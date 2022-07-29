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#<1 ... 138139140141 Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:21



И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.



По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.



Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7. Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7. Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 29 лип, 2022 15:25, всього редагувалось 2 разів. _Mykola_ Повідомлень: 4465 З нами з: 09.02.09 Подякував: 644 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:28 _Mykola_ написав: ..доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.

.. ..доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие...

не горячитесь. А то я вам расскажу, как ехать из райцентра в ближайший роддом в соседний райцентр за 50км рожать.

Украина не состоит только из Киева и облцентров и столицы, к сожалению не горячитесь. А то я вам расскажу, как ехать из райцентра в ближайший роддом в соседний райцентр за 50км рожать.Украина не состоит только из Киева и облцентров и столицы, к сожалению sequence Повідомлень: 6759 З нами з: 29.12.15 Подякував: 2003 раз. Подякували: 1823 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:51 _Mykola_ написав: Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...



И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.



По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.



Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7. Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.

Я уже рассказывал, как родственница в польше рожала с ковидом накануне.

Мы врача из киева просили её консультировать. Я уже рассказывал, как родственница в польше рожала с ковидом накануне.Мы врача из киева просили её консультировать. beee

Повідомлень: 725 З нами з: 26.11.19 Подякував: 58 раз. Подякували: 175 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:31 _Mykola_ написав: Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...



И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.



По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.



Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7. Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.



Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.



А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет. Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет. rjkz

Повідомлень: 13562 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7062 раз. Подякували: 4108 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:35 rjkz написав: _Mykola_ написав: Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...



И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.



По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.



Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7. Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.



Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.



А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет. Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.

А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств. А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств. alfredhaos

Повідомлень: 270 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 138139140141 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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