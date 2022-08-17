Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.
Я думал, такого быть не может.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 сер, 2022 14:06
Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.
Я думал, такого быть не может.
Додано: Сер 17 сер, 2022 16:29
В Польше то же самое. Процентные ставки растут, ипотеку могут себе позволить не только лишь все, застройщики предлагают скидки и гаражи в качестве бесплатного бонуса, а аматоры ипотечного лендлордизма рвут волосы на всех доступных местах и пытаются выжать из арендаторов последние соки в попытках сохранить положительный cash flow, повышая аренду до немыслимых цифр.
Додано: Сер 17 сер, 2022 16:52
Отмечу, что дешевеет вторичка. Билдеры скинули всего в среднем 5% по Техасу. У меня соседка из ОП. Часто общаемся
По сути рост процентной ставки выбил людей из рынка покупки в рынок аренды
Додано: Сер 17 сер, 2022 17:07
Но что в Техасе, что и на севере билдеры ху…й строят как у нас с монолита и с заполнением кирпичом, иногда даже красным. Так что там(у вас) понятие себестоимости - это % на 70 надутая ФРС цена земли и на 30% - это цена ДСП и фанеры, на севере пусть СИП-панелей, а также подвода воды и электрики, любой толчок вниз - и земля что стоит наверно миллионы за гектар у вас в Остине пойдёт вниз и снова покупать станет выгодно
Чисто метод Гены Корбана и подведомственного контингента Меноры - лоха надо гнать и брить
Потом отдохнувшего и заросшего ипём по второму кругу
Додано: Сер 17 сер, 2022 17:35
Мимо. Напомню: я владею 2мя лотами под застройку могу построить 2 односемейных дома. Взял в среднем по 5800$ за лот 4 года назад. Сейчас их стоимость около 50к каждый. В 15 минутах езды от дома Маска. Lago Vista местность. Возле аэродрома. Жду когда канализацию подведут - будет на 50к дороже каждый. В итоге 100к... 100к - это не 70% от 500к(средней стоимости дома). По поводу толчков... Техас - не Калифорния.
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