Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лип, 2022 11:49
Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:20
Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием.
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:13
Налоги по типу государства:
1.плата за цивилизацию (в том числе армию)
2. легализированный грабёж
Интересно, к какому типу относимся мы
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:29
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Верховная Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине. Что это значит
283 нардепа поддержали в целом законопроект №7550 об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины.
Согласно проекту закона, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины:
✅ права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев;
✅ государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
✅ ведение хозяйственной деятельности;
получение образования, социальные выплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.
После подписания документа спикером ВР и президентом Украины он вступит в силу.
Поляки с чёрного входа заходят
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:35
Re: Еміграція, заробітчанство
Это какой-то параллельный мир. Так и вижу толпы поляков, которые прорываются в воюющую страну чтобы тут жить и работать
П.С. Хоть бы американцам такие поблажки не дали, а то я хз где мы еще их 300 лямов разместим - всем места не хватит, придется конкурс устраивать кого пустить к нам жить
Зараз переглядають цей форум: Унуноктий і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|