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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 141142143144 Додано: Суб 30 лип, 2022 15:57 andrijk777 написав: Bolt написав: andrijk777 написав: Картка чіпова?

Скільки разів проводили карткою через термінал? Картка чіпова?Скільки разів проводили карткою через термінал?

Скоріше, що чіпова. На туристських форумах читав, що тіпа готель підстраховується на випадок, що клієнт, щось пошкодить і можуть, ще зняти якісь гроші протягом певного часу. Чому суми запам'ятав , на рецепшині висіла ціна і в форинта і євро. Скоріше, що чіпова. На туристських форумах читав, що тіпа готель підстраховується на випадок, що клієнт, щось пошкодить і можуть, ще зняти якісь гроші протягом певного часу. Чому суми запам'ятав , на рецепшині висіла ціна і в форинта і євро.

Тоді до чого тут цей приклад?

Я майже 100% впевнений що ви надали готелю дані своєї картки або саму карту фізично. Готель неправомірно(або правомірно) зняв у вас гроші 2 рази. До чого тут Приватбанк?

Я майже впевнений що і американський банк не повернув би вам кошти, тому що це інша країна і він не може просто так анулювати трансакцію. Тоді до чого тут цей приклад?Я майже 100% впевнений що ви надали готелю дані своєї картки або саму карту фізично. Готель неправомірно(або правомірно) зняв у вас гроші 2 рази. До чого тут Приватбанк?Я майже впевнений що і американський банк не повернув би вам кошти, тому що це інша країна і він не може просто так анулювати трансакцію.

Кулі з тих циганів візьмеш, того року їхав через мадьяри, на всіх заправках ціна 480 фт, стаю під колонку, на ній ціна міняється на 760 фт/л, добре що чув, що в них для іноземців ціна інша і не пішов сваритися з оператором. Короче краще об"їжддвтм їх стороною.

(Що значить правомірно?! Спочатку селять в неприбраний номер, йду розбиратись, переселяють в інший. Може порахували, по дів рази!? Кулі з тих циганів візьмеш, того року їхав через мадьяри, на всіх заправках ціна 480 фт, стаю під колонку, на ній ціна міняється на 760 фт/л, добре що чув, що в них для іноземців ціна інша і не пішов сваритися з оператором. Короче краще об"їжддвтм їх стороною.(Що значить правомірно?! Спочатку селять в неприбраний номер, йду розбиратись, переселяють в інший. Може порахували, по дів рази!? Bolt Повідомлень: 1268 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лип, 2022 20:45 andrijk777 написав: rjkz написав: Вы не знаете, что возможны несанкционированные транзакции с вашей банковской картой? Вы не знаете, что возможны несанкционированные транзакции с вашей банковской картой?

"несанкционированные транзакции" це дуже широке поняття.

Наприклад? "несанкционированные транзакции" це дуже широке поняття.Наприклад?



Например, сидит знакомая пара на сеансе в кинотеатре, тут приходит смс мужу, что с его карты сделана оплата в 500 грн, через 5 минут еще раз, потом еще.

Вобщем, фильм они не досмотрели.

В Китае сидят толпы чуваков, (они, правда, нищенскими украинскими счетами не интересуются), которые пытаются хакнуть сайты и сервисы, на которых народ расчитывается. Кстати, читал статью, что Амазон и Юбер - одни из самых незащищенных. Из-за высокого траффика если они поднимают защиту, то сервис практически останавливается.

Так вот, китайцы хакают номера карт, потом не очень большая проблема подобрать код, который написан на обратной стороне. всего 3 цифры.

Есть тупо фишинговые сайты.

Еще примеры? или этих достаточно? Например, сидит знакомая пара на сеансе в кинотеатре, тут приходит смс мужу, что с его карты сделана оплата в 500 грн, через 5 минут еще раз, потом еще.Вобщем, фильм они не досмотрели.В Китае сидят толпы чуваков, (они, правда, нищенскими украинскими счетами не интересуются), которые пытаются хакнуть сайты и сервисы, на которых народ расчитывается. Кстати, читал статью, что Амазон и Юбер - одни из самых незащищенных. Из-за высокого траффика если они поднимают защиту, то сервис практически останавливается.Так вот, китайцы хакают номера карт, потом не очень большая проблема подобрать код, который написан на обратной стороне. всего 3 цифры.Есть тупо фишинговые сайты.Еще примеры? или этих достаточно? rjkz

Повідомлень: 13581 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7071 раз. Подякували: 4114 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лип, 2022 20:53 andrijk777 написав: Bolt написав: andrijk777 написав: Картка чіпова?

Скільки разів проводили карткою через термінал? Картка чіпова?Скільки разів проводили карткою через термінал?

Скоріше, що чіпова. На туристських форумах читав, що тіпа готель підстраховується на випадок, що клієнт, щось пошкодить і можуть, ще зняти якісь гроші протягом певного часу. Чому суми запам'ятав , на рецепшині висіла ціна і в форинта і євро. Скоріше, що чіпова. На туристських форумах читав, що тіпа готель підстраховується на випадок, що клієнт, щось пошкодить і можуть, ще зняти якісь гроші протягом певного часу. Чому суми запам'ятав , на рецепшині висіла ціна і в форинта і євро.

Тоді до чого тут цей приклад?

Я майже 100% впевнений що ви надали готелю дані своєї картки або саму карту фізично. Готель неправомірно(або правомірно) зняв у вас гроші 2 рази. До чого тут Приватбанк?

Я майже впевнений що і американський банк не повернув би вам кошти, тому що це інша країна і він не може просто так анулювати трансакцію. Тоді до чого тут цей приклад?Я майже 100% впевнений що ви надали готелю дані своєї картки або саму карту фізично. Готель неправомірно(або правомірно) зняв у вас гроші 2 рази. До чого тут Приватбанк?Я майже впевнений що і американський банк не повернув би вам кошти, тому що це інша країна і він не може просто так анулювати трансакцію.



Пожалуйста, пример.

Едем с женой, заходим на станцию подземки, надо пополнить 2 метрокарты.

Там специальная машина стоит - засовываешь карту, выбираешь сумму и потом всовываещь кредитку.

Я пополнил свою и жены на одинаковые суммы по 11 долларов.

Через пару дней суммы с пендинга перешли в баланс.

Банк присылает текст (смс) что выглядит так, что была сделана двойная оплата, не хочу-ли я отменить одну транзакцию? Пожалуйста, пример.Едем с женой, заходим на станцию подземки, надо пополнить 2 метрокарты.Там специальная машина стоит - засовываешь карту, выбираешь сумму и потом всовываещь кредитку.Я пополнил свою и жены на одинаковые суммы по 11 долларов.Через пару дней суммы с пендинга перешли в баланс.Банк присылает текст (смс) что выглядит так, что была сделана двойная оплата, не хочу-ли я отменить одну транзакцию? rjkz

Повідомлень: 13581 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7071 раз. Подякували: 4114 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лип, 2022 20:56 andrijk777 написав: Тоді до чого тут цей приклад?

Я майже 100% впевнений що ви надали готелю дані своєї картки або саму карту фізично. Готель неправомірно(або правомірно) зняв у вас гроші 2 рази. До чого тут Приватбанк?

Я майже впевнений що і американський банк не повернув би вам кошти, тому що це інша країна і він не може просто так анулювати трансакцію. Тоді до чого тут цей приклад?Я майже 100% впевнений що ви надали готелю дані своєї картки або саму карту фізично. Готель неправомірно(або правомірно) зняв у вас гроші 2 рази. До чого тут Приватбанк?Я майже впевнений що і американський банк не повернув би вам кошти, тому що це інша країна і він не може просто так анулювати трансакцію.



1) Пастернака не читав, але засуджую (С)

2) у вас який FICO score? 1) Пастернака не читав, але засуджую (С)2) у вас який FICO score? adeges Повідомлень: 4016 З нами з: 14.03.06 Подякував: 311 раз. Подякували: 799 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 лип, 2022 16:44 andrijk777 написав: Тоді до чого тут цей приклад?

Я майже 100% впевнений що ви надали готелю дані своєї картки або саму карту фізично. Готель неправомірно(або правомірно) зняв у вас гроші 2 рази. До чого тут Приватбанк?

Я майже впевнений що і американський банк не повернув би вам кошти, тому що це інша країна і він не може просто так анулювати трансакцію. Тоді до чого тут цей приклад?Я майже 100% впевнений що ви надали готелю дані своєї картки або саму карту фізично. Готель неправомірно(або правомірно) зняв у вас гроші 2 рази. До чого тут Приватбанк?Я майже впевнений що і американський банк не повернув би вам кошти, тому що це інша країна і він не може просто так анулювати трансакцію.

Совершенно верно. Как минимум так бы отреагировал discover, amex, wf, bof. Четко в правилах это прописано. Но если фрод- тогда бы надо сообщать как о фроде, а не о некорректном списании. Если форд - карточка блокируется, а транзакция замораживается в пендинге. Тут пример же привели о некорректном списании - надо четко разбираться с отелем. Совершенно верно. Как минимум так бы отреагировал discover, amex, wf, bof. Четко в правилах это прописано. Но если фрод- тогда бы надо сообщать как о фроде, а не о некорректном списании. Если форд - карточка блокируется, а транзакция замораживается в пендинге. Тут пример же привели о некорректном списании - надо четко разбираться с отелем. Понаехал

Повідомлень: 4027 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 лип, 2022 16:46 adeges написав: 2) у вас який FICO score? 2) у вас який FICO score?

Какое отношение это имеет к делу? Тут могло бы сыграть роль signature visa... Там возможны варианты. Какое отношение это имеет к делу? Тут могло бы сыграть роль signature visa... Там возможны варианты. Понаехал

Повідомлень: 4027 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 лип, 2022 17:12 Понаехал написав: adeges написав: 2) у вас який FICO score? 2) у вас який FICO score?

Какое отношение это имеет к делу? Тут могло бы сыграть роль signature visa... Там возможны варианты. Какое отношение это имеет к делу? Тут могло бы сыграть роль signature visa... Там возможны варианты.



Судя по всему это был троллинг.

Намек на то, как оппонент далек от понимания ситуации с кредитками в США. Судя по всему это был троллинг.Намек на то, как оппонент далек от понимания ситуации с кредитками в США. rjkz

Повідомлень: 13581 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7071 раз. Подякували: 4114 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 141142143144 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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