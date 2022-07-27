Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:49
Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:20
Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием.
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