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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 139140141142 Додано: Суб 30 лип, 2022 00:58 adeges написав: NetSerpent написав: alfredhaos написав: А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств. А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств.

Простий приклад. Якщо в США в людини з кредитки зникли гроші - це проблеми банку, бо ці гроші належать банку, і це логічно. Якщо в Україні з кредитки вкрали гроші - то це проблема власника картки. Кошти доведеться повертати, і ти нікому і ніяк не доведеш, що ти до цього інциденту взагалі непричетний. Ну, шанс є, звичайно, але мізерний. Простий приклад. Якщо в США в людини з кредитки зникли гроші - це проблеми банку, бо ці гроші належать банку, і це логічно. Якщо в Україні з кредитки вкрали гроші - то це проблема власника картки. Кошти доведеться повертати, і ти нікому і ніяк не доведеш, що ти до цього інциденту взагалі непричетний. Ну, шанс є, звичайно, але мізерний.



В США є закон про відповідальність за несанкціоновані транзакції з кредитної картки в розмірі не більше ніж 50 доларів. Тому всі банки роблять її нулем, тому що 50 доларів погоди не роблять. А також нульову відповідальність по дебетових картках, щоб заохотити їх використання тих, хто не хоче або не може мати кредитну.



І, дійсно, перше, що роблять банки коди ти повідомляєш про проблему - це анулюють спірні транзакції до розслідування.



Крім того, картки мають масу perks - страхування покупом, страхування відповідальності про оренді машин, страхування відміни поїздки при купівлі авіа або інших квитків, подовжену гарантії на придбані товари, cash back 1-5%, бонус при відкритті картки в сумі 150-750 доларів при витратах 500-4000 доларів за перші три місяці відкриття картки, безкоштовний доступ в бізнес-лаунжів в аеропортах, і т.д. і т.п.



Крім того, раніше, до 2008 року, можна було мати фіксований відсоток на кредитний баланс на рівні 8-9% річних. Зараз про таке не чув. Але все одно 15-18% краще 60% в Україні. В США є закон про відповідальність за несанкціоновані транзакції з кредитної картки в розмірі не більше ніж 50 доларів. Тому всі банки роблять її нулем, тому що 50 доларів погоди не роблять. А також нульову відповідальність по дебетових картках, щоб заохотити їх використання тих, хто не хоче або не може мати кредитну.І, дійсно, перше, що роблять банки коди ти повідомляєш про проблему - це анулюють спірні транзакції до розслідування.Крім того, картки мають масу perks - страхування покупом, страхування відповідальності про оренді машин, страхування відміни поїздки при купівлі авіа або інших квитків, подовжену гарантії на придбані товари, cash back 1-5%, бонус при відкритті картки в сумі 150-750 доларів при витратах 500-4000 доларів за перші три місяці відкриття картки, безкоштовний доступ в бізнес-лаунжів в аеропортах, і т.д. і т.п.Крім того, раніше, до 2008 року, можна було мати фіксований відсоток на кредитний баланс на рівні 8-9% річних. Зараз про таке не чув. Але все одно 15-18% краще 60% в Україні.



У меня кредитка с 0% в льготный период. Собственно я ей как кошельком пользуюсь и раз в неделю закрываю баланс. Ни разу %% не платил. Зато 1,5% кэщбека с почти всех покупок. В первый год пользования вообще 0% был в любом случае, даже если выщел за пределы льготного периоды. Еше и по 200 баксов с женой получили за открытие. Мелочи, а приятно. У меня кредитка с 0% в льготный период. Собственно я ей как кошельком пользуюсь и раз в неделю закрываю баланс. Ни разу %% не платил. Зато 1,5% кэщбека с почти всех покупок. В первый год пользования вообще 0% был в любом случае, даже если выщел за пределы льготного периоды. Еше и по 200 баксов с женой получили за открытие. Мелочи, а приятно. rjkz

Повідомлень: 13569 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7067 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лип, 2022 01:03 rjkz написав:

А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет. А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.



Ага, профани пересаджують серце дітям, оперують там без розрізу грудної клітки, вживлюють нерви для імплантів, реконструюють обличчя, і роботами оперують стравохід.

Це все несерйозна медицина, йеп. Після війни, до речі, думаю взагалі хірургія виросте як мінімум до ізраїльського рівня, це звичайно вимушено, але як є.



Я в черговий раз не зачіпатиму питання грошей у медицині США, розумію неприємно усвідомлювати що якщо що - не зможеш собі дозволити шестизначні рахунки без оголошення банкрутства, ну або доведеться летіти через Атлантику.

(потім можу якось розкрити, але ліньки. Знаю особисто американця-автора книг з банкрутства, який його пережив саме після медицини) Ага, профани пересаджують серце дітям, оперують там без розрізу грудної клітки, вживлюють нерви для імплантів, реконструюють обличчя, і роботами оперують стравохід.Це все несерйозна медицина, йеп. Після війни, до речі, думаю взагалі хірургія виросте як мінімум до ізраїльського рівня, це звичайно вимушено, але як є.Я в черговий раз не зачіпатиму питання грошей у медицині США, розумію неприємно усвідомлювати що якщо що - не зможеш собі дозволити шестизначні рахунки без оголошення банкрутства, ну або доведеться летіти через Атлантику.(потім можу якось розкрити, але ліньки. Знаю особисто американця-автора книг з банкрутства, який його пережив саме після медицини) zerocool

Повідомлень: 302 З нами з: 22.03.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лип, 2022 01:07 zerocool написав: rjkz написав:

А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет. А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.



Ага, профани пересаджують серце дітям, оперують там без розрізу грудної клітки, вживлюють нерви для імплантів, реконструюють обличчя, і роботами оперують стравохід.

Це все несерйозна медицина, йеп. Після війни, до речі, думаю взагалі хірургія виросте як мінімум до ізраїльського рівня, це звичайно вимушено, але як є.



Я в черговий раз не зачіпатиму питання грошей у медицині США, розумію неприємно усвідомлювати що якщо що - не зможеш собі дозволити шестизначні рахунки без оголошення банкрутства, ну або доведеться летіти через Атлантику.

(потім можу якось розкрити, але ліньки. Знаю особисто американця-автора книг з банкрутства, який його пережив саме після медицини) Ага, профани пересаджують серце дітям, оперують там без розрізу грудної клітки, вживлюють нерви для імплантів, реконструюють обличчя, і роботами оперують стравохід.Це все несерйозна медицина, йеп. Після війни, до речі, думаю взагалі хірургія виросте як мінімум до ізраїльського рівня, це звичайно вимушено, але як є.Я в черговий раз не зачіпатиму питання грошей у медицині США, розумію неприємно усвідомлювати що якщо що - не зможеш собі дозволити шестизначні рахунки без оголошення банкрутства, ну або доведеться летіти через Атлантику.(потім можу якось розкрити, але ліньки. Знаю особисто американця-автора книг з банкрутства, який його пережив саме після медицини)



Про медицинские страховки разве в ЛА ничего не знают?

Они существуют и реально работают.

За кого вы меня принимаете?

Если-бы не страховки, я-бы уже десять раз был банкротом. Было чего. Про медицинские страховки разве в ЛА ничего не знают?Они существуют и реально работают.За кого вы меня принимаете?Если-бы не страховки, я-бы уже десять раз был банкротом. Было чего. rjkz

Повідомлень: 13569 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7067 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лип, 2022 01:24 rjkz написав: Я писал про удобство и технологичность.

Про надежность - я считаю Чейз самым надежным банком.

Не очень удобным.

А мощенничество тем выще, чем выше награда за преступление. Сами понимаете, что величина счетов в Украине и США - это даже не разные галактики. Разные вселенные.

Так что тут идет противостояние мошенников и банковской системы защиты.

И то и другое на очень высоком уровне. Я писал про удобство и технологичность.Про надежность - я считаю Чейз самым надежным банком.Не очень удобным.А мощенничество тем выще, чем выше награда за преступление. Сами понимаете, что величина счетов в Украине и США - это даже не разные галактики. Разные вселенные.Так что тут идет противостояние мошенников и банковской системы защиты.И то и другое на очень высоком уровне.



На дуже високому рівні довіра та розуміння що покарання майже невідворотне у разі чого. А так у країні папірець із підписом досі банки за гроші приймають, така ось технологічність із середніх віків. Відповідно і рівень захисту для такого потрібен на порядок простіше.

Клієнтського додатка рівня хоча б Приватбанку немає і не буде, а додаток Моно - взагалі щось з іншого всесвіту, всі тільки ляскають очима коли я його показую.

Елементарне "скинь мені з карти на карту" - у США фантастика, максимум paypal/venmo.



Різниця зі скамом по картах як уже правильно відмітили - через те, що майже всі картки кредитні, а не дебетові, відповідно це фактично гроші банку, а не клієнта, його і головний біль. На дуже високому рівні довіра та розуміння що покарання майже невідворотне у разі чого. А так у країні папірець із підписом досі банки за гроші приймають, така ось технологічність із середніх віків. Відповідно і рівень захисту для такого потрібен на порядок простіше.Клієнтського додатка рівня хоча б Приватбанку немає і не буде, а додаток Моно - взагалі щось з іншого всесвіту, всі тільки ляскають очима коли я його показую.Елементарне "скинь мені з карти на карту" - у США фантастика, максимум paypal/venmo.Різниця зі скамом по картах як уже правильно відмітили - через те, що майже всі картки кредитні, а не дебетові, відповідно це фактично гроші банку, а не клієнта, його і головний біль. zerocool

Повідомлень: 302 З нами з: 22.03.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лип, 2022 01:32 zerocool написав: rjkz написав: Я писал про удобство и технологичность.

Про надежность - я считаю Чейз самым надежным банком.

Не очень удобным.

А мощенничество тем выще, чем выше награда за преступление. Сами понимаете, что величина счетов в Украине и США - это даже не разные галактики. Разные вселенные.

Так что тут идет противостояние мошенников и банковской системы защиты.

И то и другое на очень высоком уровне. Я писал про удобство и технологичность.Про надежность - я считаю Чейз самым надежным банком.Не очень удобным.А мощенничество тем выще, чем выше награда за преступление. Сами понимаете, что величина счетов в Украине и США - это даже не разные галактики. Разные вселенные.Так что тут идет противостояние мошенников и банковской системы защиты.И то и другое на очень высоком уровне.



На дуже високому рівні довіра та розуміння що покарання майже невідворотне у разі чого. А так у країні папірець із підписом досі банки за гроші приймають, така ось технологічність із середніх віків. Відповідно і рівень захисту для такого потрібен на порядок простіше.

Клієнтського додатка рівня хоча б Приватбанку немає і не буде, а додаток Моно - взагалі щось з іншого всесвіту, всі тільки ляскають очима коли я його показую.

Елементарне "скинь мені з карти на карту" - у США фантастика, максимум paypal/venmo.



Різниця зі скамом по картах як уже правильно відмітили - через те, що майже всі картки кредитні, а не дебетові, відповідно це фактично гроші банку, а не клієнта, його і головний біль. На дуже високому рівні довіра та розуміння що покарання майже невідворотне у разі чого. А так у країні папірець із підписом досі банки за гроші приймають, така ось технологічність із середніх віків. Відповідно і рівень захисту для такого потрібен на порядок простіше.Клієнтського додатка рівня хоча б Приватбанку немає і не буде, а додаток Моно - взагалі щось з іншого всесвіту, всі тільки ляскають очима коли я його показую.Елементарне "скинь мені з карти на карту" - у США фантастика, максимум paypal/venmo.Різниця зі скамом по картах як уже правильно відмітили - через те, що майже всі картки кредитні, а не дебетові, відповідно це фактично гроші банку, а не клієнта, його і головний біль.



С карты на карту?

Вы про Zelle я так понимаю, ничего не слышали. А оно встроено в функционал онлайн-банкинга.

Вылазьте из бомж-палатки в ЛА и вам откроется мир, полный чудес и сказок.

С карты на карту?Вы про Zelle я так понимаю, ничего не слышали. А оно встроено в функционал онлайн-банкинга.Вылазьте из бомж-палатки в ЛА и вам откроется мир, полный чудес и сказок. rjkz

Повідомлень: 13569 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7067 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лип, 2022 01:33 rjkz написав: zerocool написав: rjkz написав:

А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет. А медицины в Украине нет. Есть ее профанация. Что-то простое она вылечит. Что-то серьезное - нет.



Ага, профани пересаджують серце дітям, оперують там без розрізу грудної клітки, вживлюють нерви для імплантів, реконструюють обличчя, і роботами оперують стравохід.

Це все несерйозна медицина, йеп. Після війни, до речі, думаю взагалі хірургія виросте як мінімум до ізраїльського рівня, це звичайно вимушено, але як є.



Я в черговий раз не зачіпатиму питання грошей у медицині США, розумію неприємно усвідомлювати що якщо що - не зможеш собі дозволити шестизначні рахунки без оголошення банкрутства, ну або доведеться летіти через Атлантику.

(потім можу якось розкрити, але ліньки. Знаю особисто американця-автора книг з банкрутства, який його пережив саме після медицини) Ага, профани пересаджують серце дітям, оперують там без розрізу грудної клітки, вживлюють нерви для імплантів, реконструюють обличчя, і роботами оперують стравохід.Це все несерйозна медицина, йеп. Після війни, до речі, думаю взагалі хірургія виросте як мінімум до ізраїльського рівня, це звичайно вимушено, але як є.Я в черговий раз не зачіпатиму питання грошей у медицині США, розумію неприємно усвідомлювати що якщо що - не зможеш собі дозволити шестизначні рахунки без оголошення банкрутства, ну або доведеться летіти через Атлантику.(потім можу якось розкрити, але ліньки. Знаю особисто американця-автора книг з банкрутства, який його пережив саме після медицини)



Про медицинские страховки разве в ЛА ничего не знают?

Они существуют и реально работают.

За кого вы меня принимаете?

Если-бы не страховки, я-бы уже десять раз был банкротом. Было чего. Про медицинские страховки разве в ЛА ничего не знают?Они существуют и реально работают.За кого вы меня принимаете?Если-бы не страховки, я-бы уже десять раз был банкротом. Было чего.

Нічого-нічого, бажаю здоров'я і не потрапити під те, що явно середенька HMO страховка не покриє, а deductible - то таке, ще заробимо.



Пропаганда і самонавіювання - це добре, головне не перестаратися аж так що занадто помітно стає) Нічого-нічого, бажаю здоров'я і не потрапити під те, що явно середенька HMO страховка не покриє, а deductible - то таке, ще заробимо.Пропаганда і самонавіювання - це добре, головне не перестаратися аж так що занадто помітно стає) zerocool

Повідомлень: 302 З нами з: 22.03.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лип, 2022 01:38 Re: Еміграція, заробітчанство А, еще из американских диковинок - до сих пор ходят чеки.

В 22 веке.

Мало того, есть организации и сервисы, которые не принимают иных платежей, кроме чеков...отосланных по почте.

Вот у меня такая ситуация, что раз в месяц надо посылать чек на некоторую сумму на почтовый ящик. Так в онлайн-банкинге делается скеджуал и каждый месяц в одно и то-же число банк от моего имени выписывает чек и отправляет конвертом по почте так, чтобы он гарантированно попал к получателю в определенную дату. И это ничего не стоит и у меня не будет проблем, если получатель заявит, что не получил чек - все вопросы к банку и почте. rjkz

Повідомлень: 13569 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7067 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лип, 2022 01:42 zerocool написав: rjkz написав: zerocool написав: Ага, профани пересаджують серце дітям, оперують там без розрізу грудної клітки, вживлюють нерви для імплантів, реконструюють обличчя, і роботами оперують стравохід.

Це все несерйозна медицина, йеп. Після війни, до речі, думаю взагалі хірургія виросте як мінімум до ізраїльського рівня, це звичайно вимушено, але як є.



Я в черговий раз не зачіпатиму питання грошей у медицині США, розумію неприємно усвідомлювати що якщо що - не зможеш собі дозволити шестизначні рахунки без оголошення банкрутства, ну або доведеться летіти через Атлантику.

(потім можу якось розкрити, але ліньки. Знаю особисто американця-автора книг з банкрутства, який його пережив саме після медицини) Ага, профани пересаджують серце дітям, оперують там без розрізу грудної клітки, вживлюють нерви для імплантів, реконструюють обличчя, і роботами оперують стравохід.Це все несерйозна медицина, йеп. Після війни, до речі, думаю взагалі хірургія виросте як мінімум до ізраїльського рівня, це звичайно вимушено, але як є.Я в черговий раз не зачіпатиму питання грошей у медицині США, розумію неприємно усвідомлювати що якщо що - не зможеш собі дозволити шестизначні рахунки без оголошення банкрутства, ну або доведеться летіти через Атлантику.(потім можу якось розкрити, але ліньки. Знаю особисто американця-автора книг з банкрутства, який його пережив саме після медицини)



Про медицинские страховки разве в ЛА ничего не знают?

Они существуют и реально работают.

За кого вы меня принимаете?

Если-бы не страховки, я-бы уже десять раз был банкротом. Было чего. Про медицинские страховки разве в ЛА ничего не знают?Они существуют и реально работают.За кого вы меня принимаете?Если-бы не страховки, я-бы уже десять раз был банкротом. Было чего.

Нічого-нічого, бажаю здоров'я і не потрапити під те, що явно середенька HMO страховка не покриє, а deductible - то таке, ще заробимо.



Пропаганда і самонавіювання - це добре, головне не перестаратися аж так що занадто помітно стає) Нічого-нічого, бажаю здоров'я і не потрапити під те, що явно середенька HMO страховка не покриє, а deductible - то таке, ще заробимо.Пропаганда і самонавіювання - це добре, головне не перестаратися аж так що занадто помітно стає)



Ну все мы в курсе.

Сейчас вот скоро закнчивается страховка и надо будет переходить на другой план.

Шопаделать, такова американская медицина. Но она того стоит. Ну все мы в курсе.Сейчас вот скоро закнчивается страховка и надо будет переходить на другой план.Шопаделать, такова американская медицина. Но она того стоит. rjkz

Повідомлень: 13569 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7067 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лип, 2022 01:43 rjkz написав: А, еще из американских диковинок - до сих пор ходят чеки.

В 22 веке.

Мало того, есть организации и сервисы, которые не принимают иных платежей, кроме чеков...отосланных по почте.

Вот у меня такая ситуация, что раз в месяц надо посылать чек на некоторую сумму на почтовый ящик. Так в онлайн-банкинге делается скеджуал и каждый месяц в одно и то-же число банк от моего имени выписывает чек и отправляет конвертом по почте так, чтобы он гарантированно попал к получателю в определенную дату. И это ничего не стоит и у меня не будет проблем, если получатель заявит, что не получил чек - все вопросы к банку и почте. А, еще из американских диковинок - до сих пор ходят чеки.В 22 веке.Мало того, есть организации и сервисы, которые не принимают иных платежей, кроме чеков...отосланных по почте.Вот у меня такая ситуация, что раз в месяц надо посылать чек на некоторую сумму на почтовый ящик. Так в онлайн-банкинге делается скеджуал и каждый месяц в одно и то-же число банк от моего имени выписывает чек и отправляет конвертом по почте так, чтобы он гарантированно попал к получателю в определенную дату. И это ничего не стоит и у меня не будет проблем, если получатель заявит, что не получил чек - все вопросы к банку и почте.

И eCheck не принимают? А про "все вопросы к почте" потом эквифаксу можно долго рассказывать И eCheck не принимают? А про "все вопросы к почте" потом эквифаксу можно долго рассказывать Понаехал

Повідомлень: 4025 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лип, 2022 01:44 rjkz написав: [

Сейчас вот скоро закнчивается страховка и надо будет переходить на другой план. Сейчас вот скоро закнчивается страховка и надо будет переходить на другой план.

Меняйте работодателя. Меняйте работодателя. Понаехал

Повідомлень: 4025 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 139140141142 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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