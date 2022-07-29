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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:21
Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...
И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.
По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в П'ят 29 лип, 2022 15:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:28
_Mykola_ написав:
..доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
..
не горячитесь. А то я вам расскажу, как ехать из райцентра в ближайший роддом в соседний райцентр за 50км рожать.
Украина не состоит только из Киева и облцентров и столицы, к сожалению
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:34
_Mykola_ написав:
Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...
И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.
По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.
То что Вы делаете на ветке "Еміграція, заробітчанство"? Зачем эта пропаганда? На кого она рассчитана? Если хотите шикарно жить - то оставайтесь, зачем уговаривать других жить в этом болоте?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:35
_Mykola_ А банковская сфера в Украине - это просто П! Уж я то знаю.
Куча историй писал на валютной ветке, а из последнего - перевыпустили мне в привате карту - ни мастерпасса, ни чипа, только магнитная лента и ввод обязательно ПИН после каждой покупки. Скажу "очень удобно".
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