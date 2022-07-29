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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:21

Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...

И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует. :lol:

По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие. :roll:

Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7. :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 29 лип, 2022 15:25, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:28

  _Mykola_ написав:..доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие. :roll:
..

не горячитесь. А то я вам расскажу, как ехать из райцентра в ближайший роддом в соседний райцентр за 50км рожать.
Украина не состоит только из Киева и облцентров и столицы, к сожалению
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:51

  _Mykola_ написав:Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...

И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует. :lol:

По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие. :roll:

Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7. :lol:

Я уже рассказывал, как родственница в польше рожала с ковидом накануне.
Мы врача из киева просили её консультировать.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:31

  _Mykola_ написав:Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...

И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует. :lol:

По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие. :roll:

Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7. :lol:


Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.

А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:35

  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...

И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует. :lol:

По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие. :roll:

Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7. :lol:


Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.

А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.

А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:14

  alfredhaos написав:
  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...

И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует. :lol:

По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие. :roll:

Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7. :lol:


Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.

А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.

А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств.

Это к полиции. А она ноль
beee
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