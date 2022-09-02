В комментах спрашивают, как не попасть в такой район?
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:56
Немного другой Америки, о которой не говорит rjkz
В комментах спрашивают, как не попасть в такой район?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Десь на святошині
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:23
Америку открыли - в Америке есть плохие районы . Кстати чего эта стриптизерша не едет назад, раз так все печально?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:01
BIGor
врят лі вона в тому болоті справа в тому що є й такі варіанти америки. вертаються й з США. чорноробочому краще їхати в європу. кваліфікований роботяга в америці може заробити, но жиють білкою в колесі, й десь в 50 вертаються.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Маленький нюанс - Форд Ф-250 бордовый, на фоне которого сняты ширяющиеся бомжи, ухоженный, лифтованный недешёвой подвеской и на недешёвых больших колёсах, да и потом ему просто около 30-35 лет а он как Жига или 24ка времён перестройки не выглядит.
И дальше потом новый Атлас-купе(Ку8 от VW именно для штатов) попадает в кадр, Таха не старая, Такома вылизанная, и прочее.
Просто какой то мусорник с бомжами в рабочем районе где можно ходить по улицам без М16
Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:28
И такое есть.
Зачем в такое лезть? rjkz не лазит в таких местах, хотя несколько раз приходилось пару лет назад.
Все знают куда лучше не соваться. И не суются.
А вы не в курсе, что в Киеве тоже есть места куда лучще не попадать?
В канадском Ванкувере в центре города нашару нарикам дают дозу от государства.
И они туда слетаются как пчелы на мед...простите, как мухи на д.мо.
Один из двух самых лучших городов Канады. В мировых топах по комфортности проживания.
Знаете почему?
Потому что маргиналы есть везде.
Где-то они растворены среди остальных и всем отравляют жизнь. И вы никуда от них не можете деться, но в целом ситуация не выглядит настолько ужасной.
А где-то из таких мест нормальные люди уезжают и остаются такие, образуя гетто.
Например, попав в Нью-Джерси в городки (они все рядом) Гленрок-Хоторн-Фейр Лон-Риджвуд можно подумать, что попал в рай, но попав в столицу штата, городок Трентон, подумаешь, что попал в совсем другое место.
В этом я вижу плюсы. От маргиналов в Украине никуда особо не денешься.
НИ на Троещине или Отрадном ни на Подоле или Печерске.
Про маленькие депрессивные городки вообще молчу.
В США есть городки, где им просто неоткуда взяться. Они там не смогут жить. Негде и не на что. Но есть сердобольные города и штаты, где им разрешено все и где их, фактически, содержат.
Сан-Франциско - это не город в стиле диско (с). Это столица бомжей. Потому что для них там созданы тепличные условия. И они съезжаются туда со всей страны.
Что надо делать в Сан-Франциско, чтобы не встретить бомжа? Правильно! Не ехать в Сан-Франциско!
США - это страна с множеством реальностей и параллельных миров. Надо только выбрать что тебе по вкусу. Только надо знать, что рядом есть другая жизнь.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:36
Как не попасть в такой район?
Есть Ютьюб.
Про Филаделфию (без мягкого знака, как пишет мадама, что выдает ньюкамера) и многое другое можно узнать на канале Самсебесказал Денис.
Дядька - просто гайд по разным локациям США. Очень рекомендую.
Есть и другие.
Можно просто открыть Зиллоу или Трулию (мне больше нравится) и если видишь очень дешевый рент в каком-то квартале на фоне более дорогого, то стоит задуматься с чего-бы это?
Раньше на Трулии была кнопка крайм-ренк, но сейчас ее убрали.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:41
Если честно, я не понимаю Вашей страсти к машинам.
В США к ним столько-же внимания как в Украине к стиралкам или микроволновкам.
Но что интересно, какие-то навороченные тьюнинги можно часто встретить в стремных районах. Там это ценят.
В богатых районах просто нормальные машины, хотя у человека может быть дом за 4 млн и 10 летняя ( а то и старше) Кэмри (в США она как Ланос в Украине по расхожести, щирпотреб).
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