать ситуацию как рабочий.Но очень скромный, рукастый и башковитый.Там в тексте есть намек почему скромный.Насчет Мюнхен- не Мюнхен.Мне тоже пока НЙ нравится, а те, кто здесь жил из моих друзей-знакомых только и мечтали свалить из него.Вот на выходные в Нью-Джерси ездили, в пятницу уехали вечером и приехали в воскресенье вечером.Да, здорово.Я раньше уже приезжал в разные городки НДж и немного жил. Природа, тишина, олени, зайцы, барсуки и пр разгуливают где хотят.Но сказать, что уже наелся той локацией в НЙ, где сейчас - нет. Если-бы какой-то другой район - может быть.Он-же только приехал, может у него стадия "эйфория". rjkz

Повідомлень: 13554 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7049 раз. Подякували: 4093 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лип, 2022 09:10 Re: Еміграція, заробітчанство

заказчик в берлине меняет арендную квартиру - пришлось покупать кухню, мебель. в кухне нет вент отверстия (оно есть, но бить нельзя - НЕЛЬЗЯ, штраф ) - консультировался как быть. ну я подсказал единственно возможное решение.

интересно то, что в пригороде Киева мы ему продолжаем строить несколько домов - мечтает вернуться.

если вы собираетесь в Германию, то первое слово, которое следует выучить - "НЕЛЬЗЯ" про Мюнхен - угарнулзаказчик в берлине меняет арендную квартиру - пришлось покупать кухню, мебель. в кухне нет вент отверстия (оно есть, но бить нельзя - НЕЛЬЗЯ, штраф) - консультировался как быть. ну я подсказал единственно возможное решение.интересно то, что в пригороде Киева мы ему продолжаем строить несколько домов - мечтает вернуться.если вы собираетесь в Германию, то первое слово, которое следует выучить - "НЕЛЬЗЯ" beee

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