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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лип, 2022 09:15
rjkz написав: beee написав:
Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.
До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто
Насколько часто?
Вы не чистите зубы?
Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.
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BIGor
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Додано: Вів 26 лип, 2022 09:18
BIGor написав: rjkz написав: beee написав:
Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.
До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто
Насколько часто?
Вы не чистите зубы?
Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.
знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.
у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке
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beee
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Додано: Вів 26 лип, 2022 09:25
beee написав: BIGor написав:
Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.
знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.
у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке
Что за гештальты, это откуда? Тоже воду экономлю, что тут такого? Выходит 0,8 куба в месяц.
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BIGor
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Додано: Вів 26 лип, 2022 09:32
BIGor написав: beee написав: BIGor написав:
Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.
знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.
у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке
Что за гештальты, это откуда? Тоже воду экономлю, что тут такого? Выходит 0,8 куба в месяц.
шутка это была, шутка.
с ментальностью у них всё в поряде. если серьёзно, то в самоограничении, как у европейцев, я нашёл гармонию, потому что удовлетворить человеческие хотелки и пороки невозможно
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beee
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