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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:23

  rjkz написав:Как не попасть в такой район?

Про Филаделфию (без мягкого знака, как пишет мадама, что выдает ньюкамера) и если видишь очень дешевый рент в каком-то квартале на фоне более дорогого, то стоит задуматься с чего-бы это?

Ну вы нас как учили? Зарплата по приезду 5000 баксов, лексус, могидж, обамакаре и соцпакет по приезду. А тут оказывается еще есть и неблагополучные районы. :D

Она еще и через букву Ф написала, еще и кириллическую. Вы уж простите стриптизершу
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:57

  rjkz написав:Возвращается очень малый процент.
Жить белкой в колесе?
Может быть, но я-бы сказал белкой, взбирающейся на очень высокое дерево.Кто-то это делает быстрей, кто-то медленней.
Во-первых, нет ощущения несвободы, которое символизирует колесо, а во вторых, есть ощутимый результат, которого нет в "колесе", когда сколько ни бегай, ничего не меняется.

ощущєнія це звичайно важно. :)
да, в них дерево вище. но те болото -частина системи.
перестанеш барахтатись будеш в болоті.
в мене є знайомі що досягли там успіху. в основному прогамісти, інженери й лікарі. но є й ті що вернулись.
одним случаєм особо хочеться поділитись.
дядько працював там дальнобойщиком,
жінка в нього там розвелась й смахала до пожилого й зажиточного америкоса.
він ж люто арбайтен й слав гроші сюди...
синочку щоб той будував 3х етажний особняк.
а син йому слав фотки етапів строітєльства.
коли дальнобойщик в 55р вернувся, будинок був готовий й даж вмебльований.
тільки за забором в сусіда :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:15

:!:
  Banderlog написав:
  rjkz написав:Возвращается очень малый процент.
Жить белкой в колесе?
Может быть, но я-бы сказал белкой, взбирающейся на очень высокое дерево.Кто-то это делает быстрей, кто-то медленней.
Во-первых, нет ощущения несвободы, которое символизирует колесо, а во вторых, есть ощутимый результат, которого нет в "колесе", когда сколько ни бегай, ничего не меняется.

ощущєнія це звичайно важно. :)
да, в них дерево вище. но те болото -частина системи.
перестанеш барахтатись будеш в болоті.
в мене є знайомі що досягли там успіху. в основному прогамісти, інженери й лікарі. но є й ті що вернулись.
одним случаєм особо хочеться поділитись.
дядько працював там дальнобойщиком,
жінка в нього там розвелась й смахала до пожилого й зажиточного америкоса.
він ж люто арбайтен й слав гроші сюди...
синочку щоб той будував 3х етажний особняк.
а син йому слав фотки етапів строітєльства.
коли дальнобойщик в 55р вернувся, будинок був готовий й даж вмебльований.
тільки за забором в сусіда :lol:

Расскажите уж до конца, а то оставил нас додумывать: а что ж случилось? Прям, сюжет фильма Дзидзьо
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:35

  rjkz написав:Что надо делать в Сан-Франциско, чтобы не встретить бомжа? Правильно! Не ехать в Сан-Франциско!

Мои знакомые пару месяцев назад купили полдома в СФ за 2.4 млн. дол. Это когда два этажа: на первом один адрес, на втором - другой, и дома стоят стенка в стенку. То есть весь дом бы стоил около 5 млн, а дворик там только маленький задний, за домом в четверть или от силы половину от площади фундамента дома.
Это я к чему: с одной стороны бомжи, а с другой - люди хотят там жить, раз такие цены
San
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:44

Re: Еміграція, заробітчанство

Хорошо в Испании.Давно тянет в Villariba.Там еда отменная,а к утру жители ВиллаБаджо трезвели, а в ВиллаРибо праздник продолжался. ... А мытьё посуды это второстепенно!
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  #<1 ... 149150151152
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