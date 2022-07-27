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#<1 ... 134135136137 Додано: Вів 26 лип, 2022 09:18 BIGor написав: rjkz написав: beee написав: Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.

До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто Жить в Германии дешевле, чем во Франции, но с Украиной не сравнить.До меня, наконец, дошло почему европейцы чистят зубы настолько часто



Насколько часто?

Вы не чистите зубы? Насколько часто?Вы не чистите зубы?

Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.

знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.

у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке beee

Повідомлень: 705 З нами з: 26.11.19 Подякував: 58 раз. Подякували: 174 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лип, 2022 09:25 beee написав: BIGor написав: Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.

знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.

у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке

Что за гештальты, это откуда? Тоже воду экономлю, что тут такого? Выходит 0,8 куба в месяц. Что за гештальты, это откуда? Тоже воду экономлю, что тут такого? Выходит 0,8 куба в месяц. BIGor

Повідомлень: 6407 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1035 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лип, 2022 09:32 BIGor написав: beee написав: BIGor написав: Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.

знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.

у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке знакомая в швеции, вторая в польше - дошло до фанатизма. они не расстаются с ополаскивателем ротика.у них там два гештальта незакрытых: ротик (правда с зубами) и расход воды в посудомойке

Что за гештальты, это откуда? Тоже воду экономлю, что тут такого? Выходит 0,8 куба в месяц. Что за гештальты, это откуда? Тоже воду экономлю, что тут такого? Выходит 0,8 куба в месяц.

шутка это была, шутка.

с ментальностью у них всё в поряде. если серьёзно, то в самоограничении, как у европейцев, я нашёл гармонию, потому что удовлетворить человеческие хотелки и пороки невозможно шутка это была, шутка.с ментальностью у них всё в поряде. если серьёзно, то в самоограничении, как у европейцев, я нашёл гармонию, потому что удовлетворить человеческие хотелки и пороки невозможно beee

Повідомлень: 705 З нами з: 26.11.19 Подякував: 58 раз. Подякували: 174 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лип, 2022 10:51 beee написав: BIGor написав: Что за гештальты, это откуда? Тоже воду экономлю, что тут такого? Выходит 0,8 куба в месяц. Что за гештальты, это откуда? Тоже воду экономлю, что тут такого? Выходит 0,8 куба в месяц.

шутка это была, шутка.

с ментальностью у них всё в поряде. если серьёзно, то в самоограничении, как у европейцев, я нашёл гармонию, потому что удовлетворить человеческие хотелки и пороки невозможно шутка это была, шутка.с ментальностью у них всё в поряде. если серьёзно, то в самоограничении, как у европейцев, я нашёл гармонию, потому что удовлетворить человеческие хотелки и пороки невозможно

Общался с некоторыми европейцами - показалось что у них меньше комплексов чем у нас. Общался с некоторыми европейцами - показалось что у них меньше комплексов чем у нас. BIGor

Повідомлень: 6407 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1035 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лип, 2022 20:17 beee написав: если вы собираетесь в Германию, то первое слово, которое следует выучить - "НЕЛЬЗЯ" если вы собираетесь в Германию, то первое слово, которое следует выучить - "НЕЛЬЗЯ"

Второе слово-жалоба(письменная)-сотрудник на сотрудника,пациент на сотрудника клиники и т.д. Проф.чистка зубов стОит по-разному,в зависимости от клиники,где-то в среднем 120 евро,но немцы знают места,где 60-70).Ополаскиватель рта с алкоголем в составе способствует образованию камней и не спасет от дырок,так что в приоритете щетки и ершики.Если есть элементарное знание языка,то даже без опыта с нашим дипломом стоматолога не проблема устроиться гигиенистом(услуга довольно востребована),по контракту чистыми примерно 1200 на руки,а с 1-го октября минималку еще поднимут,либо ассистентом стоматолога-от 600 евро в месяц.Во всяком случае нет риска заработать грыжу,в отличие от медсестер,которым зато предоставляют 2-хкомнатное жилье от больницы за копейки-420 эвро вместе с коммуналкой практически в центре города. Второе слово-жалоба(письменная)-сотрудник на сотрудника,пациент на сотрудника клиники и т.д. Проф.чистка зубов стОит по-разному,в зависимости от клиники,где-то в среднем 120 евро,но немцы знают места,где 60-70).Ополаскиватель рта с алкоголем в составе способствует образованию камней и не спасет от дырок,так что в приоритете щетки и ершики.Если есть элементарное знание языка,то даже без опыта с нашим дипломом стоматолога не проблема устроиться гигиенистом(услуга довольно востребована),по контракту чистыми примерно 1200 на руки,а с 1-го октября минималку еще поднимут,либо ассистентом стоматолога-от 600 евро в месяц.Во всяком случае нет риска заработать грыжу,в отличие от медсестер,которым зато предоставляют 2-хкомнатное жилье от больницы за копейки-420 эвро вместе с коммуналкой практически в центре города. tatmech

Повідомлень: 70 З нами з: 30.04.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 13 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 07:48



В Украине будет примерно 26 500 долл. США



Но это достигается только за счет верхнего потолка ЕСВ в 15 мин ЗП. Не было бы этого потолка, то общая сумма выросла бы до 41 500 долл. США



Нашел интересную картинку, сколько платят налогов и сборов из зарплат в 100к долл. США gross в разных городах мира. Здесь суммарно и со стороны работника, и различные взносы со стороны работодателя.В Украине будет примерно 26 500 долл. СШАНо это достигается только за счет верхнего потолка ЕСВ в 15 мин ЗП. Не было бы этого потолка, то общая сумма выросла бы до 41 500 долл. США alfredhaos

Повідомлень: 269 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 134135136137 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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