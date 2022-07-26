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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:15

  rjkz написав:
  beee написав:Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.
До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто


Насколько часто?
Вы не чистите зубы?

Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:18

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.
До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто


Насколько часто?
Вы не чистите зубы?

Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. :mrgreen:

знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.
у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке :mrgreen:
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:25

  beee написав:
  BIGor написав:Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. :mrgreen:

знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.
у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке :mrgreen:

Что за гештальты, это откуда? Тоже воду экономлю, что тут такого? Выходит 0,8 куба в месяц.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:32

  BIGor написав:
  beee написав:
  BIGor написав:Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. :mrgreen:

знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.
у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке :mrgreen:

Что за гештальты, это откуда? Тоже воду экономлю, что тут такого? Выходит 0,8 куба в месяц.

шутка это была, шутка.
с ментальностью у них всё в поряде. если серьёзно, то в самоограничении, как у европейцев, я нашёл гармонию, потому что удовлетворить человеческие хотелки и пороки невозможно
beee
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