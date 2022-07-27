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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:49

  BIGor написав:Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. :mrgreen:

Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:20

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. :mrgreen:

Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.

Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:13

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. :mrgreen:

Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.

Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием.

Налоги по типу государства:
1.плата за цивилизацию (в том числе армию)
2. легализированный грабёж
Интересно, к какому типу относимся мы
beee
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:29

  beee написав:Налоги по типу государства:
1.плата за цивилизацию (в том числе армию)
2. легализированный грабёж
Интересно, к какому типу относимся мы

У нас комбинированная система.
Налоги собирают как плату за цивилизацию, а потом злодеи грабят собранное.
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  #<1 ... 137138139140
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