В комментах спрашивают, как не попасть в такой район?
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:56
Немного другой Америки, о которой не говорит rjkz
В комментах спрашивают, как не попасть в такой район?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Десь на святошині
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:23
Америку открыли - в Америке есть плохие районы . Кстати чего эта стриптизерша не едет назад, раз так все печально?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:01
BIGor
врят лі вона в тому болоті справа в тому що є й такі варіанти америки. вертаються й з США. чорноробочому краще їхати в європу. кваліфікований роботяга в америці може заробити, но жиють білкою в колесі, й десь в 50 вертаються.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Маленький нюанс - Форд Ф-250 бордовый, на фоне которого сняты ширяющиеся бомжи, ухоженный, лифтованный недешёвой подвеской и на недешёвых больших колёсах, да и потом ему просто около 30-35 лет а он как Жига или 24ка времён перестройки не выглядит.
И дальше потом новый Атлас-купе(Ку8 от VW именно для штатов) попадает в кадр, Таха не старая, Такома вылизанная, и прочее.
Просто какой то мусорник с бомжами в рабочем районе где можно ходить по улицам без М16
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