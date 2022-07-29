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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:49

  BIGor написав:Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. :mrgreen:

Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:20

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. :mrgreen:

Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.

Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:13

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Я часто чищу зубы - ментально европеец)) Ну я так понял, у нас стоматология дешевая, оборудование ведь европейское, пломбы - израильские - а в итоге выходит дешево - как - непонятно. И страховка украинская покрывает все-все. :mrgreen:

Зарплаты ниже, расходы на содержание ниже и налоги оптимизируют в 0. В итоге получается дешевле в 2-3 раза. Тут тоже есть стоматологи-чернушники. Оплата только налом. У них цены в 3 раза дешевле чем в нормальных клиниках. Но и условия - не очень.

Оптимизация налогов в 0 потом вылазит слабой армией, медициной и образованием.

Налоги по типу государства:
1.плата за цивилизацию (в том числе армию)
2. легализированный грабёж
Интересно, к какому типу относимся мы
beee
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:29

  beee написав:Налоги по типу государства:
1.плата за цивилизацию (в том числе армию)
2. легализированный грабёж
Интересно, к какому типу относимся мы

У нас комбинированная система.
Налоги собирают как плату за цивилизацию, а потом злодеи грабят собранное.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Верховная Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине. Что это значит

283 нардепа поддержали в целом законопроект №7550 об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины.

Согласно проекту закона, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины:

✅ права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев;

✅ государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

✅ ведение хозяйственной деятельности;

получение образования, социальные выплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.

После подписания документа спикером ВР и президентом Украины он вступит в силу.

https://t.me/u_now/60448

Поляки с чёрного входа заходят
beee
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  beee написав:Поляки с чёрного входа заходят

Это какой-то параллельный мир. Так и вижу толпы поляков, которые прорываются в воюющую страну чтобы тут жить и работать :)
П.С. Хоть бы американцам такие поблажки не дали, а то я хз где мы еще их 300 лямов разместим - всем места не хватит, придется конкурс устраивать кого пустить к нам жить :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:10

  beee написав:Верховная Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине. Что это значит

283 нардепа поддержали в целом законопроект №7550 об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины.

Согласно проекту закона, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины:

✅ права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев;

✅ государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

✅ ведение хозяйственной деятельности;

получение образования, социальные выплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.

После подписания документа спикером ВР и президентом Украины он вступит в силу.

https://t.me/u_now/60448

Поляки с чёрного входа заходят

Высока вероятность что первого января у нас с Литвой и Польшей будет одна страна, точнее конфедерация типа штатовской, свободное передвижение в рамках всех стран и соответственно возможность работать, ну и там-тагадам!!! латиница как в Молдавии и Азербайджане
Цены на бетон после такого конечно отрицательно упадут до уровня вангования копийчушек
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  барабашов написав:Высока вероятность что первого января у нас с Литвой и Польшей будет одна страна, точнее конфедерация типа штатовской, свободное передвижение в рамках всех стран и соответственно возможность работать, ну и там-тагадам!!! латиница как в Молдавии и Азербайджане
Цены на бетон после такого конечно отрицательно упадут до уровня вангования копийчушек
В сказки в детстве верили? :D Ну конечно с 1 января, а год не написан.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Уже разбивают семьи, лишь бы зацепиться...
https://lviv1256.com/news/brytanets-iak ... nkrutuvav/
Британець, який кинув дружину та двох дітей заради української біженки, збанкрутував

Тоні Гарнетт мав успішний бізнес — він керував охоронною фірмою, яка приносила стабільний дохід. Але галас у ЗМІ щодо його стосунків із українкою відбив усіх клієнтів.

29-річний британець Тоні Гарнетт, який покинув свою дружину, щоб пов’язати своє життя з українською біженкою Софією Каркадим, невдовзі розповів про те, що втратив роботу й “опинився на нулях”. Про сумну історію британця, який дав притулок біженці зі Львова
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:55

  BIGor написав:
  барабашов написав:Высока вероятность что первого января у нас с Литвой и Польшей будет одна страна, точнее конфедерация типа штатовской, свободное передвижение в рамках всех стран и соответственно возможность работать, ну и там-тагадам!!! латиница как в Молдавии и Азербайджане
Цены на бетон после такого конечно отрицательно упадут до уровня вангования копийчушек
В сказки в детстве верили? :D Ну конечно с 1 января, а год не написан.

Ну - комусь хочеться в якесь таке вірити . Років 500 тому так було ж ... Навіть писемність наша була спільна . Ну - але альянс Британія-Польща-Литва-Україна - це вже достатньо цікаво - і в перспективі цілком можливо ...
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