RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:21

Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...

И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует. :lol:

По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие. :roll:

Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7. :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 29 лип, 2022 15:25, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4466
З нами з: 09.02.09
Подякував: 644 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:28

  _Mykola_ написав:..доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие. :roll:
..

не горячитесь. А то я вам расскажу, как ехать из райцентра в ближайший роддом в соседний райцентр за 50км рожать.
Украина не состоит только из Киева и облцентров и столицы, к сожалению
sequence
 
Повідомлень: 6758
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2002 раз.
Подякували: 1821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:34

  _Mykola_ написав:Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...

И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует. :lol:

По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие. :roll:

Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7. :lol:

То что Вы делаете на ветке "Еміграція, заробітчанство"? Зачем эта пропаганда? На кого она рассчитана? Если хотите шикарно жить - то оставайтесь, зачем уговаривать других жить в этом болоте?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6419
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1379 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:35

_Mykola_ А банковская сфера в Украине - это просто П! Уж я то знаю.
Куча историй писал на валютной ветке, а из последнего - перевыпустили мне в привате карту - ни мастерпасса, ни чипа, только магнитная лента и ввод обязательно ПИН после каждой покупки. Скажу "очень удобно".
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6419
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1379 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 138139140141
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (342)
29.07.2022 17:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.