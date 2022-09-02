Ну вы нас как учили? Зарплата по приезду 5000 баксов, лексус, могидж, обамакаре и соцпакет по приезду. А тут оказывается еще есть и неблагополучные районы.
Она еще и через букву Ф написала, еще и кириллическую. Вы уж простите стриптизершу
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:23
Ну вы нас как учили? Зарплата по приезду 5000 баксов, лексус, могидж, обамакаре и соцпакет по приезду. А тут оказывается еще есть и неблагополучные районы.
Она еще и через букву Ф написала, еще и кириллическую. Вы уж простите стриптизершу
Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:57
ощущєнія це звичайно важно.
да, в них дерево вище. но те болото -частина системи.
перестанеш барахтатись будеш в болоті.
в мене є знайомі що досягли там успіху. в основному прогамісти, інженери й лікарі. но є й ті що вернулись.
одним случаєм особо хочеться поділитись.
дядько працював там дальнобойщиком,
жінка в нього там розвелась й смахала до пожилого й зажиточного америкоса.
він ж люто арбайтен й слав гроші сюди...
синочку щоб той будував 3х етажний особняк.
а син йому слав фотки етапів строітєльства.
коли дальнобойщик в 55р вернувся, будинок був готовий й даж вмебльований.
тільки за забором в сусіда
Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:15
Расскажите уж до конца, а то оставил нас додумывать: а что ж случилось? Прям, сюжет фильма Дзидзьо
Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:35
Мои знакомые пару месяцев назад купили полдома в СФ за 2.4 млн. дол. Это когда два этажа: на первом один адрес, на втором - другой, и дома стоят стенка в стенку. То есть весь дом бы стоил около 5 млн, а дворик там только маленький задний, за домом в четверть или от силы половину от площади фундамента дома.
Это я к чему: с одной стороны бомжи, а с другой - люди хотят там жить, раз такие цены
Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:44
Re: Еміграція, заробітчанство
Хорошо в Испании.Давно тянет в Villariba.Там еда отменная,а к утру жители ВиллаБаджо трезвели, а в ВиллаРибо праздник продолжался. ... А мытьё посуды это второстепенно!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|