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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 31 сер, 2022 23:35
Wisznia2021 написав:
:twisted:
antey1969 написав:
Центр Разумкова провел очередной "опрос".
Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.
Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.
Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.
С завтрашнего дня будем начинать смотреть на %% желающих остаться. С 1 сентября уже не будет единого билета по Германии за 9 евро, а вместе с ним,- и возможности ездить развлекаться, шопиться. Уже все в шоке:" нас что?- приравняли к немцам????" - вопрошают недоуменно.
Билетом за 9 евро пользовались и наши, и немцы. Так что сказка о "недоумении" запоздала минимум на три месяца.
О желающих вернуться...
В Германии регион за регионом закрываются для наших беженцев по причине "нет возможности разместить больше".
Но все равно народ потихоньку прибывает - кто находит жилье через знакомых, кто к родственникам, по церковной линии приходят целые автобусы из Украины.
Та да, 93 процента уже прям на чемоданах сидят, да еще и вновьприбывающим места на чемоданах бронируют.
Сотни тысяч детей с прошлой недели отправились в немецкие школы. Ну типа, чтобы груз знаний по чемоданам рассовать.
А родители массово учат язык, все HVS перегружены и очередь на обучение языку уже на пол-года вперед стоит.
Наверное, чтобы впоследствии лёгкую деньгу на репетиторстве в Украине заколачивать.
Немецкий Джобцентр прямым текстом говорит: все чеки по переводам ваших дипломов на немецкий оплачиваем, проезд на курсы языка оплачиваем, первичные расходы на мебель оплачиваем.
Ясное дело, наш народ не привык к такому оголтелому коммунизму. Ворчат, плюются, чемоданы собирают.
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antey1969
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Додано: Чет 01 вер, 2022 00:14
adeges написав: antey1969 написав:
Центр Разумкова провел очередной "опрос".
Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.
Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.
Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.
Я думаю, что из выехавших в западную европу, канаду и США в возрасте до 35 лет и не замужем (или в разводе) захочет вернуться процентов 10-15%.
После 35 процент будет расти пропорционально возрасту.
В Восточной Европе процент будет выше, думаю раза в 2.
Для замужних история более сложная, с фактически взятыми в заложники мужьями. Тут процент конечно будет существенно больше.
Я думаю, в США процент возвращенцев среди молодежи будет намного меньше, а в Западной Европе намного меньше срели людей в возрасте, которым уже не надо работать.
В НЙ продолжают и продолжают прибывать беженцы из Украины.
Честно говоря, это радует.
Жаль, что результатом этого стал сумасшедший дефицит рентного жилья эконом-сегмента. И им же с этим приходится иметь дело.
Из знакового.
Перекресток Brighton beach ave и Coney Island ave теперь официально носит название Ukrainian way. Петиция о переименовании ave Z (как символ рашизма) в Zelenskyi ave пока отклонена на основании того, что в НЙ запрещено давать топонимы именами ныне живущих людей.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 03:44
antey1969 написав: Wisznia2021 написав:
:twisted:
antey1969 написав:
Центр Разумкова провел очередной "опрос".
Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.
Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.
Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.
С завтрашнего дня будем начинать смотреть на %% желающих остаться. С 1 сентября уже не будет единого билета по Германии за 9 евро, а вместе с ним,- и возможности ездить развлекаться, шопиться. Уже все в шоке:" нас что?- приравняли к немцам????" - вопрошают недоуменно.
Билетом за 9 евро пользовались и наши, и немцы. Так что сказка о "недоумении" запоздала минимум на три месяца.
О желающих вернуться...
В Германии регион за регионом закрываются для наших беженцев по причине "нет возможности разместить больше".
Но все равно народ потихоньку прибывает - кто находит жилье через знакомых, кто к родственникам, по церковной линии приходят целые автобусы из Украины.
Та да, 93 процента уже прям на чемоданах сидят, да еще и вновьприбывающим места на чемоданах бронируют.
Сотни тысяч детей с прошлой недели отправились в немецкие школы. Ну типа, чтобы груз знаний по чемоданам рассовать.
А родители массово учат язык, все HVS перегружены и очередь на обучение языку уже на пол-года вперед стоит.
Наверное, чтобы впоследствии лёгкую деньгу на репетиторстве в Украине заколачивать.
Немецкий Джобцентр прямым текстом говорит: все чеки по переводам ваших дипломов на немецкий оплачиваем, проезд на курсы языка оплачиваем, первичные расходы на мебель оплачиваем.
Ясное дело, наш народ не привык к такому оголтелому коммунизму. Ворчат, плюются, чемоданы собирают.
Вы, я так понимаю, на курсы немецкого не ходите. Поинтересуйтесь про успешность изучения языка и про %% и время возврата денег за проезд. Проездной за месяц за 100-200 евро покупаешь сейчас, деньги аозвращают далеко потом и далеко не в полном объеме. Стоимость самого проезда вы, видно, тоже не знаете. Уже в группах видела обьяву, типа" ищу любую работу в пешей доступности от ( такого места)". Ей отвечают: так иди учить язык, зачем тебе работа!- не, говорит, к языкам нет способностей. А так, писать тут, конечно можно.
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