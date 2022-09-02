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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 23:46

  Wisznia2021 написав:
  Banderlog написав:Wisznia2021 та обична історія- батько заробив, син пустив за вітром. особливість тіки в тому що ходив фоткав сусідське будівництво для звітності, ще й умудрявся радитись з батьком про те як будувати. чи якого закінчення Вам хочеться? :D зараз син в італії. робота сезонна. літом в персикових садах, зимою офіціант на гірсько лижному курорті. все що заробляє одразу прогулює. батько - водій в водоканалі, доробляє до нашої пенсії. в нас на Буковині заробітчанство почалось з початком незалежності й схожих історій повно.

Грустно...


Но виновата Америка. Она такая. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 00:19

rjkz краще коли сімя разом. разом заробляє й разом тратить. а за америку то багато повертались після того як були там по грін карті. там конкуренція серед підсобників й разнорабочих дуже велика й в 50 багато хто вже не витримує, хотя є й такі хто в 30 повернулись.
давайте візьмем для прикладу сферичного коня в вакуумі :lol:
- юріст, 28 р, з трудовим стажом 5р викладання права в технікумі
без знань англійської й навичок роботи руками.
намалюєте йому перспективи американської мрії?
Banderlog
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