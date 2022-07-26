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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:18

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.
До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто


Насколько часто?
Вы не чистите зубы?

Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. :mrgreen:

знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.
у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке :mrgreen:
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:25

  beee написав:
  BIGor написав:Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. :mrgreen:

знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.
у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке :mrgreen:

Что за гештальты, это откуда? Тоже воду экономлю, что тут такого? Выходит 0,8 куба в месяц.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:32

  BIGor написав:
  beee написав:
  BIGor написав:Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. :mrgreen:

знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.
у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке :mrgreen:

Что за гештальты, это откуда? Тоже воду экономлю, что тут такого? Выходит 0,8 куба в месяц.

шутка это была, шутка.
с ментальностью у них всё в поряде. если серьёзно, то в самоограничении, как у европейцев, я нашёл гармонию, потому что удовлетворить человеческие хотелки и пороки невозможно
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:51

  beee написав:
  BIGor написав:Что за гештальты, это откуда? Тоже воду экономлю, что тут такого? Выходит 0,8 куба в месяц.

шутка это была, шутка.
с ментальностью у них всё в поряде. если серьёзно, то в самоограничении, как у европейцев, я нашёл гармонию, потому что удовлетворить человеческие хотелки и пороки невозможно

Общался с некоторыми европейцами - показалось что у них меньше комплексов чем у нас.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:17

  beee написав:если вы собираетесь в Германию, то первое слово, которое следует выучить - "НЕЛЬЗЯ" :mrgreen:

Второе слово-жалоба(письменная)-сотрудник на сотрудника,пациент на сотрудника клиники и т.д. Проф.чистка зубов стОит по-разному,в зависимости от клиники,где-то в среднем 120 евро,но немцы знают места,где 60-70).Ополаскиватель рта с алкоголем в составе способствует образованию камней и не спасет от дырок,так что в приоритете щетки и ершики.Если есть элементарное знание языка,то даже без опыта с нашим дипломом стоматолога не проблема устроиться гигиенистом(услуга довольно востребована),по контракту чистыми примерно 1200 на руки,а с 1-го октября минималку еще поднимут,либо ассистентом стоматолога-от 600 евро в месяц.Во всяком случае нет риска заработать грыжу,в отличие от медсестер,которым зато предоставляют 2-хкомнатное жилье от больницы за копейки-420 эвро вместе с коммуналкой практически в центре города.
tatmech
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  #<1 ... 134135136137
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