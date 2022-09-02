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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 148149150151
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:56

Немного другой Америки, о которой не говорит rjkz
https://www.instagram.com/p/Ch-agbvOO9Q/
В комментах спрашивают, как не попасть в такой район? :D
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Ромасик написав:Немного другой Америки, о которой не говорит rjkz
https://www.instagram.com/p/Ch-agbvOO9Q/
В комментах спрашивают, как не попасть в такой район? :D
Десь на святошині :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:23

  Ромасик написав:Немного другой Америки, о которой не говорит rjkz
https://www.instagram.com/p/Ch-agbvOO9Q/
В комментах спрашивают, как не попасть в такой район? :D

Америку открыли - в Америке есть плохие районы :D . Кстати чего эта стриптизерша не едет назад, раз так все печально?
BIGor
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  #<1 ... 148149150151
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