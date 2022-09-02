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#<1 ... 149150151152 Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:23 rjkz написав: Как не попасть в такой район?



Про Филаделфию (без мягкого знака, как пишет мадама, что выдает ньюкамера) и если видишь очень дешевый рент в каком-то квартале на фоне более дорогого, то стоит задуматься с чего-бы это? Как не попасть в такой район?Про Филаделфию (без мягкого знака, как пишет мадама, что выдает ньюкамера) и если видишь очень дешевый рент в каком-то квартале на фоне более дорогого, то стоит задуматься с чего-бы это?

Ну вы нас как учили? Зарплата по приезду 5000 баксов, лексус, могидж, обамакаре и соцпакет по приезду. А тут оказывается еще есть и неблагополучные районы.



Она еще и через букву Ф написала, еще и кириллическую. Вы уж простите стриптизершу Ну вы нас как учили? Зарплата по приезду 5000 баксов, лексус, могидж, обамакаре и соцпакет по приезду. А тут оказывается еще есть и неблагополучные районы.Она еще и через букву Ф написала, еще и кириллическую. Вы уж простите стриптизершу Ромасик

Повідомлень: 4988 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1246 раз. Подякували: 744 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:57 rjkz написав: Возвращается очень малый процент.

Жить белкой в колесе?

Может быть, но я-бы сказал белкой, взбирающейся на очень высокое дерево.Кто-то это делает быстрей, кто-то медленней.

Во-первых, нет ощущения несвободы, которое символизирует колесо, а во вторых, есть ощутимый результат, которого нет в "колесе", когда сколько ни бегай, ничего не меняется. Возвращается очень малый процент.Жить белкой в колесе?Может быть, но я-бы сказал белкой, взбирающейся на очень высокое дерево.Кто-то это делает быстрей, кто-то медленней.Во-первых, нет ощущения несвободы, которое символизирует колесо, а во вторых, есть ощутимый результат, которого нет в "колесе", когда сколько ни бегай, ничего не меняется.

ощущєнія це звичайно важно.

да, в них дерево вище. но те болото -частина системи.

перестанеш барахтатись будеш в болоті.

в мене є знайомі що досягли там успіху. в основному прогамісти, інженери й лікарі. но є й ті що вернулись.

одним случаєм особо хочеться поділитись.

дядько працював там дальнобойщиком,

жінка в нього там розвелась й смахала до пожилого й зажиточного америкоса.

він ж люто арбайтен й слав гроші сюди...

синочку щоб той будував 3х етажний особняк.

а син йому слав фотки етапів строітєльства.

коли дальнобойщик в 55р вернувся, будинок був готовий й даж вмебльований.

тільки за забором в сусіда ощущєнія це звичайно важно.да, в них дерево вище. но те болото -частина системи.перестанеш барахтатись будеш в болоті.в мене є знайомі що досягли там успіху. в основному прогамісти, інженери й лікарі. но є й ті що вернулись.одним случаєм особо хочеться поділитись.дядько працював там дальнобойщиком,жінка в нього там розвелась й смахала до пожилого й зажиточного америкоса.він ж люто арбайтен й слав гроші сюди...синочку щоб той будував 3х етажний особняк.а син йому слав фотки етапів строітєльства.коли дальнобойщик в 55р вернувся, будинок був готовий й даж вмебльований.тільки за забором в сусіда Banderlog

Повідомлень: 429 З нами з: 24.06.14 Подякував: 104 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:15 Banderlog написав: rjkz написав: Возвращается очень малый процент.

Жить белкой в колесе?

Может быть, но я-бы сказал белкой, взбирающейся на очень высокое дерево.Кто-то это делает быстрей, кто-то медленней.

Во-первых, нет ощущения несвободы, которое символизирует колесо, а во вторых, есть ощутимый результат, которого нет в "колесе", когда сколько ни бегай, ничего не меняется. Возвращается очень малый процент.Жить белкой в колесе?Может быть, но я-бы сказал белкой, взбирающейся на очень высокое дерево.Кто-то это делает быстрей, кто-то медленней.Во-первых, нет ощущения несвободы, которое символизирует колесо, а во вторых, есть ощутимый результат, которого нет в "колесе", когда сколько ни бегай, ничего не меняется.

ощущєнія це звичайно важно.

да, в них дерево вище. но те болото -частина системи.

перестанеш барахтатись будеш в болоті.

в мене є знайомі що досягли там успіху. в основному прогамісти, інженери й лікарі. но є й ті що вернулись.

одним случаєм особо хочеться поділитись.

дядько працював там дальнобойщиком,

жінка в нього там розвелась й смахала до пожилого й зажиточного америкоса.

він ж люто арбайтен й слав гроші сюди...

синочку щоб той будував 3х етажний особняк.

а син йому слав фотки етапів строітєльства.

коли дальнобойщик в 55р вернувся, будинок був готовий й даж вмебльований.

тільки за забором в сусіда ощущєнія це звичайно важно.да, в них дерево вище. но те болото -частина системи.перестанеш барахтатись будеш в болоті.в мене є знайомі що досягли там успіху. в основному прогамісти, інженери й лікарі. но є й ті що вернулись.одним случаєм особо хочеться поділитись.дядько працював там дальнобойщиком,жінка в нього там розвелась й смахала до пожилого й зажиточного америкоса.він ж люто арбайтен й слав гроші сюди...синочку щоб той будував 3х етажний особняк.а син йому слав фотки етапів строітєльства.коли дальнобойщик в 55р вернувся, будинок був готовий й даж вмебльований.тільки за забором в сусіда

Расскажите уж до конца, а то оставил нас додумывать: а что ж случилось? Прям, сюжет фильма Дзидзьо Расскажите уж до конца, а то оставил нас додумывать: а что ж случилось? Прям, сюжет фильма Дзидзьо Wisznia2021 Повідомлень: 108 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 149150151152 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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