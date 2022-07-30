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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 02:51

  rjkz написав:Именно кредитку светят при покупках в интернете

Уже забыл, когда в последний раз вводил данные карты при покупках в интернете. Все оплаты идут через разовый код.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 03:32

  Понаехал написав:
  rjkz написав:А, еще из американских диковинок - до сих пор ходят чеки.
В 22 веке.
Мало того, есть организации и сервисы, которые не принимают иных платежей, кроме чеков...отосланных по почте.
Вот у меня такая ситуация, что раз в месяц надо посылать чек на некоторую сумму на почтовый ящик. Так в онлайн-банкинге делается скеджуал и каждый месяц в одно и то-же число банк от моего имени выписывает чек и отправляет конвертом по почте так, чтобы он гарантированно попал к получателю в определенную дату. И это ничего не стоит и у меня не будет проблем, если получатель заявит, что не получил чек - все вопросы к банку и почте.

И eCheck не принимают? А про "все вопросы к почте" потом эквифаксу можно долго рассказывать :)


Не, только по почте.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 03:36

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Именно кредитку светят при покупках в интернете

Уже забыл, когда в последний раз вводил данные карты при покупках в интернете. Все оплаты идут через разовый код.


Много сервисов на кредитке.
Тот-же Юбер.
Року.
Номер кредитки зачастую нужен при заключении договоров.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:53

  NetSerpent написав:
  alfredhaos написав:А уровень банк. мошеничества выше чем в Украине? Ведь главное в банке - это сохранность средств.

Простий приклад. Якщо в США в людини з кредитки зникли гроші - це проблеми банку, бо ці гроші належать банку, і це логічно. Якщо в Україні з кредитки вкрали гроші - то це проблема власника картки. Кошти доведеться повертати, і ти нікому і ніяк не доведеш, що ти до цього інциденту взагалі непричетний. Ну, шанс є, звичайно, але мізерний.

Що означає "зникли гроші"? Це як?
І загалом це наслідок багатства країни США а не досконалості банківської системи. Банку вигідніше віддати вам $100-1000, ніж розбиратись з вами. Якщо у вас "зникне" мільйон думаю ніхто тобі не поверне ні копійки.
andrijk777
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