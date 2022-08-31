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stm написав:Как только войдёт в жизнь стоматология ещё как вернётся за ценой импланта плюс обычная школа в Украине даёт всё ещё знания математики, физики, химии на 2 порядка выше. Но! Когда летают бомбы, то даже Акуртова Анталия выигрывает для детей.
Только 5% набрали 180+ баллов по ВНО в 2021 г. по математике. При этом, это выпускники разных лицеев, гимназий и тд. Обычная школа - это дно. 30% не преодолели минимальный порог по математики, о чем еще можно говорить? https://zno.testportal.com.ua/stat/2021 И только 43 место по PISA по математике, ну а уровень фин. грамотности всего населения зашкаливает, особенно советского образования
_hunter написав:Так а я разве писал, что бюджет не сойдется? -- да -- остается сотка/другая "на инвестиции". Другой вопрос -- много ли эта кассир "наинвестирует"? Но этот вопрос тоже давным-давно по несколько раз обсудили: за счет европейской уравниловки условным украинским дворникам/грузчикам в Европах живется довольно-таки неплохо. А вот условному "среднему+ классу" -- уже, вроде как, не сильно...
Вот только если грузчик не вернется - то средний класс будет и в Украине жить хуже
Фин.грамотность хорошо, но для этого нужны фин.инструменты. Если из 25 грузчиков 23 будут сидеть без работы, то среднему классу это не понравится. Если на вакансию нет звонков, то менеджер по персоналу сообщает руководителю что неплохо бы поднять оклад вакансии.
_hunter написав:Так а я разве писал, что бюджет не сойдется? -- да -- остается сотка/другая "на инвестиции". Другой вопрос -- много ли эта кассир "наинвестирует"? Но этот вопрос тоже давным-давно по несколько раз обсудили: за счет европейской уравниловки условным украинским дворникам/грузчикам в Европах живется довольно-таки неплохо. А вот условному "среднему+ классу" -- уже, вроде как, не сильно...
Тут , напевно , народ не знає сучасного поділу суспільства на класи . Три класи вже не зовсім актуально . Бо навіть у нас до 70 % можна віднести до різних середніх . Дев"ять ( ну часом сім ) класів - на даному етапі . Це правда вже занадто ... Як і величезна кількість видів інтелекту ... Відомі футболісти це хто ? А рядовий професор доктор фізмат ?
stm написав:Фин.грамотность хорошо, но для этого нужны фин.инструменты. Если из 25 грузчиков 23 будут сидеть без работы, то среднему классу это не понравится. Если на вакансию нет звонков, то менеджер по персоналу сообщает руководителю что неплохо бы поднять оклад вакансии.
Почему это раньше не работало, а сейчас заработает?
rjkz написав:\\\ Да, так вот, что-что, а пенсия пока мне большая не светит. В любом случае, это будет больше чем то, что было-бы в Украине, но ...в общем, как прибавка к американской пенсии киевская недвига может пригодиться. А может и не пригодиться. Но лучше иметь выбор, чем не иметь.
а как одну из основных проблем при эммиграции после 40 лет пенсию я и указывал
А человек в каждом посте про успешный успех при миграции филигранно эту проблему парирует: нафиг та пенсия? -- с мериканской медициной можно до самой смерти по пол ляма/ляму заколачивать в Штатах
rjkz написав:\\\ Да, так вот, что-что, а пенсия пока мне большая не светит. В любом случае, это будет больше чем то, что было-бы в Украине, но ...в общем, как прибавка к американской пенсии киевская недвига может пригодиться. А может и не пригодиться. Но лучше иметь выбор, чем не иметь.
а как одну из основных проблем при эммиграции после 40 лет пенсию я и указывал
А человек в каждом посте про успешный успех при миграции филигранно эту проблему парирует: нафиг та пенсия? -- с мериканской медициной можно до самой смерти по пол ляма/ляму заколачивать в Штатах
я смотрю, вы филигранно ветер гоняеете. Включить мозг (если такой гаджет инсталлирован в ваш ветрогонный организм)и осознать, что 1. Вечных людей не бывает. Рано или поздно возраст всех достанет. В Украине средний возраст 71 год. и 79 в доковидные времена в США. Сравнивать качество пенсионной жизни вообще нет смысла. Несравниваемое. 2. Американская пенсия зависит от множества факторов. И кроме того этих пенсий может быть несколько. Если человек имеет впереди долгий трудовой путь, то он может за эти годы рещить все свои вопросы. В почти полтинник надо ставить первоочередные приоритеты. Есть такие, кто приехав в определенном возрасте, тянет время до выхода на социальную пенсию и всеми правдами и неправдами сидит на соцпрограммах (это их выбор), есть такие кто сразу планирует идти на пенсию от юниона (это тоже их выбор, мне работа в таких структурах не нравится, где от тебя ничего не зависит в плане твоих перспектив. Хотя в США считается правильным работать на крупного работодателя.) 3. Самая базовая персия - сошиал секьюрити. Она зависит от стажа и размера зарплаты. Я не анестезиолог с зп в 300 долларов в час и не адвокат с доходом в 800 куе в год. И не голливудская или бейсбольная звезда с миллионными годовыми контрактами. Я трезво оцениваю свои перспективы. И иметь разные источники дохода вроде как никогда глупым не считалось. Так с чего эти ваши набросы на вентилятор и выходы воздуха из альтернативных отверстий? Уточнение - этот пост был переброшен сюда модераторами с ветки про обвал, где мне был дан совет продавать киевские объекты.
Центр Разумкова провел очередной "опрос". Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе. Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить. Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.
antey1969 написав:Центр Разумкова провел очередной "опрос". Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе. Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить. Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.
С завтрашнего дня будем начинать смотреть на %% желающих остаться. С 1 сентября уже не будет единого билета по Германии за 9 евро, а вместе с ним,- и возможности ездить развлекаться, шопиться. Уже все в шоке:" нас что?- приравняли к немцам????" - вопрошают недоуменно.
antey1969 написав:Центр Разумкова провел очередной "опрос". Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе. Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить. Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.
Ну, я бы не назвал 7% нереальной цифрой. Хотят остаться почти все, но реально остаться смогут немногие. Большинство народу языков не знает, жилье беженцам сдают крайне неохотно, аренда в той же Польше взлетела в 1.5 раза за последние пару месяцев. Теперь практически всю полученную минималку придется отдавать жадному лендлорду.
antey1969 написав:Центр Разумкова провел очередной "опрос". Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе. Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить. Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.
Я думаю, что из выехавших в западную европу, канаду и США в возрасте до 35 лет и не замужем (или в разводе) захочет вернуться процентов 10-15%.
После 35 процент будет расти пропорционально возрасту.
В Восточной Европе процент будет выше, думаю раза в 2.
Для замужних история более сложная, с фактически взятыми в заложники мужьями. Тут процент конечно будет существенно больше.