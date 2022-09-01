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#<1 ... 147148149150 Додано: Сер 31 сер, 2022 23:35 Wisznia2021 написав: :twisted: antey1969 написав: Центр Разумкова провел очередной "опрос".

Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.

Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.

Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться. Центр Разумкова провел очередной "опрос".Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.

С завтрашнего дня будем начинать смотреть на %% желающих остаться. С 1 сентября уже не будет единого билета по Германии за 9 евро, а вместе с ним,- и возможности ездить развлекаться, шопиться. Уже все в шоке:" нас что?- приравняли к немцам????" - вопрошают недоуменно. :twisted:С завтрашнего дня будем начинать смотреть на %% желающих остаться. С 1 сентября уже не будет единого билета по Германии за 9 евро, а вместе с ним,- и возможности ездить развлекаться, шопиться. Уже все в шоке:" нас что?- приравняли к немцам????" - вопрошают недоуменно.

Билетом за 9 евро пользовались и наши, и немцы. Так что сказка о "недоумении" запоздала минимум на три месяца.

О желающих вернуться...

В Германии регион за регионом закрываются для наших беженцев по причине "нет возможности разместить больше".

Но все равно народ потихоньку прибывает - кто находит жилье через знакомых, кто к родственникам, по церковной линии приходят целые автобусы из Украины.

Та да, 93 процента уже прям на чемоданах сидят, да еще и вновьприбывающим места на чемоданах бронируют.

Сотни тысяч детей с прошлой недели отправились в немецкие школы. Ну типа, чтобы груз знаний по чемоданам рассовать.

А родители массово учат язык, все HVS перегружены и очередь на обучение языку уже на пол-года вперед стоит.

Наверное, чтобы впоследствии лёгкую деньгу на репетиторстве в Украине заколачивать.

Немецкий Джобцентр прямым текстом говорит: все чеки по переводам ваших дипломов на немецкий оплачиваем, проезд на курсы языка оплачиваем, первичные расходы на мебель оплачиваем.

Ясное дело, наш народ не привык к такому оголтелому коммунизму. Ворчат, плюются, чемоданы собирают. Билетом за 9 евро пользовались и наши, и немцы. Так что сказка о "недоумении" запоздала минимум на три месяца.О желающих вернуться...В Германии регион за регионом закрываются для наших беженцев по причине "нет возможности разместить больше".Но все равно народ потихоньку прибывает - кто находит жилье через знакомых, кто к родственникам, по церковной линии приходят целые автобусы из Украины.Та да, 93 процента уже прям на чемоданах сидят, да еще и вновьприбывающим места на чемоданах бронируют.Сотни тысяч детей с прошлой недели отправились в немецкие школы. Ну типа, чтобы груз знаний по чемоданам рассовать.А родители массово учат язык, все HVS перегружены и очередь на обучение языку уже на пол-года вперед стоит.Наверное, чтобы впоследствии лёгкую деньгу на репетиторстве в Украине заколачивать.Немецкий Джобцентр прямым текстом говорит: все чеки по переводам ваших дипломов на немецкий оплачиваем, проезд на курсы языка оплачиваем, первичные расходы на мебель оплачиваем.Ясное дело, наш народ не привык к такому оголтелому коммунизму. Ворчат, плюются, чемоданы собирают. antey1969 1

Повідомлень: 11425 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1542 раз. Подякували: 3399 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 вер, 2022 00:14 adeges написав: antey1969 написав: Центр Разумкова провел очередной "опрос".

Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.

Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.

Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться. Центр Разумкова провел очередной "опрос".Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.



Я думаю, что из выехавших в западную европу, канаду и США в возрасте до 35 лет и не замужем (или в разводе) захочет вернуться процентов 10-15%.



После 35 процент будет расти пропорционально возрасту.



В Восточной Европе процент будет выше, думаю раза в 2.



Для замужних история более сложная, с фактически взятыми в заложники мужьями. Тут процент конечно будет существенно больше. Я думаю, что из выехавших в западную европу, канаду и США в возрасте до 35 лет и не замужем (или в разводе) захочет вернуться процентов 10-15%.После 35 процент будет расти пропорционально возрасту.В Восточной Европе процент будет выше, думаю раза в 2.Для замужних история более сложная, с фактически взятыми в заложники мужьями. Тут процент конечно будет существенно больше.



Я думаю, в США процент возвращенцев среди молодежи будет намного меньше, а в Западной Европе намного меньше срели людей в возрасте, которым уже не надо работать.

В НЙ продолжают и продолжают прибывать беженцы из Украины.

Честно говоря, это радует.

Жаль, что результатом этого стал сумасшедший дефицит рентного жилья эконом-сегмента. И им же с этим приходится иметь дело.

Из знакового.

Перекресток Brighton beach ave и Coney Island ave теперь официально носит название Ukrainian way. Петиция о переименовании ave Z (как символ рашизма) в Zelenskyi ave пока отклонена на основании того, что в НЙ запрещено давать топонимы именами ныне живущих людей. Я думаю, в США процент возвращенцев среди молодежи будет намного меньше, а в Западной Европе намного меньше срели людей в возрасте, которым уже не надо работать.В НЙ продолжают и продолжают прибывать беженцы из Украины.Честно говоря, это радует.Жаль, что результатом этого стал сумасшедший дефицит рентного жилья эконом-сегмента. И им же с этим приходится иметь дело.Из знакового.Перекресток Brighton beach ave и Coney Island ave теперь официально носит название Ukrainian way. Петиция о переименовании ave Z (как символ рашизма) в Zelenskyi ave пока отклонена на основании того, что в НЙ запрещено давать топонимы именами ныне живущих людей. rjkz

Повідомлень: 13657 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7121 раз. Подякували: 4188 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 147148149150 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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