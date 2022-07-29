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BIGor написав:Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.
Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.
BIGor написав:Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.
Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.
Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием.
BIGor написав:Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.
Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.
Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием.
Налоги по типу государства: 1.плата за цивилизацию (в том числе армию) 2. легализированный грабёж Интересно, к какому типу относимся мы
Это какой-то параллельный мир. Так и вижу толпы поляков, которые прорываются в воюющую страну чтобы тут жить и работать П.С. Хоть бы американцам такие поблажки не дали, а то я хз где мы еще их 300 лямов разместим - всем места не хватит, придется конкурс устраивать кого пустить к нам жить
Высока вероятность что первого января у нас с Литвой и Польшей будет одна страна, точнее конфедерация типа штатовской, свободное передвижение в рамках всех стран и соответственно возможность работать, ну и там-тагадам!!! латиница как в Молдавии и Азербайджане Цены на бетон после такого конечно отрицательно упадут до уровня вангования копийчушек
барабашов написав:Высока вероятность что первого января у нас с Литвой и Польшей будет одна страна, точнее конфедерация типа штатовской, свободное передвижение в рамках всех стран и соответственно возможность работать, ну и там-тагадам!!! латиница как в Молдавии и Азербайджане Цены на бетон после такого конечно отрицательно упадут до уровня вангования копийчушек
В сказки в детстве верили? Ну конечно с 1 января, а год не написан.
Британець, який кинув дружину та двох дітей заради української біженки, збанкрутував
Тоні Гарнетт мав успішний бізнес — він керував охоронною фірмою, яка приносила стабільний дохід. Але галас у ЗМІ щодо його стосунків із українкою відбив усіх клієнтів.
29-річний британець Тоні Гарнетт, який покинув свою дружину, щоб пов’язати своє життя з українською біженкою Софією Каркадим, невдовзі розповів про те, що втратив роботу й “опинився на нулях”. Про сумну історію британця, який дав притулок біженці зі Львова
барабашов написав:Высока вероятность что первого января у нас с Литвой и Польшей будет одна страна, точнее конфедерация типа штатовской, свободное передвижение в рамках всех стран и соответственно возможность работать, ну и там-тагадам!!! латиница как в Молдавии и Азербайджане Цены на бетон после такого конечно отрицательно упадут до уровня вангования копийчушек
В сказки в детстве верили? Ну конечно с 1 января, а год не написан.
Ну - комусь хочеться в якесь таке вірити . Років 500 тому так було ж ... Навіть писемність наша була спільна . Ну - але альянс Британія-Польща-Литва-Україна - це вже достатньо цікаво - і в перспективі цілком можливо ...