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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 сер, 2022 14:06
Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.
Я думал, такого быть не может.
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rjkz
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