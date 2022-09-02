Wisznia2021 написав:Banderlog написав:Wisznia2021 та обична історія- батько заробив, син пустив за вітром. особливість тіки в тому що ходив фоткав сусідське будівництво для звітності, ще й умудрявся радитись з батьком про те як будувати. чи якого закінчення Вам хочеться? зараз син в італії. робота сезонна. літом в персикових садах, зимою офіціант на гірсько лижному курорті. все що заробляє одразу прогулює. батько - водій в водоканалі, доробляє до нашої пенсії. в нас на Буковині заробітчанство почалось з початком незалежності й схожих історій повно.
Грустно...
Но виновата Америка. Она такая.