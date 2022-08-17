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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 142143144145
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:06

Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.
Я думал, такого быть не может.
rjkz
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