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#<1 ... 137138139140 Додано: Сер 27 лип, 2022 11:49 BIGor написав: Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.

Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень. Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень. airmax78 Повідомлень: 40792 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5040 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 12:20 airmax78 написав: BIGor написав: Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.

Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень. Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.

Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием. Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием. BIGor

Повідомлень: 6416 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1036 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 15:13 BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав: Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все.

Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень. Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.

Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием. Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием.

Налоги по типу государства:

1.плата за цивилизацию (в том числе армию)

2. легализированный грабёж

Интересно, к какому типу относимся мы Налоги по типу государства:1.плата за цивилизацию (в том числе армию)2. легализированный грабёжИнтересно, к какому типу относимся мы beee

Повідомлень: 718 З нами з: 26.11.19 Подякував: 58 раз. Подякували: 174 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 15:29 beee написав: Налоги по типу государства:

1.плата за цивилизацию (в том числе армию)

2. легализированный грабёж

Интересно, к какому типу относимся мы Налоги по типу государства:1.плата за цивилизацию (в том числе армию)2. легализированный грабёжИнтересно, к какому типу относимся мы

У нас комбинированная система.

Налоги собирают как плату за цивилизацию, а потом злодеи грабят собранное. У нас комбинированная система.Налоги собирают как плату за цивилизацию, а потом злодеи грабят собранное. UA Повідомлень: 7059 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1589 раз. Подякували: 1878 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лип, 2022 21:14 Re: Еміграція, заробітчанство



283 нардепа поддержали в целом законопроект №7550 об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины.



Согласно проекту закона, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины:



✅ права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев;



✅ государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;



✅ ведение хозяйственной деятельности;



получение образования, социальные выплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.



После подписания документа спикером ВР и президентом Украины он вступит в силу.



https://t.me/u_now/60448



Поляки с чёрного входа заходят Верховная Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине. Что это значит283 нардепа поддержали в целом законопроект №7550 об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины.Согласно проекту закона, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины:✅ права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев;✅ государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;✅ ведение хозяйственной деятельности;получение образования, социальные выплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.После подписания документа спикером ВР и президентом Украины он вступит в силу.Поляки с чёрного входа заходят beee

Повідомлень: 718 З нами з: 26.11.19 Подякував: 58 раз. Подякували: 174 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лип, 2022 21:35 Re: Еміграція, заробітчанство beee написав: Поляки с чёрного входа заходят Поляки с чёрного входа заходят

Это какой-то параллельный мир. Так и вижу толпы поляков, которые прорываются в воюющую страну чтобы тут жить и работать

П.С. Хоть бы американцам такие поблажки не дали, а то я хз где мы еще их 300 лямов разместим - всем места не хватит, придется конкурс устраивать кого пустить к нам жить Это какой-то параллельный мир. Так и вижу толпы поляков, которые прорываются в воюющую страну чтобы тут жить и работатьП.С. Хоть бы американцам такие поблажки не дали, а то я хз где мы еще их 300 лямов разместим - всем места не хватит, придется конкурс устраивать кого пустить к нам жить slonomag Повідомлень: 97 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:10 beee написав: Верховная Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине. Что это значит



283 нардепа поддержали в целом законопроект №7550 об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины.



Согласно проекту закона, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины:



✅ права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев;



✅ государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;



✅ ведение хозяйственной деятельности;



получение образования, социальные выплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.



После подписания документа спикером ВР и президентом Украины он вступит в силу.



https://t.me/u_now/60448



Поляки с чёрного входа заходят Верховная Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине. Что это значит283 нардепа поддержали в целом законопроект №7550 об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины.Согласно проекту закона, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины:✅ права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев;✅ государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;✅ ведение хозяйственной деятельности;получение образования, социальные выплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.После подписания документа спикером ВР и президентом Украины он вступит в силу.Поляки с чёрного входа заходят

Высока вероятность что первого января у нас с Литвой и Польшей будет одна страна, точнее конфедерация типа штатовской, свободное передвижение в рамках всех стран и соответственно возможность работать, ну и там-тагадам!!! латиница как в Молдавии и Азербайджане

Цены на бетон после такого конечно отрицательно упадут до уровня вангования копийчушек Высока вероятность что первого января у нас с Литвой и Польшей будет одна страна, точнее конфедерация типа штатовской, свободное передвижение в рамках всех стран и соответственно возможность работать, ну и там-тагадам!!! латиница как в Молдавии и АзербайджанеЦены на бетон после такого конечно отрицательно упадут до уровня вангования копийчушек барабашов Повідомлень: 2432 З нами з: 16.06.15 Подякував: 230 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:34 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: Высока вероятность что первого января у нас с Литвой и Польшей будет одна страна, точнее конфедерация типа штатовской, свободное передвижение в рамках всех стран и соответственно возможность работать, ну и там-тагадам!!! латиница как в Молдавии и Азербайджане

Цены на бетон после такого конечно отрицательно упадут до уровня вангования копийчушек Высока вероятность чторя у нас с Литвой и Польшей будет одна страна, точнее конфедерация типа штатовской, свободное передвижение в рамках всех стран и соответственно возможность работать, ну и там-тагадам!!! латиница как в Молдавии и АзербайджанеЦены на бетон после такого конечно отрицательно упадут до уровня вангования копийчушек В сказки в детстве верили? Ну конечно с 1 января, а год не написан. В сказки в детстве верили?Ну конечно с 1 января, а год не написан. BIGor

Повідомлень: 6416 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1036 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:36 Re: Еміграція, заробітчанство

https://lviv1256.com/news/brytanets-iak ... nkrutuvav/

Британець, який кинув дружину та двох дітей заради української біженки, збанкрутував



Тоні Гарнетт мав успішний бізнес — він керував охоронною фірмою, яка приносила стабільний дохід. Але галас у ЗМІ щодо його стосунків із українкою відбив усіх клієнтів.



29-річний британець Тоні Гарнетт, який покинув свою дружину, щоб пов’язати своє життя з українською біженкою Софією Каркадим, невдовзі розповів про те, що втратив роботу й “опинився на нулях”. Про сумну історію британця, який дав притулок біженці зі Львова Уже разбивают семьи, лишь бы зацепиться... BIGor

Повідомлень: 6416 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1036 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:55 BIGor написав: барабашов написав: Высока вероятность что первого января у нас с Литвой и Польшей будет одна страна, точнее конфедерация типа штатовской, свободное передвижение в рамках всех стран и соответственно возможность работать, ну и там-тагадам!!! латиница как в Молдавии и Азербайджане

Цены на бетон после такого конечно отрицательно упадут до уровня вангования копийчушек Высока вероятность чторя у нас с Литвой и Польшей будет одна страна, точнее конфедерация типа штатовской, свободное передвижение в рамках всех стран и соответственно возможность работать, ну и там-тагадам!!! латиница как в Молдавии и АзербайджанеЦены на бетон после такого конечно отрицательно упадут до уровня вангования копийчушек В сказки в детстве верили? Ну конечно с 1 января, а год не написан. В сказки в детстве верили?Ну конечно с 1 января, а год не написан.

Ну - комусь хочеться в якесь таке вірити . Років 500 тому так було ж ... Навіть писемність наша була спільна . Ну - але альянс Британія-Польща-Литва-Україна - це вже достатньо цікаво - і в перспективі цілком можливо ... Ну - комусь хочеться в якесь таке вірити . Років 500 тому так було ж ... Навіть писемність наша була спільна . Ну - але альянс Британія-Польща-Литва-Україна - це вже достатньо цікаво - і в перспективі цілком можливо ... Puente Повідомлень: 3568 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 137138139140 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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