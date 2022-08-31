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#<1 ... 146147148149 Додано: Вів 23 сер, 2022 20:34 alfredhaos написав: stm написав: Как только войдёт в жизнь стоматология ещё как вернётся за ценой импланта плюс обычная школа в Украине даёт всё ещё знания математики, физики, химии на 2 порядка выше. Но! Когда летают бомбы, то даже Акуртова Анталия выигрывает для детей. Как только войдёт в жизнь стоматология ещё как вернётся за ценой имплантаплюс обычная школа в Украине даёт всё ещё знания математики, физики, химии на 2 порядка выше. Но! Когда летают бомбы, то даже Акуртова Анталия выигрывает для детей.

Только 5% набрали 180+ баллов по ВНО в 2021 г. по математике. При этом, это выпускники разных лицеев, гимназий и тд. Обычная школа - это дно. 30% не преодолели минимальный порог по математики, о чем еще можно говорить?

https://zno.testportal.com.ua/stat/2021

И только 43 место по PISA по математике, ну а уровень фин. грамотности всего населения зашкаливает, особенно советского образования

_hunter написав: Так а я разве писал, что бюджет не сойдется? -- да -- остается сотка/другая "на инвестиции". Другой вопрос -- много ли эта кассир "наинвестирует"?

Но этот вопрос тоже давным-давно по несколько раз обсудили: за счет европейской уравниловки условным украинским дворникам/грузчикам в Европах живется довольно-таки неплохо. А вот условному "среднему+ классу" -- уже, вроде как, не сильно... Так а я разве писал, что бюджет не сойдется? -- да -- остается сотка/другая "на инвестиции". Другой вопрос -- много ли эта кассир "наинвестирует"?Но этот вопрос тоже давным-давно по несколько раз обсудили: за счет европейской уравниловки условным украинским дворникам/грузчикам в Европах живется довольно-таки неплохо. А вот условному "среднему+ классу" -- уже, вроде как, не сильно...

Вот только если грузчик не вернется - то средний класс будет и в Украине жить хуже Только 5% набрали 180+ баллов по ВНО в 2021 г. по математике. При этом, это выпускники разных лицеев, гимназий и тд. Обычная школа - это дно. 30% не преодолели минимальный порог по математики, о чем еще можно говорить?И только 43 место по PISA по математике, ну а уровень фин. грамотности всего населения зашкаливает, особенно советского образованияВот только если грузчик не вернется - то средний класс будет и в Украине жить хуже

Фин.грамотность хорошо, но для этого нужны фин.инструменты.

Если из 25 грузчиков 23 будут сидеть без работы, то среднему классу это не понравится. Если на вакансию нет звонков, то менеджер по персоналу сообщает руководителю что неплохо бы поднять оклад вакансии. Фин.грамотность хорошо, но для этого нужны фин.инструменты.Если из 25 грузчиков 23 будут сидеть без работы, то среднему классу это не понравится. Если на вакансию нет звонков, то менеджер по персоналу сообщает руководителю что неплохо бы поднять оклад вакансии. stm

Повідомлень: 3493 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 сер, 2022 20:48 _hunter написав: Так а я разве писал, что бюджет не сойдется? -- да -- остается сотка/другая "на инвестиции". Другой вопрос -- много ли эта кассир "наинвестирует"?

Но этот вопрос тоже давным-давно по несколько раз обсудили: за счет европейской уравниловки условным украинским дворникам/грузчикам в Европах живется довольно-таки неплохо. А вот условному "среднему+ классу" -- уже, вроде как, не сильно... Так а я разве писал, что бюджет не сойдется? -- да -- остается сотка/другая "на инвестиции". Другой вопрос -- много ли эта кассир "наинвестирует"?Но этот вопрос тоже давным-давно по несколько раз обсудили: за счет европейской уравниловки условным украинским дворникам/грузчикам в Европах живется довольно-таки неплохо. А вот условному "среднему+ классу" -- уже, вроде как, не сильно...

Тут , напевно , народ не знає сучасного поділу суспільства на класи . Три класи вже не зовсім актуально . Бо навіть у нас до 70 % можна віднести до різних середніх . Дев"ять ( ну часом сім ) класів - на даному етапі . Це правда вже занадто ... Як і величезна кількість видів інтелекту ... Відомі футболісти це хто ? А рядовий професор доктор фізмат ? Тут , напевно , народ не знає сучасного поділу суспільства на класи . Три класи вже не зовсім актуально . Бо навіть у нас до 70 % можна віднести до різних середніх . Дев"ять ( ну часом сім ) класів - на даному етапі . Це правда вже занадто ... Як і величезна кількість видів інтелекту ... Відомі футболісти це хто ? А рядовий професор доктор фізмат ? Puente Повідомлень: 3618 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 сер, 2022 20:55 stm написав: Фин.грамотность хорошо, но для этого нужны фин.инструменты.

Если из 25 грузчиков 23 будут сидеть без работы, то среднему классу это не понравится. Если на вакансию нет звонков, то менеджер по персоналу сообщает руководителю что неплохо бы поднять оклад вакансии. Фин.грамотность хорошо, но для этого нужны фин.инструменты.Если из 25 грузчиков 23 будут сидеть без работы, то среднему классу это не понравится. Если на вакансию нет звонков, то менеджер по персоналу сообщает руководителю что неплохо бы поднять оклад вакансии.

Почему это раньше не работало, а сейчас заработает? Почему это раньше не работало, а сейчас заработает? alfredhaos

Повідомлень: 292 З нами з: 19.12.16 Подякував: 9 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 сер, 2022 11:46 Shaman написав: rjkz написав: \\\

Да, так вот, что-что, а пенсия пока мне большая не светит. В любом случае, это будет больше чем то, что было-бы в Украине, но ...в общем, как прибавка к американской пенсии киевская недвига может пригодиться. А может и не пригодиться. Но лучше иметь выбор, чем не иметь. \\\Да, так вот, что-что, ане светит. В любом случае, это будет больше чем то, что было-бы в Украине, но ...в общем, как прибавка к американской пенсии киевская недвига может пригодиться. А может и не пригодиться. Но лучше иметь выбор, чем не иметь.

а как одну из основных проблем при эммиграции после 40 лет пенсию я и указывал а как одну из основных проблем при эммиграции после 40 лет пенсию я и указывал

А человек в каждом посте про успешный успех при миграции филигранно эту проблему парирует: нафиг та пенсия? -- с мериканской медициной можно до самой смерти по пол ляма/ляму заколачивать в Штатах А человек в каждом посте про успешный успех при миграции филигранно эту проблему парирует: нафиг та пенсия? -- с мериканской медициной можно до самой смерти по пол ляма/ляму заколачивать в Штатах _hunter Повідомлень: 7143 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 481 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 сер, 2022 12:51 _hunter написав: Shaman написав: rjkz написав: \\\

Да, так вот, что-что, а пенсия пока мне большая не светит. В любом случае, это будет больше чем то, что было-бы в Украине, но ...в общем, как прибавка к американской пенсии киевская недвига может пригодиться. А может и не пригодиться. Но лучше иметь выбор, чем не иметь. \\\Да, так вот, что-что, ане светит. В любом случае, это будет больше чем то, что было-бы в Украине, но ...в общем, как прибавка к американской пенсии киевская недвига может пригодиться. А может и не пригодиться. Но лучше иметь выбор, чем не иметь.

а как одну из основных проблем при эммиграции после 40 лет пенсию я и указывал а как одну из основных проблем при эммиграции после 40 лет пенсию я и указывал

А человек в каждом посте про успешный успех при миграции филигранно эту проблему парирует: нафиг та пенсия? -- с мериканской медициной можно до самой смерти по пол ляма/ляму заколачивать в Штатах А человек в каждом посте про успешный успех при миграции филигранно эту проблему парирует: нафиг та пенсия? -- с мериканской медициной можно до самой смерти по пол ляма/ляму заколачивать в Штатах



я смотрю, вы филигранно ветер гоняеете.

Включить мозг (если такой гаджет инсталлирован в ваш ветрогонный организм)и осознать, что

1. Вечных людей не бывает. Рано или поздно возраст всех достанет. В Украине средний возраст 71 год. и 79 в доковидные времена в США. Сравнивать качество пенсионной жизни вообще нет смысла. Несравниваемое.

2. Американская пенсия зависит от множества факторов. И кроме того этих пенсий может быть несколько. Если человек имеет впереди долгий трудовой путь, то он может за эти годы рещить все свои вопросы. В почти полтинник надо ставить первоочередные приоритеты. Есть такие, кто приехав в определенном возрасте, тянет время до выхода на социальную пенсию и всеми правдами и неправдами сидит на соцпрограммах (это их выбор), есть такие кто сразу планирует идти на пенсию от юниона (это тоже их выбор, мне работа в таких структурах не нравится, где от тебя ничего не зависит в плане твоих перспектив. Хотя в США считается правильным работать на крупного работодателя.)

3. Самая базовая персия - сошиал секьюрити. Она зависит от стажа и размера зарплаты. Я не анестезиолог с зп в 300 долларов в час и не адвокат с доходом в 800 куе в год. И не голливудская или бейсбольная звезда с миллионными годовыми контрактами. Я трезво оцениваю свои перспективы. И иметь разные источники дохода вроде как никогда глупым не считалось. Так с чего эти ваши набросы на вентилятор и выходы воздуха из альтернативных отверстий?

Уточнение - этот пост был переброшен сюда модераторами с ветки про обвал, где мне был дан совет продавать киевские объекты. я смотрю, вы филигранно ветер гоняеете.Включить мозг (если такой гаджет инсталлирован в ваш ветрогонный организм)и осознать, что1. Вечных людей не бывает. Рано или поздно возраст всех достанет. В Украине средний возраст 71 год. и 79 в доковидные времена в США. Сравнивать качество пенсионной жизни вообще нет смысла. Несравниваемое.2. Американская пенсия зависит от множества факторов. И кроме того этих пенсий может быть несколько. Если человек имеет впереди долгий трудовой путь, то он может за эти годы рещить все свои вопросы. В почти полтинник надо ставить первоочередные приоритеты. Есть такие, кто приехав в определенном возрасте, тянет время до выхода на социальную пенсию и всеми правдами и неправдами сидит на соцпрограммах (это их выбор), есть такие кто сразу планирует идти на пенсию от юниона (это тоже их выбор, мне работа в таких структурах не нравится, где от тебя ничего не зависит в плане твоих перспектив. Хотя в США считается правильным работать на крупного работодателя.)3. Самая базовая персия - сошиал секьюрити. Она зависит от стажа и размера зарплаты. Я не анестезиолог с зп в 300 долларов в час и не адвокат с доходом в 800 куе в год. И не голливудская или бейсбольная звезда с миллионными годовыми контрактами. Я трезво оцениваю свои перспективы. И иметь разные источники дохода вроде как никогда глупым не считалось. Так с чего эти ваши набросы на вентилятор и выходы воздуха из альтернативных отверстий?Уточнение - этот пост был переброшен сюда модераторами с ветки про обвал, где мне был дан совет продавать киевские объекты. rjkz

Повідомлень: 13649 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7119 раз. Подякували: 4183 раз. Профіль 3 3 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 сер, 2022 16:27 Re: Еміграція, заробітчанство Центр Разумкова провел очередной "опрос".

Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.

Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.

Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться. antey1969 1

Повідомлень: 11422 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1540 раз. Подякували: 3397 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 сер, 2022 17:05 antey1969 написав: Центр Разумкова провел очередной "опрос".

Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.

Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.

Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться. Центр Разумкова провел очередной "опрос".Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.

Вернувшихся опросят позже-73% захотят убыть и больше не возвращаться Вернувшихся опросят позже-73% захотят убыть и больше не возвращаться Мизантрóп

Повідомлень: 6955 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1411 раз. Подякували: 1374 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 146147148149 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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