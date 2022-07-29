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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 30 лип, 2022 00:58
adeges написав: NetSerpent написав: alfredhaos написав:
А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств.
Простий приклад. Якщо в США в людини з кредитки зникли гроші - це проблеми банку, бо ці гроші належать банку, і це логічно. Якщо в Україні з кредитки вкрали гроші - то це проблема власника картки. Кошти доведеться повертати, і ти нікому і ніяк не доведеш, що ти до цього інциденту взагалі непричетний. Ну, шанс є, звичайно, але мізерний.
В США є закон про відповідальність за несанкціоновані транзакції з кредитної картки в розмірі не більше ніж 50 доларів. Тому всі банки роблять її нулем, тому що 50 доларів погоди не роблять. А також нульову відповідальність по дебетових картках, щоб заохотити їх використання тих, хто не хоче або не може мати кредитну.
І, дійсно, перше, що роблять банки коди ти повідомляєш про проблему - це анулюють спірні транзакції до розслідування.
Крім того, картки мають масу perks - страхування покупом, страхування відповідальності про оренді машин, страхування відміни поїздки при купівлі авіа або інших квитків, подовжену гарантії на придбані товари, cash back 1-5%, бонус при відкритті картки в сумі 150-750 доларів при витратах 500-4000 доларів за перші три місяці відкриття картки, безкоштовний доступ в бізнес-лаунжів в аеропортах, і т.д. і т.п.
Крім того, раніше, до 2008 року, можна було мати фіксований відсоток на кредитний баланс на рівні 8-9% річних. Зараз про таке не чув. Але все одно 15-18% краще 60% в Україні.
У меня кредитка с 0% в льготный период. Собственно я ей как кошельком пользуюсь и раз в неделю закрываю баланс. Ни разу %% не платил. Зато 1,5% кэщбека с почти всех покупок. В первый год пользования вообще 0% был в любом случае, даже если выщел за пределы льготного периоды. Еше и по 200 баксов с женой получили за открытие. Мелочи, а приятно.
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rjkz
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Додано: Суб 30 лип, 2022 01:03
rjkz написав:
А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.
Ага, профани пересаджують серце дітям, оперують там без розрізу грудної клітки, вживлюють нерви для імплантів, реконструюють обличчя, і роботами оперують стравохід.
Це все несерйозна медицина, йеп. Після війни, до речі, думаю взагалі хірургія виросте як мінімум до ізраїльського рівня, це звичайно вимушено, але як є.
Я в черговий раз не зачіпатиму питання грошей у медицині США, розумію неприємно усвідомлювати що якщо що - не зможеш собі дозволити шестизначні рахунки без оголошення банкрутства, ну або доведеться летіти через Атлантику.
(потім можу якось розкрити, але ліньки. Знаю особисто американця-автора книг з банкрутства, який його пережив саме після медицини)
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zerocool
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Додано: Суб 30 лип, 2022 01:07
zerocool написав: rjkz написав:
А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.
Ага, профани пересаджують серце дітям, оперують там без розрізу грудної клітки, вживлюють нерви для імплантів, реконструюють обличчя, і роботами оперують стравохід.
Це все несерйозна медицина, йеп. Після війни, до речі, думаю взагалі хірургія виросте як мінімум до ізраїльського рівня, це звичайно вимушено, але як є.
Я в черговий раз не зачіпатиму питання грошей у медицині США, розумію неприємно усвідомлювати що якщо що - не зможеш собі дозволити шестизначні рахунки без оголошення банкрутства, ну або доведеться летіти через Атлантику.
(потім можу якось розкрити, але ліньки. Знаю особисто американця-автора книг з банкрутства, який його пережив саме після медицини)
Про медицинские страховки разве в ЛА ничего не знают?
Они существуют и реально работают.
За кого вы меня принимаете?
Если-бы не страховки, я-бы уже десять раз был банкротом. Было чего.
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rjkz
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Додано: Суб 30 лип, 2022 01:24
rjkz написав:
Я писал про удобство и технологичность.
Про надежность - я считаю Чейз самым надежным банком.
Не очень удобным.
А мощенничество тем выще, чем выше награда за преступление. Сами понимаете, что величина счетов в Украине и США - это даже не разные галактики. Разные вселенные.
Так что тут идет противостояние мошенников и банковской системы защиты.
И то и другое на очень высоком уровне.
На дуже високому рівні довіра та розуміння що покарання майже невідворотне у разі чого. А так у країні папірець із підписом досі банки за гроші приймають, така ось технологічність із середніх віків. Відповідно і рівень захисту для такого потрібен на порядок простіше.
Клієнтського додатка рівня хоча б Приватбанку немає і не буде, а додаток Моно - взагалі щось з іншого всесвіту, всі тільки ляскають очима коли я його показую.
Елементарне "скинь мені з карти на карту" - у США фантастика, максимум paypal/venmo.
Різниця зі скамом по картах як уже правильно відмітили - через те, що майже всі картки кредитні, а не дебетові, відповідно це фактично гроші банку, а не клієнта, його і головний біль.
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zerocool
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Додано: Суб 30 лип, 2022 01:32
zerocool написав: rjkz написав:
Я писал про удобство и технологичность.
Про надежность - я считаю Чейз самым надежным банком.
Не очень удобным.
А мощенничество тем выще, чем выше награда за преступление. Сами понимаете, что величина счетов в Украине и США - это даже не разные галактики. Разные вселенные.
Так что тут идет противостояние мошенников и банковской системы защиты.
И то и другое на очень высоком уровне.
На дуже високому рівні довіра та розуміння що покарання майже невідворотне у разі чого. А так у країні папірець із підписом досі банки за гроші приймають, така ось технологічність із середніх віків. Відповідно і рівень захисту для такого потрібен на порядок простіше.
Клієнтського додатка рівня хоча б Приватбанку немає і не буде, а додаток Моно - взагалі щось з іншого всесвіту, всі тільки ляскають очима коли я його показую.
Елементарне "скинь мені з карти на карту" - у США фантастика, максимум paypal/venmo.
Різниця зі скамом по картах як уже правильно відмітили - через те, що майже всі картки кредитні, а не дебетові, відповідно це фактично гроші банку, а не клієнта, його і головний біль.
С карты на карту?
Вы про Zelle я так понимаю, ничего не слышали. А оно встроено в функционал онлайн-банкинга.
Вылазьте из бомж-палатки в ЛА и вам откроется мир, полный чудес и сказок.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 01:33
rjkz написав: zerocool написав: rjkz написав:
А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.
Ага, профани пересаджують серце дітям, оперують там без розрізу грудної клітки, вживлюють нерви для імплантів, реконструюють обличчя, і роботами оперують стравохід.
Це все несерйозна медицина, йеп. Після війни, до речі, думаю взагалі хірургія виросте як мінімум до ізраїльського рівня, це звичайно вимушено, але як є.
Я в черговий раз не зачіпатиму питання грошей у медицині США, розумію неприємно усвідомлювати що якщо що - не зможеш собі дозволити шестизначні рахунки без оголошення банкрутства, ну або доведеться летіти через Атлантику.
(потім можу якось розкрити, але ліньки. Знаю особисто американця-автора книг з банкрутства, який його пережив саме після медицини)
Про медицинские страховки разве в ЛА ничего не знают?
Они существуют и реально работают.
За кого вы меня принимаете?
Если-бы не страховки, я-бы уже десять раз был банкротом. Было чего.
Нічого-нічого, бажаю здоров'я і не потрапити під те, що явно середенька HMO страховка не покриє, а deductible - то таке, ще заробимо.
Пропаганда і самонавіювання - це добре, головне не перестаратися аж так що занадто помітно стає)
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zerocool
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Додано: Суб 30 лип, 2022 01:38
А, еще из американских диковинок - до сих пор ходят чеки.
В 22 веке.
Мало того, есть организации и сервисы, которые не принимают иных платежей, кроме чеков...отосланных по почте.
Вот у меня такая ситуация, что раз в месяц надо посылать чек на некоторую сумму на почтовый ящик. Так в онлайн-банкинге делается скеджуал и каждый месяц в одно и то-же число банк от моего имени выписывает чек и отправляет конвертом по почте так, чтобы он гарантированно попал к получателю в определенную дату. И это ничего не стоит и у меня не будет проблем, если получатель заявит, что не получил чек - все вопросы к банку и почте.
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rjkz
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Додано: Суб 30 лип, 2022 01:42
zerocool написав: rjkz написав: zerocool написав:
Ага, профани пересаджують серце дітям, оперують там без розрізу грудної клітки, вживлюють нерви для імплантів, реконструюють обличчя, і роботами оперують стравохід.
Це все несерйозна медицина, йеп. Після війни, до речі, думаю взагалі хірургія виросте як мінімум до ізраїльського рівня, це звичайно вимушено, але як є.
Я в черговий раз не зачіпатиму питання грошей у медицині США, розумію неприємно усвідомлювати що якщо що - не зможеш собі дозволити шестизначні рахунки без оголошення банкрутства, ну або доведеться летіти через Атлантику.
(потім можу якось розкрити, але ліньки. Знаю особисто американця-автора книг з банкрутства, який його пережив саме після медицини)
Про медицинские страховки разве в ЛА ничего не знают?
Они существуют и реально работают.
За кого вы меня принимаете?
Если-бы не страховки, я-бы уже десять раз был банкротом. Было чего.
Нічого-нічого, бажаю здоров'я і не потрапити під те, що явно середенька HMO страховка не покриє, а deductible - то таке, ще заробимо.
Пропаганда і самонавіювання - це добре, головне не перестаратися аж так що занадто помітно стає)
Ну все мы в курсе.
Сейчас вот скоро закнчивается страховка и надо будет переходить на другой план.
Шопаделать, такова американская медицина. Но она того стоит.
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rjkz
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Додано: Суб 30 лип, 2022 01:43
rjkz написав:
А, еще из американских диковинок - до сих пор ходят чеки.
В 22 веке.
Мало того, есть организации и сервисы, которые не принимают иных платежей, кроме чеков...отосланных по почте.
Вот у меня такая ситуация, что раз в месяц надо посылать чек на некоторую сумму на почтовый ящик. Так в онлайн-банкинге делается скеджуал и каждый месяц в одно и то-же число банк от моего имени выписывает чек и отправляет конвертом по почте так, чтобы он гарантированно попал к получателю в определенную дату. И это ничего не стоит и у меня не будет проблем, если получатель заявит, что не получил чек - все вопросы к банку и почте.
И eCheck не принимают? А про "все вопросы к почте" потом эквифаксу можно долго рассказывать
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Додано: Суб 30 лип, 2022 01:44
rjkz написав:
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Сейчас вот скоро закнчивается страховка и надо будет переходить на другой план.
Меняйте работодателя.
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