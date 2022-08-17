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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 142143144145 Додано: Сер 17 сер, 2022 14:06 Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.

Я думал, такого быть не может. rjkz

Повідомлень: 13621 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7099 раз. Подякували: 4162 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 сер, 2022 16:29 rjkz написав: Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.

Я думал, такого быть не может. , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.Я думал, такого быть не может.

В Польше то же самое. Процентные ставки растут, ипотеку могут себе позволить не только лишь все, застройщики предлагают скидки и гаражи в качестве бесплатного бонуса, а аматоры ипотечного лендлордизма рвут волосы на всех доступных местах и пытаются выжать из арендаторов последние соки в попытках сохранить положительный cash flow, повышая аренду до немыслимых цифр. В Польше то же самое. Процентные ставки растут, ипотеку могут себе позволить не только лишь все, застройщики предлагают скидки и гаражи в качестве бесплатного бонуса, а аматоры ипотечного лендлордизма рвут волосы на всех доступных местах и пытаются выжать из арендаторов последние соки в попытках сохранить положительный cash flow, повышая аренду до немыслимых цифр. Gastarbaiter Повідомлень: 2200 З нами з: 26.02.18 Подякував: 606 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 сер, 2022 16:52 rjkz написав: Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.

Я думал, такого быть не может. , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.Я думал, такого быть не может.

Отмечу, что дешевеет вторичка. Билдеры скинули всего в среднем 5% по Техасу. У меня соседка из ОП. Часто общаемся

По сути рост процентной ставки выбил людей из рынка покупки в рынок аренды Отмечу, что дешевеет вторичка. Билдеры скинули всего в среднем 5% по Техасу. У меня соседка из ОП. Часто общаемсяПо сути рост процентной ставки выбил людей из рынка покупки в рынок аренды Понаехал

Повідомлень: 4039 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 сер, 2022 17:07 Понаехал написав: rjkz написав: Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.

Я думал, такого быть не может. , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.Я думал, такого быть не может.

Отмечу, что дешевеет вторичка. Билдеры скинули всего в среднем 5% по Техасу. У меня соседка из ОП. Часто общаемся

По сути рост процентной ставки выбил людей из рынка покупки в рынок аренды Отмечу, что дешевеет вторичка. Билдеры скинули всего в среднем 5% по Техасу. У меня соседка из ОП. Часто общаемсяПо сути рост процентной ставки выбил людей из рынка покупки в рынок аренды

Но что в Техасе, что и на севере билдеры ху…й строят как у нас с монолита и с заполнением кирпичом, иногда даже красным. Так что там(у вас) понятие себестоимости - это % на 70 надутая ФРС цена земли и на 30% - это цена ДСП и фанеры, на севере пусть СИП-панелей, а также подвода воды и электрики, любой толчок вниз - и земля что стоит наверно миллионы за гектар у вас в Остине пойдёт вниз и снова покупать станет выгодно

Чисто метод Гены Корбана и подведомственного контингента Меноры - лоха надо гнать и брить

Потом отдохнувшего и заросшего ипём по второму кругу Но что в Техасе, что и на севере билдеры ху…й строят как у нас с монолита и с заполнением кирпичом, иногда даже красным. Так что там(у вас) понятие себестоимости - это % на 70 надутая ФРС цена земли и на 30% - это цена ДСП и фанеры, на севере пусть СИП-панелей, а также подвода воды и электрики, любой толчок вниз - и земля что стоит наверно миллионы за гектар у вас в Остине пойдёт вниз и снова покупать станет выгодноЧисто метод Гены Корбана и подведомственного контингента Меноры - лоха надо гнать и бритьПотом отдохнувшего и заросшего ипём по второму кругу барабашов Повідомлень: 2478 З нами з: 16.06.15 Подякував: 230 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 сер, 2022 17:35 барабашов написав: Но что в Техасе, что и на севере билдеры ху…й строят как у нас с монолита и с заполнением кирпичом, иногда даже красным. Так что там(у вас) понятие себестоимости - это % на 70 надутая ФРС цена земли и на 30% - это цена ДСП и фанеры, на севере пусть СИП-панелей, а также подвода воды и электрики, любой толчок вниз - и земля что стоит наверно миллионы за гектар у вас в Остине пойдёт вниз и снова покупать станет выгодно

Чисто метод Гены Корбана и подведомственного контингента Меноры - лоха надо гнать и брить

Потом отдохнувшего и заросшего ипём по второму кругу Но что в Техасе, что и на севере билдеры ху…й строят как у нас с монолита и с заполнением кирпичом, иногда даже красным. Так что там(у вас) понятие себестоимости - это % на 70 надутая ФРС цена земли и на 30% - это цена ДСП и фанеры, на севере пусть СИП-панелей, а также подвода воды и электрики, любой толчок вниз - и земля что стоит наверно миллионы за гектар у вас в Остине пойдёт вниз и снова покупать станет выгодноЧисто метод Гены Корбана и подведомственного контингента Меноры - лоха надо гнать и бритьПотом отдохнувшего и заросшего ипём по второму кругу

Мимо. Напомню: я владею 2мя лотами под застройку могу построить 2 односемейных дома. Взял в среднем по 5800$ за лот 4 года назад. Сейчас их стоимость около 50к каждый. В 15 минутах езды от дома Маска. Lago Vista местность. Возле аэродрома. Жду когда канализацию подведут - будет на 50к дороже каждый. В итоге 100к... 100к - это не 70% от 500к(средней стоимости дома). По поводу толчков... Техас - не Калифорния. Мимо. Напомню: я владею 2мя лотами под застройку могу построить 2 односемейных дома. Взял в среднем по 5800$ за лот 4 года назад. Сейчас их стоимость около 50к каждый. В 15 минутах езды от дома Маска. Lago Vista местность. Возле аэродрома. Жду когда канализацию подведут - будет на 50к дороже каждый. В итоге 100к... 100к - это не 70% от 500к(средней стоимости дома). По поводу толчков... Техас - не Калифорния. Понаехал

Повідомлень: 4039 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 сер, 2022 19:59 Понаехал

Дома из чего построить можно и из чего строят?

Толчок - это всего лишь спуск по кривой роста цены акра или шо там у вас, нефти под песком нет - земля ничего не стоит, вода есть - уже три цента стоит, понятно что рабсила дорогая и обойки у вас подороже клеют, но разница в цене между одинаковыми по НР и скорости Челленджером 6.2компрессор Хэллкэт, таким же Камаро и Ламбо последним может быть до порядка ~ 10 раз, но это не значит что цена этому Ламбо минимум лям и точка

Просто некоторым надо пожрать на пять сотен каждый вечер по понятиям, иначе соседи заклюют

В Номе или Барроу дома не по 700000, хотя земля тоже Ваша и думаю там технология постройки намного повыше техасской. барабашов Повідомлень: 2478 З нами з: 16.06.15 Подякував: 230 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 сер, 2022 21:09 барабашов написав: Понаехал написав: rjkz написав: Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.

Я думал, такого быть не может. , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.Я думал, такого быть не может.

Отмечу, что дешевеет вторичка. Билдеры скинули всего в среднем 5% по Техасу. У меня соседка из ОП. Часто общаемся

По сути рост процентной ставки выбил людей из рынка покупки в рынок аренды Отмечу, что дешевеет вторичка. Билдеры скинули всего в среднем 5% по Техасу. У меня соседка из ОП. Часто общаемсяПо сути рост процентной ставки выбил людей из рынка покупки в рынок аренды

Но что в Техасе, что и на севере билдеры ху…й строят как у нас с монолита и с заполнением кирпичом, иногда даже красным. Так что там(у вас) понятие себестоимости - это % на 70 надутая ФРС цена земли и на 30% - это цена ДСП и фанеры, на севере пусть СИП-панелей, а также подвода воды и электрики, любой толчок вниз - и земля что стоит наверно миллионы за гектар у вас в Остине пойдёт вниз и снова покупать станет выгодно

Чисто метод Гены Корбана и подведомственного контингента Меноры - лоха надо гнать и брить

Потом отдохнувшего и заросшего ипём по второму кругу Но что в Техасе, что и на севере билдеры ху…й строят как у нас с монолита и с заполнением кирпичом, иногда даже красным. Так что там(у вас) понятие себестоимости - это % на 70 надутая ФРС цена земли и на 30% - это цена ДСП и фанеры, на севере пусть СИП-панелей, а также подвода воды и электрики, любой толчок вниз - и земля что стоит наверно миллионы за гектар у вас в Остине пойдёт вниз и снова покупать станет выгодноЧисто метод Гены Корбана и подведомственного контингента Меноры - лоха надо гнать и бритьПотом отдохнувшего и заросшего ипём по второму кругу



Строят монолитно-каркасные - аж гай шумит уже далеко не первый год.

Есть много домов конца 1960-1990-х кирпичных с жб перекрытиями.

К сожалению, большинство из них - социальное жилье.

Некоторые из них изначально так или иначе были субсидированным жильем,но со временем публика разбавилась. Там вроде какая-то схема была с "приватизацией" и последующей продажей.

То что сейчас строят - без заполнения проемов кирпичем - слищком трудоемко.

Но то, что я ни разу овноблока не видел - радует. Строят монолитно-каркасные - аж гай шумит уже далеко не первый год.Есть много домов конца 1960-1990-х кирпичных с жб перекрытиями.К сожалению, большинство из них - социальное жилье.Некоторые из них изначально так или иначе были субсидированным жильем,но со временем публика разбавилась. Там вроде какая-то схема была с "приватизацией" и последующей продажей.То что сейчас строят - без заполнения проемов кирпичем - слищком трудоемко.Но то, что я ни разу овноблока не видел - радует. rjkz

Повідомлень: 13621 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7099 раз. Подякували: 4162 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 сер, 2022 01:36 барабашов написав: Понаехал

Дома из чего построить можно и из чего строят?

Толчок - это всего лишь спуск по кривой роста цены акра или шо там у вас, нефти под песком нет - земля ничего не стоит, вода есть - уже три цента стоит, понятно что рабсила дорогая и обойки у вас подороже клеют, но разница в цене между одинаковыми по НР и скорости Челленджером 6.2компрессор Хэллкэт, таким же Камаро и Ламбо последним может быть до порядка ~ 10 раз, но это не значит что цена этому Ламбо минимум лям и точка

Просто некоторым надо пожрать на пять сотен каждый вечер по понятиям, иначе соседи заклюют

В Номе или Барроу дома не по 700000, хотя земля тоже Ваша и думаю там технология постройки намного повыше техасской. Дома из чего построить можно и из чего строят?Толчок - это всего лишь спуск по кривой роста цены акра или шо там у вас, нефти под песком нет - земля ничего не стоит, вода есть - уже три цента стоит, понятно что рабсила дорогая и обойки у вас подороже клеют, но разница в цене между одинаковыми по НР и скорости Челленджером 6.2компрессор Хэллкэт, таким же Камаро и Ламбо последним может быть до порядка ~ 10 раз, но это не значит что цена этому Ламбо минимум лям и точкаПросто некоторым надо пожрать на пять сотен каждый вечер по понятиям, иначе соседи заклюютВ Номе или Барроу дома не по 700000, хотя земля тоже Ваша и думаю там технология постройки намного повыше техасской.

Из того на что денег хватит. Массовая застройка - из говна и палок. Кто побогаче - можно на принтере распечатать(есть уже несколько таких комьюнити), кто готов заплатить хорошо - получит из камня или блоков ну или бетона. Любой каприз за ваши деньги. По поводу на чем стоим... В разных местах по разному. Lago Vista, Round Rock, Georgetown - на больших каменных плитах. Центральная часть - глина.

По поводу цен очень советую глянуть эту ссылку. Многое объяснит

https://eyeonhousing.org/2022/08/building-materials-prices-increase-in-june-as-concrete-surges/

Хотя палки в низ в цене на 65% , гипс (ака г..но) - в верх. В итоге цена в сбалансированном состоянии

На Аляске в больших городах тоже дома от 500к нормальные. Если строить новый. Из того на что денег хватит. Массовая застройка - из говна и палок. Кто побогаче - можно на принтере распечатать(есть уже несколько таких комьюнити), кто готов заплатить хорошо - получит из камня или блоков ну или бетона. Любой каприз за ваши деньги.По поводу на чем стоим... В разных местах по разному. Lago Vista, Round Rock, Georgetown - на больших каменных плитах. Центральная часть - глина.По поводу цен очень советую глянуть эту ссылку. Многое объяснитХотя палки в низ в цене на 65% , гипс (ака г..но) - в верх. В итоге цена в сбалансированном состоянииНа Аляске в больших городах тоже дома от 500к нормальные. Если строить новый. Понаехал

Повідомлень: 4039 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 142143144145 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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