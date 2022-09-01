|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 31 сер, 2022 23:35
Wisznia2021 написав:
:twisted:
antey1969 написав:
Центр Разумкова провел очередной "опрос".
Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.
Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.
Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.
С завтрашнего дня будем начинать смотреть на %% желающих остаться. С 1 сентября уже не будет единого билета по Германии за 9 евро, а вместе с ним,- и возможности ездить развлекаться, шопиться. Уже все в шоке:" нас что?- приравняли к немцам????" - вопрошают недоуменно.
Билетом за 9 евро пользовались и наши, и немцы. Так что сказка о "недоумении" запоздала минимум на три месяца.
О желающих вернуться...
В Германии регион за регионом закрываются для наших беженцев по причине "нет возможности разместить больше".
Но все равно народ потихоньку прибывает - кто находит жилье через знакомых, кто к родственникам, по церковной линии приходят целые автобусы из Украины.
Та да, 93 процента уже прям на чемоданах сидят, да еще и вновьприбывающим места на чемоданах бронируют.
Сотни тысяч детей с прошлой недели отправились в немецкие школы. Ну типа, чтобы груз знаний по чемоданам рассовать.
А родители массово учат язык, все HVS перегружены и очередь на обучение языку уже на пол-года вперед стоит.
Наверное, чтобы впоследствии лёгкую деньгу на репетиторстве в Украине заколачивать.
Немецкий Джобцентр прямым текстом говорит: все чеки по переводам ваших дипломов на немецкий оплачиваем, проезд на курсы языка оплачиваем, первичные расходы на мебель оплачиваем.
Ясное дело, наш народ не привык к такому оголтелому коммунизму. Ворчат, плюются, чемоданы собирают.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11424
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1542 раз.
- Подякували: 3399 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Чет 01 вер, 2022 00:14
adeges написав: antey1969 написав:
Центр Разумкова провел очередной "опрос".
Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.
Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.
Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.
Я думаю, что из выехавших в западную европу, канаду и США в возрасте до 35 лет и не замужем (или в разводе) захочет вернуться процентов 10-15%.
После 35 процент будет расти пропорционально возрасту.
В Восточной Европе процент будет выше, думаю раза в 2.
Для замужних история более сложная, с фактически взятыми в заложники мужьями. Тут процент конечно будет существенно больше.
Я думаю, в США процент возвращенцев среди молодежи будет намного меньше, а в Западной Европе намного меньше срели людей в возрасте, которым уже не надо работать.
В НЙ продолжают и продолжают прибывать беженцы из Украины.
Честно говоря, это радует.
Жаль, что результатом этого стал сумасшедший дефицит рентного жилья эконом-сегмента. И им же с этим приходится иметь дело.
Из знакового.
Перекресток Brighton beach ave и Coney Island ave теперь официально носит название Ukrainian way. Петиция о переименовании ave Z (как символ рашизма) в Zelenskyi ave пока отклонена на основании того, что в НЙ запрещено давать топонимы именами ныне живущих людей.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13659
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7121 раз.
- Подякували: 4190 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Чет 01 вер, 2022 03:44
antey1969 написав: Wisznia2021 написав:
:twisted:
antey1969 написав:
Центр Разумкова провел очередной "опрос".
Согласно методичке, лишь 7% выехавших из Украины собираются остаться в Европе.
Ну сказали бы 50%, ну хотя бы 25%, но 7%... Такую цифру даже Арестович постеснялся бы озвучить.
Похоже, в верхах решили с правдоподобием цифр больше вообще не заморачиваться.
С завтрашнего дня будем начинать смотреть на %% желающих остаться. С 1 сентября уже не будет единого билета по Германии за 9 евро, а вместе с ним,- и возможности ездить развлекаться, шопиться. Уже все в шоке:" нас что?- приравняли к немцам????" - вопрошают недоуменно.
Билетом за 9 евро пользовались и наши, и немцы. Так что сказка о "недоумении" запоздала минимум на три месяца.
О желающих вернуться...
В Германии регион за регионом закрываются для наших беженцев по причине "нет возможности разместить больше".
Но все равно народ потихоньку прибывает - кто находит жилье через знакомых, кто к родственникам, по церковной линии приходят целые автобусы из Украины.
Та да, 93 процента уже прям на чемоданах сидят, да еще и вновьприбывающим места на чемоданах бронируют.
Сотни тысяч детей с прошлой недели отправились в немецкие школы. Ну типа, чтобы груз знаний по чемоданам рассовать.
А родители массово учат язык, все HVS перегружены и очередь на обучение языку уже на пол-года вперед стоит.
Наверное, чтобы впоследствии лёгкую деньгу на репетиторстве в Украине заколачивать.
Немецкий Джобцентр прямым текстом говорит: все чеки по переводам ваших дипломов на немецкий оплачиваем, проезд на курсы языка оплачиваем, первичные расходы на мебель оплачиваем.
Ясное дело, наш народ не привык к такому оголтелому коммунизму. Ворчат, плюются, чемоданы собирают.
Вы, я так понимаю, на курсы немецкого не ходите. Поинтересуйтесь про успешность изучения языка и про %% и время возврата денег за проезд. Проездной за месяц за 100-200 евро покупаешь сейчас, деньги аозвращают далеко потом и далеко не в полном объеме. Стоимость самого проезда вы, видно, тоже не знаете. Уже в группах видела обьяву, типа" ищу любую работу в пешей доступности от ( такого места)". Ей отвечают: так иди учить язык, зачем тебе работа!- не, говорит, к языкам нет способностей. А так, писать тут, конечно можно.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 вер, 2022 04:10
Wisznia2021
Частность частности рознь, время покажет что будет в сухом остатке.
У моих друзей и знакомых в Германии статистика такова, что из 3 семей вернулась только одна. Причины валят на повал:
1. Основная. Дочка (10 лет) соскучилась по папе. Это весомо.
2. Не сошлись характерами с хозяйкой жилья.
То есть, причины все - субъективные.
Про 2 другие семьи я уже писал - полны оптимизма и о возврате не думают.
По первой семье, я считаю, была неверно выбрана страна. Причем со второго раза.
Первой попыткой была Франция, потом перебрались в Мюнхен.
Зачем?
И у мамы и у дочки некоторый уровень Инглиша.
Они и подались из Германии на Канаду и в последний день им пришло приглашение в посольство. Но эмоции оказались сильней. Шопаделать.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13659
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7121 раз.
- Подякували: 4190 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Чет 01 вер, 2022 08:18
rjkz написав:
И у мамы и у дочки некоторый уровень Инглиша.
Они и подались из Германии на Канаду и в последний день им пришло приглашение в посольство. Но эмоции оказались сильней. Шопаделать.
Мда, кто же им доктор. Возвращаться только потому, что кто-то по кому-то соскучился, это да. С таким настроем можно всю жизнь на одном месте просидеть.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2177
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:40
Wisznia2021
1) Успешность изучения языка.
Группы набирались с конца мая. Да блин прикиньте, освоили только А1, а особо умные тесты А2 сдают с горем пополам. Это же писец как медленно.)))
2) Возвращать деньги за проезд будут по окончании месяца. По принципу - за день пропущенных занятий не вернут. Тирания, однозначно))).
3) Пример с не хочу учиться, хочу жениться повеселил.
Процент таких пассажиров среди наших цыган порядка 100%. Некоторые из них уже успешно "работают" по специальности на вокзалах и в исторических центрах немецких городов.
Востаннє редагувалось antey1969
в Чет 01 вер, 2022 17:22, всього редагувалось 1 раз.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11424
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1542 раз.
- Подякували: 3399 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Чет 01 вер, 2022 17:21
rjkz написав:Wisznia2021
Частность частности рознь, время покажет что будет в сухом остатке.
У моих друзей и знакомых в Германии статистика такова, что из 3 семей вернулась только одна. Причины валят на повал:
1. Основная. Дочка (10 лет) соскучилась по папе. Это весомо.
2. Не сошлись характерами с хозяйкой жилья.
То есть, причины все - субъективные.
Про 2 другие семьи я уже писал - полны оптимизма и о возврате не думают.
По первой семье, я считаю, была неверно выбрана страна. Причем со второго раза.
Первой попыткой была Франция, потом перебрались в Мюнхен.
Зачем?
И у мамы и у дочки некоторый уровень Инглиша.
Они и подались из Германии на Канаду и в последний день им пришло приглашение в посольство. Но эмоции оказались сильней. Шопаделать.
Вот, и я говорю: циплят по осени считают. Вот, через годик( если не будут в Украине падать бомбы) и посмотрим. Пока, до 1.09.22 у всех беженцев - затянувшийся отпуск. Вот, сегодня в Германии многие начинают прозревать и о чем- то догадываться.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 вер, 2022 17:27
не посещаете
antey1969 написав:Wisznia2021
1) Учпешность изучения языка.
Группы набирались с конца мая. Да блин прикиньте, освоили только А1, а особо умные тесты А2 сдают с горем пополам. Это же писец как медленно.)))
2) Возвращать деньги за проезд будут по окончании месяца. По принципу - за день пропущенных занятий не вернут. Тирания, однозначно))).
3) Пример с не хочу учиться, хочу жениться повеселил.
Процент таких пассажиров среди наших цыган порядка 100%. Некоторые из них уже успешно "работают" по специальности на вокзалах и в исторических центрах немецких городов.
Не посещаете вы курсы немецкого!! Деньги будут возвращать в конце каждого модуля- это больше, чем месяц. Но уже сейчас у многих нет денег(???) купить проездной за 100-150-200 евро, большую часть из которых им вернут в конце модуля(~1,5 месяца).
Вы путаете: экзамен сдается в конце обучения~ через 9 месяцев, а в конце каждого модуля сдается местный экзамен на курсах, по итогам которого ничего не выдают. " Диплом" о знании языка выдадут после того, как пройдут А1, А2 и В1.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|