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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:21
Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...
И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.
По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в П'ят 29 лип, 2022 15:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:28
_Mykola_ написав:
..доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
..
не горячитесь. А то я вам расскажу, как ехать из райцентра в ближайший роддом в соседний райцентр за 50км рожать.
Украина не состоит только из Киева и облцентров и столицы, к сожалению
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:51
_Mykola_ написав:
Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...
И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.
По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.
Я уже рассказывал, как родственница в польше рожала с ковидом накануне.
Мы врача из киева просили её консультировать.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:31
_Mykola_ написав:
Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...
И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.
По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.
Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.
А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:35
rjkz написав: _Mykola_ написав:
Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...
И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.
По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.
Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.
А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.
А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств.
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alfredhaos
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:14
alfredhaos написав: rjkz написав: _Mykola_ написав:
Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...
И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.
По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.
Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.
А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.
А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств.
Это к полиции. А она ноль
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:17
alfredhaos написав:
А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств.
Простий приклад. Якщо в США в людини з кредитки зникли гроші - це проблеми банку, бо ці гроші належать банку, і це логічно. Якщо в Україні з кредитки вкрали гроші - то це проблема власника картки. Кошти доведеться повертати, і ти нікому і ніяк не доведеш, що ти до цього інциденту взагалі непричетний. Ну, шанс є, звичайно, але мізерний.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:29
NetSerpent написав: alfredhaos написав:
А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств.
Простий приклад. Якщо в США в людини з кредитки зникли гроші - це проблеми банку, бо ці гроші належать банку, і це логічно. Якщо в Україні з кредитки вкрали гроші - то це проблема власника картки. Кошти доведеться повертати, і ти нікому і ніяк не доведеш, що ти до цього інциденту взагалі непричетний. Ну, шанс є, звичайно, але мізерний.
В США є закон про відповідальність за несанкціоновані транзакції з кредитної картки в розмірі не більше ніж 50 доларів. Тому всі банки роблять її нулем, тому що 50 доларів погоди не роблять. А також нульову відповідальність по дебетових картках, щоб заохотити їх використання тих, хто не хоче або не може мати кредитну.
І, дійсно, перше, що роблять банки коди ти повідомляєш про проблему - це анулюють спірні транзакції до розслідування.
Крім того, картки мають масу perks - страхування покупом, страхування відповідальності про оренді машин, страхування відміни поїздки при купівлі авіа або інших квитків, подовжену гарантії на придбані товари, cash back 1-5%, бонус при відкритті картки в сумі 150-750 доларів при витратах 500-4000 доларів за перші три місяці відкриття картки, безкоштовний доступ в бізнес-лаунжів в аеропортах, і т.д. і т.п.
Крім того, раніше, до 2008 року, можна було мати фіксований відсоток на кредитний баланс на рівні 8-9% річних. Зараз про таке не чув. Але все одно 15-18% краще 60% в Україні.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 00:32
alfredhaos написав: rjkz написав: _Mykola_ написав:
Свалить навсегда и все такое, но только на первом этапе, а потом доганяет реальность "понаеха" из чужой страны, разности в менталитете, отношении в повседневной жизни, налогам, работой и т.д...
И, блин вдруг оказывается что в Европе уровень обслуживания по многим бытовым вопросам, как у нас лет 10-20 назад, и, да, коррупция тоже присутствует.
По банковской сфере, почтовым услугам, доступа к медицине, мы вообще впереди на десятилетие.
Обычный немец, к примеру, не может поверить, что в воюющей Украине, посылка с условного Ужгорода, может доехать в Киев за сутки, или открыть счет в банке, выпустить интернет карту, и использовать ее сразу же, можно за пару кликов мышки. И, что платежи ходят 24/7.
Приват24 делает банковский интернет-банкинг, простота открытия счета в Украине просто на 10 голов выще, чем в США, мобильная связь в Украине дешевая и с множеством фишек, которых нет в США. Но это технологичность и удобство сервиса.
А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.
А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств.
Я писал про удобство и технологичность.
Про надежность - я считаю Чейз самым надежным банком.
Не очень удобным.
А мощенничество тем выще, чем выше награда за преступление. Сами понимаете, что величина счетов в Украине и США - это даже не разные галактики. Разные вселенные.
Так что тут идет противостояние мошенников и банковской системы защиты.
И то и другое на очень высоком уровне.
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