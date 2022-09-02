|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:23
rjkz написав:
Как не попасть в такой район?
Про Филаделфию (без мягкого знака, как пишет мадама, что выдает ньюкамера) и если видишь очень дешевый рент в каком-то квартале на фоне более дорогого, то стоит задуматься с чего-бы это?
Ну вы нас как учили? Зарплата по приезду 5000 баксов, лексус, могидж, обамакаре и соцпакет по приезду. А тут оказывается еще есть и неблагополучные районы.
Она еще и через букву Ф написала, еще и кириллическую. Вы уж простите стриптизершу
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4988
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1246 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:57
rjkz написав:
Возвращается очень малый процент.
Жить белкой в колесе?
Может быть, но я-бы сказал белкой, взбирающейся на очень высокое дерево.Кто-то это делает быстрей, кто-то медленней.
Во-первых, нет ощущения несвободы, которое символизирует колесо, а во вторых, есть ощутимый результат, которого нет в "колесе", когда сколько ни бегай, ничего не меняется.
ощущєнія це звичайно важно.
да, в них дерево вище. но те болото -частина системи.
перестанеш барахтатись будеш в болоті.
в мене є знайомі що досягли там успіху. в основному прогамісти, інженери й лікарі. но є й ті що вернулись.
одним случаєм особо хочеться поділитись.
дядько працював там дальнобойщиком,
жінка в нього там розвелась й смахала до пожилого й зажиточного америкоса.
він ж люто арбайтен й слав гроші сюди...
синочку щоб той будував 3х етажний особняк.
а син йому слав фотки етапів строітєльства.
коли дальнобойщик в 55р вернувся, будинок був готовий й даж вмебльований.
тільки за забором в сусіда
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 431
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:15
Banderlog написав: rjkz написав:
Возвращается очень малый процент.
Жить белкой в колесе?
Может быть, но я-бы сказал белкой, взбирающейся на очень высокое дерево.Кто-то это делает быстрей, кто-то медленней.
Во-первых, нет ощущения несвободы, которое символизирует колесо, а во вторых, есть ощутимый результат, которого нет в "колесе", когда сколько ни бегай, ничего не меняется.
ощущєнія це звичайно важно.
да, в них дерево вище. но те болото -частина системи.
перестанеш барахтатись будеш в болоті.
в мене є знайомі що досягли там успіху. в основному прогамісти, інженери й лікарі. но є й ті що вернулись.
одним случаєм особо хочеться поділитись.
дядько працював там дальнобойщиком,
жінка в нього там розвелась й смахала до пожилого й зажиточного америкоса.
він ж люто арбайтен й слав гроші сюди...
синочку щоб той будував 3х етажний особняк.
а син йому слав фотки етапів строітєльства.
коли дальнобойщик в 55р вернувся, будинок був готовий й даж вмебльований.
тільки за забором в сусіда
Расскажите уж до конца, а то оставил нас додумывать: а что ж случилось? Прям, сюжет фильма Дзидзьо
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:35
rjkz написав:
Что надо делать в Сан-Франциско, чтобы не встретить бомжа? Правильно! Не ехать в Сан-Франциско!
Мои знакомые пару месяцев назад купили полдома в СФ за 2.4 млн. дол. Это когда два этажа: на первом один адрес, на втором - другой, и дома стоят стенка в стенку. То есть весь дом бы стоил около 5 млн, а дворик там только маленький задний, за домом в четверть или от силы половину от площади фундамента дома.
Это я к чему: с одной стороны бомжи, а с другой - люди хотят там жить, раз такие цены
-
San
-
-
- Повідомлень: 33447
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2317 раз.
- Подякували: 2573 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:44
Хорошо в Испании.Давно тянет в Villariba.Там еда отменная,а к утру жители ВиллаБаджо трезвели, а в ВиллаРибо праздник продолжался. ... А мытьё посуды это второстепенно!
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6967
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1417 раз.
- Подякували: 1377 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 02 вер, 2022 21:11
Wisznia2021
та обична історія- батько заробив, син пустив за вітром. особливість тіки в тому що ходив фоткав сусідське будівництво для звітності, ще й умудрявся радитись з батьком про те як будувати. чи якого закінчення Вам хочеться?
зараз син в італії. робота сезонна. літом в персикових садах, зимою офіціант на гірсько лижному курорті. все що заробляє одразу прогулює. батько - водій в водоканалі, доробляє до нашої пенсії. в нас на Буковині заробітчанство почалось з початком незалежності й схожих історій повно.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 431
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 вер, 2022 21:49
Banderlog написав:Wisznia2021
та обична історія- батько заробив, син пустив за вітром. особливість тіки в тому що ходив фоткав сусідське будівництво для звітності, ще й умудрявся радитись з батьком про те як будувати. чи якого закінчення Вам хочеться?
зараз син в італії. робота сезонна. літом в персикових садах, зимою офіціант на гірсько лижному курорті. все що заробляє одразу прогулює. батько - водій в водоканалі, доробляє до нашої пенсії. в нас на Буковині заробітчанство почалось з початком незалежності й схожих історій повно.
Грустно...
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 вер, 2022 23:26
Ромасик написав: rjkz написав:
Как не попасть в такой район?
Про Филаделфию (без мягкого знака, как пишет мадама, что выдает ньюкамера) и если видишь очень дешевый рент в каком-то квартале на фоне более дорогого, то стоит задуматься с чего-бы это?
Ну вы нас как учили? Зарплата
по приезду 5000 баксов, лексус, могидж, обамакаре и соцпакет по приезду. А тут оказывается еще есть и неблагополучные районы.
Она еще и через букву Ф написала, еще и кириллическую. Вы уж простите стриптизершу
Зарплата - это заработная плата.
Если человек работает, то зарабатывать 5 куе в месяц - совсем не проблема. Это около 28 баксов в час. Совсем немного, хотя сразу по приезду, скорей всего придется начинать с 20-22, но в течении года-двух 25-30 вполне несложно. Несложно и больше. Я писал, что уже выще 50 в час - надо что-то иметь местное в бекграунде. Или ойти.
И если он не хочет жить в таких условиях, то он и не живет.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13669
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7122 раз.
- Подякували: 4199 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: П'ят 02 вер, 2022 23:36
Banderlog написав: rjkz написав:
Возвращается очень малый процент.
Жить белкой в колесе?
Может быть, но я-бы сказал белкой, взбирающейся на очень высокое дерево.Кто-то это делает быстрей, кто-то медленней.
Во-первых, нет ощущения несвободы, которое символизирует колесо, а во вторых, есть ощутимый результат, которого нет в "колесе", когда сколько ни бегай, ничего не меняется.
ощущєнія це звичайно важно.
да, в них дерево вище. но те болото -частина системи.
перестанеш барахтатись будеш в болоті.
в мене є знайомі що досягли там успіху. в основному прогамісти, інженери й лікарі. но є й ті що вернулись.
одним случаєм особо хочеться поділитись.
дядько працював там дальнобойщиком,
жінка в нього там розвелась й смахала до пожилого й зажиточного америкоса.
він ж люто арбайтен й слав гроші сюди...
синочку щоб той будував 3х етажний особняк.
а син йому слав фотки етапів строітєльства.
коли дальнобойщик в 55р вернувся, будинок був готовий й даж вмебльований.
тільки за забором в сусіда
Ну этот пример - это у чувака семейные проблемы.
Программистам просто стартовать.
Врачам стартовать тяжело, но после получения местного подтверждения диплома - старт ракеты. 250 куе в год на старте и это очень скромно. Лет за десять выйти на 500-600 куе в год - вполне реально. Хороший анестезиолог не удивится зарплате в 800 куе в год.
Инженеры бывают разные, но мой знакомый инженер-электротехник (7 или 8 лет в США) имеет 300 к в год и его это устраивает.
Другой пример.
ЧЕловек занимался "привтизацией земли" в Украине, а в США стал сантехником. Пока без лицензии. 40 долларов в час. Это 80 в год. Через 3 года будет иметь право получить лицензию. Будет 80 в час.
Есть знакомый маляр из Львова, еще года нет как в США. 30 в час.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13669
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7122 раз.
- Подякували: 4199 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: П'ят 02 вер, 2022 23:42
San написав: rjkz написав:
Что надо делать в Сан-Франциско, чтобы не встретить бомжа? Правильно! Не ехать в Сан-Франциско!
Мои знакомые пару месяцев назад купили полдома в СФ за 2.4 млн. дол. Это когда два этажа: на первом один адрес, на втором - другой, и дома стоят стенка в стенку. То есть весь дом бы стоил около 5 млн, а дворик там только маленький задний, за домом в четверть или от силы половину от площади фундамента дома.
Это я к чему: с одной стороны бомжи, а с другой - люди хотят там жить, раз такие цены
Ну они-же не бомжи.
Шутка.
В НЙ тоже очень много бомжей, это тоже "сердобольный город".
Но люди пока еще остались, хотя очень много валит в республиканские штаты.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13669
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7122 раз.
- Подякували: 4199 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|