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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лип, 2022 11:49
BIGor написав:
Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.
Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.
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airmax78
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:20
airmax78 написав: BIGor написав:
Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.
Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0
. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.
Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием.
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BIGor
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:13
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.
Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0
. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.
Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием.
Налоги по типу государства:
1.плата за цивилизацию (в том числе армию)
2. легализированный грабёж
Интересно, к какому типу относимся мы
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beee
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:29
beee написав:
Налоги по типу государства:
1.плата за цивилизацию (в том числе армию)
2. легализированный грабёж
Интересно, к какому типу относимся мы
У нас комбинированная система.
Налоги собирают как плату за цивилизацию, а потом злодеи грабят собранное.
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