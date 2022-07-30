andrijk777 написав:Bolt написав:
Скоріше, що чіпова. На туристських форумах читав, що тіпа готель підстраховується на випадок, що клієнт, щось пошкодить і можуть, ще зняти якісь гроші протягом певного часу. Чому суми запам'ятав , на рецепшині висіла ціна і в форинта і євро.
Тоді до чого тут цей приклад?
Я майже 100% впевнений що ви надали готелю дані своєї картки або саму карту фізично. Готель неправомірно(або правомірно) зняв у вас гроші 2 рази. До чого тут Приватбанк?
Я майже впевнений що і американський банк не повернув би вам кошти, тому що це інша країна і він не може просто так анулювати трансакцію.
Кулі з тих циганів візьмеш, того року їхав через мадьяри, на всіх заправках ціна 480 фт, стаю під колонку, на ній ціна міняється на 760 фт/л, добре що чув, що в них для іноземців ціна інша і не пішов сваритися з оператором. Короче краще об"їжддвтм їх стороною.
(Що значить правомірно?! Спочатку селять в неприбраний номер, йду розбиратись, переселяють в інший. Може порахували, по дів рази!?