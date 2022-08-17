RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 142143144145
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:06

Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.
Я думал, такого быть не может.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13621
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7099 раз.
Подякували: 4162 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:29

  rjkz написав:Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.
Я думал, такого быть не может.

В Польше то же самое. Процентные ставки растут, ипотеку могут себе позволить не только лишь все, застройщики предлагают скидки и гаражи в качестве бесплатного бонуса, а аматоры ипотечного лендлордизма рвут волосы на всех доступных местах и пытаются выжать из арендаторов последние соки в попытках сохранить положительный cash flow, повышая аренду до немыслимых цифр.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 26.02.18
Подякував: 606 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:52

  rjkz написав:Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.
Я думал, такого быть не может.

Отмечу, что дешевеет вторичка. Билдеры скинули всего в среднем 5% по Техасу. У меня соседка из ОП. Часто общаемся :)
По сути рост процентной ставки выбил людей из рынка покупки в рынок аренды
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4039
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 17:07

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.
Я думал, такого быть не может.

Отмечу, что дешевеет вторичка. Билдеры скинули всего в среднем 5% по Техасу. У меня соседка из ОП. Часто общаемся :)
По сути рост процентной ставки выбил людей из рынка покупки в рынок аренды

Но что в Техасе, что и на севере билдеры ху…й строят как у нас с монолита и с заполнением кирпичом, иногда даже красным. Так что там(у вас) понятие себестоимости - это % на 70 надутая ФРС цена земли и на 30% - это цена ДСП и фанеры, на севере пусть СИП-панелей, а также подвода воды и электрики, любой толчок вниз - и земля что стоит наверно миллионы за гектар у вас в Остине пойдёт вниз и снова покупать станет выгодно
Чисто метод Гены Корбана и подведомственного контингента Меноры - лоха надо гнать и брить
Потом отдохнувшего и заросшего ипём по второму кругу
барабашов
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 16.06.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 17:35

  барабашов написав:Но что в Техасе, что и на севере билдеры ху…й строят как у нас с монолита и с заполнением кирпичом, иногда даже красным. Так что там(у вас) понятие себестоимости - это % на 70 надутая ФРС цена земли и на 30% - это цена ДСП и фанеры, на севере пусть СИП-панелей, а также подвода воды и электрики, любой толчок вниз - и земля что стоит наверно миллионы за гектар у вас в Остине пойдёт вниз и снова покупать станет выгодно
Чисто метод Гены Корбана и подведомственного контингента Меноры - лоха надо гнать и брить
Потом отдохнувшего и заросшего ипём по второму кругу

Мимо. Напомню: я владею 2мя лотами под застройку могу построить 2 односемейных дома. Взял в среднем по 5800$ за лот 4 года назад. Сейчас их стоимость около 50к каждый. В 15 минутах езды от дома Маска. Lago Vista местность. Возле аэродрома. Жду когда канализацию подведут - будет на 50к дороже каждый. В итоге 100к... 100к - это не 70% от 500к(средней стоимости дома). По поводу толчков... Техас - не Калифорния.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4039
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 19:59

Понаехал
Дома из чего построить можно и из чего строят?
Толчок - это всего лишь спуск по кривой роста цены акра или шо там у вас, нефти под песком нет - земля ничего не стоит, вода есть - уже три цента стоит, понятно что рабсила дорогая и обойки у вас подороже клеют, но разница в цене между одинаковыми по НР и скорости Челленджером 6.2компрессор Хэллкэт, таким же Камаро и Ламбо последним может быть до порядка ~ 10 раз, но это не значит что цена этому Ламбо минимум лям и точка
Просто некоторым надо пожрать на пять сотен каждый вечер по понятиям, иначе соседи заклюют
В Номе или Барроу дома не по 700000, хотя земля тоже Ваша и думаю там технология постройки намного повыше техасской.
барабашов
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 16.06.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 21:09

  барабашов написав:
  Понаехал написав:
  rjkz написав:Понаехал , для меня дивный опыт - наблюдать как одновременно дешевеют объекты и растет аренда.
Я думал, такого быть не может.

Отмечу, что дешевеет вторичка. Билдеры скинули всего в среднем 5% по Техасу. У меня соседка из ОП. Часто общаемся :)
По сути рост процентной ставки выбил людей из рынка покупки в рынок аренды

Но что в Техасе, что и на севере билдеры ху…й строят как у нас с монолита и с заполнением кирпичом, иногда даже красным. Так что там(у вас) понятие себестоимости - это % на 70 надутая ФРС цена земли и на 30% - это цена ДСП и фанеры, на севере пусть СИП-панелей, а также подвода воды и электрики, любой толчок вниз - и земля что стоит наверно миллионы за гектар у вас в Остине пойдёт вниз и снова покупать станет выгодно
Чисто метод Гены Корбана и подведомственного контингента Меноры - лоха надо гнать и брить
Потом отдохнувшего и заросшего ипём по второму кругу


Строят монолитно-каркасные - аж гай шумит уже далеко не первый год.
Есть много домов конца 1960-1990-х кирпичных с жб перекрытиями.
К сожалению, большинство из них - социальное жилье.
Некоторые из них изначально так или иначе были субсидированным жильем,но со временем публика разбавилась. Там вроде какая-то схема была с "приватизацией" и последующей продажей.
То что сейчас строят - без заполнения проемов кирпичем - слищком трудоемко.
Но то, что я ни разу овноблока не видел - радует.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13621
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7099 раз.
Подякували: 4162 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 01:36

  барабашов написав:Понаехал
Дома из чего построить можно и из чего строят?
Толчок - это всего лишь спуск по кривой роста цены акра или шо там у вас, нефти под песком нет - земля ничего не стоит, вода есть - уже три цента стоит, понятно что рабсила дорогая и обойки у вас подороже клеют, но разница в цене между одинаковыми по НР и скорости Челленджером 6.2компрессор Хэллкэт, таким же Камаро и Ламбо последним может быть до порядка ~ 10 раз, но это не значит что цена этому Ламбо минимум лям и точка
Просто некоторым надо пожрать на пять сотен каждый вечер по понятиям, иначе соседи заклюют
В Номе или Барроу дома не по 700000, хотя земля тоже Ваша и думаю там технология постройки намного повыше техасской.

Из того на что денег хватит. Массовая застройка - из говна и палок. Кто побогаче - можно на принтере распечатать(есть уже несколько таких комьюнити), кто готов заплатить хорошо - получит из камня или блоков ну или бетона. Любой каприз за ваши деньги. :) По поводу на чем стоим... В разных местах по разному. Lago Vista, Round Rock, Georgetown - на больших каменных плитах. Центральная часть - глина.
По поводу цен очень советую глянуть эту ссылку. Многое объяснит
https://eyeonhousing.org/2022/08/building-materials-prices-increase-in-june-as-concrete-surges/
Хотя палки в низ в цене на 65% , гипс (ака г..но) - в верх. В итоге цена в сбалансированном состоянии :mrgreen:
На Аляске в больших городах тоже дома от 500к нормальные. Если строить новый.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4039
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 142143144145
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (184)
17.08.2022 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.