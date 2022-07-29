|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:21
Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...
И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.
По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в П'ят 29 лип, 2022 15:25, всього редагувалось 2 разів.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4465
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 652 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:28
_Mykola_ написав:
..доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
..
не горячитесь. А то я вам расскажу, как ехать из райцентра в ближайший роддом в соседний райцентр за 50км рожать.
Украина не состоит только из Киева и облцентров и столицы, к сожалению
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6759
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2003 раз.
- Подякували: 1823 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:51
_Mykola_ написав:
Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...
И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.
По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.
Я уже рассказывал, как родственница в польше рожала с ковидом накануне.
Мы врача из киева просили её консультировать.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 726
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:31
_Mykola_ написав:
Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...
И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.
По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.
Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.
А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13562
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7064 раз.
- Подякували: 4109 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:35
rjkz написав: _Mykola_ написав:
Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...
И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.
По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.
Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.
А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.
А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств.
-
alfredhaos
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:14
alfredhaos написав: rjkz написав: _Mykola_ написав:
Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...
И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.
По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.
Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.
А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.
А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств.
Это к полиции. А она ноль
-
beee
-
-
- Повідомлень: 726
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|