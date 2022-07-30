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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:57

  andrijk777 написав:
  Bolt написав:
  andrijk777 написав:Картка чіпова?
Скільки разів проводили карткою через термінал?

Скоріше, що чіпова. На туристських форумах читав, що тіпа готель підстраховується на випадок, що клієнт, щось пошкодить і можуть, ще зняти якісь гроші протягом певного часу. Чому суми запам'ятав , на рецепшині висіла ціна і в форинта і євро.

Тоді до чого тут цей приклад?
Я майже 100% впевнений що ви надали готелю дані своєї картки або саму карту фізично. Готель неправомірно(або правомірно) зняв у вас гроші 2 рази. До чого тут Приватбанк?
Я майже впевнений що і американський банк не повернув би вам кошти, тому що це інша країна і він не може просто так анулювати трансакцію.

Кулі з тих циганів візьмеш, того року їхав через мадьяри, на всіх заправках ціна 480 фт, стаю під колонку, на ній ціна міняється на 760 фт/л, добре що чув, що в них для іноземців ціна інша і не пішов сваритися з оператором. Короче краще об"їжддвтм їх стороною.
(Що значить правомірно?! Спочатку селять в неприбраний номер, йду розбиратись, переселяють в інший. Може порахували, по дів рази!?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:45

  andrijk777 написав:
  rjkz написав:Вы не знаете, что возможны несанкционированные транзакции с вашей банковской картой?

"несанкционированные транзакции" це дуже широке поняття.
Наприклад?


Например, сидит знакомая пара на сеансе в кинотеатре, тут приходит смс мужу, что с его карты сделана оплата в 500 грн, через 5 минут еще раз, потом еще.
Вобщем, фильм они не досмотрели.
В Китае сидят толпы чуваков, (они, правда, нищенскими украинскими счетами не интересуются), которые пытаются хакнуть сайты и сервисы, на которых народ расчитывается. Кстати, читал статью, что Амазон и Юбер - одни из самых незащищенных. Из-за высокого траффика если они поднимают защиту, то сервис практически останавливается.
Так вот, китайцы хакают номера карт, потом не очень большая проблема подобрать код, который написан на обратной стороне. всего 3 цифры.
Есть тупо фишинговые сайты.
Еще примеры? или этих достаточно?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:53

  andrijk777 написав:
  Bolt написав:
  andrijk777 написав:Картка чіпова?
Скільки разів проводили карткою через термінал?

Скоріше, що чіпова. На туристських форумах читав, що тіпа готель підстраховується на випадок, що клієнт, щось пошкодить і можуть, ще зняти якісь гроші протягом певного часу. Чому суми запам'ятав , на рецепшині висіла ціна і в форинта і євро.

Тоді до чого тут цей приклад?
Я майже 100% впевнений що ви надали готелю дані своєї картки або саму карту фізично. Готель неправомірно(або правомірно) зняв у вас гроші 2 рази. До чого тут Приватбанк?
Я майже впевнений що і американський банк не повернув би вам кошти, тому що це інша країна і він не може просто так анулювати трансакцію.


Пожалуйста, пример.
Едем с женой, заходим на станцию подземки, надо пополнить 2 метрокарты.
Там специальная машина стоит - засовываешь карту, выбираешь сумму и потом всовываещь кредитку.
Я пополнил свою и жены на одинаковые суммы по 11 долларов.
Через пару дней суммы с пендинга перешли в баланс.
Банк присылает текст (смс) что выглядит так, что была сделана двойная оплата, не хочу-ли я отменить одну транзакцию?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:56

  andrijk777 написав:Тоді до чого тут цей приклад?
Я майже 100% впевнений що ви надали готелю дані своєї картки або саму карту фізично. Готель неправомірно(або правомірно) зняв у вас гроші 2 рази. До чого тут Приватбанк?
Я майже впевнений що і американський банк не повернув би вам кошти, тому що це інша країна і він не може просто так анулювати трансакцію.


1) Пастернака не читав, але засуджую (С)
2) у вас який FICO score?
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