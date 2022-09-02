В комментах спрашивают, как не попасть в такой район?
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:56
Немного другой Америки, о которой не говорит rjkz
В комментах спрашивают, как не попасть в такой район?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Десь на святошині
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:23
Америку открыли - в Америке есть плохие районы . Кстати чего эта стриптизерша не едет назад, раз так все печально?
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