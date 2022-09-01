Wisznia2021 написав::twisted:antey1969 написав:Центр Разумкова провел очередной "опрос".
Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.
Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.
Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.
С завтрашнего дня будем начинать смотреть на %% желающих остаться. С 1 сентября уже не будет единого билета по Германии за 9 евро, а вместе с ним,- и возможности ездить развлекаться, шопиться. Уже все в шоке:" нас что?- приравняли к немцам????" - вопрошают недоуменно.
Билетом за 9 евро пользовались и наши, и немцы. Так что сказка о "недоумении" запоздала минимум на три месяца.
О желающих вернуться...
В Германии регион за регионом закрываются для наших беженцев по причине "нет возможности разместить больше".
Но все равно народ потихоньку прибывает - кто находит жилье через знакомых, кто к родственникам, по церковной линии приходят целые автобусы из Украины.
Та да, 93 процента уже прям на чемоданах сидят, да еще и вновьприбывающим места на чемоданах бронируют.
Сотни тысяч детей с прошлой недели отправились в немецкие школы. Ну типа, чтобы груз знаний по чемоданам рассовать.
А родители массово учат язык, все HVS перегружены и очередь на обучение языку уже на пол-года вперед стоит.
Наверное, чтобы впоследствии лёгкую деньгу на репетиторстве в Украине заколачивать.
Немецкий Джобцентр прямым текстом говорит: все чеки по переводам ваших дипломов на немецкий оплачиваем, проезд на курсы языка оплачиваем, первичные расходы на мебель оплачиваем.
Ясное дело, наш народ не привык к такому оголтелому коммунизму. Ворчат, плюются, чемоданы собирают.