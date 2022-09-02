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#<1 ... 150151152153 Додано: П'ят 02 вер, 2022 23:46 Wisznia2021 написав: Banderlog написав: Wisznia2021 та обична історія- батько заробив, син пустив за вітром. особливість тіки в тому що ходив фоткав сусідське будівництво для звітності, ще й умудрявся радитись з батьком про те як будувати. чи якого закінчення Вам хочеться? зараз син в італії. робота сезонна. літом в персикових садах, зимою офіціант на гірсько лижному курорті. все що заробляє одразу прогулює. батько - водій в водоканалі, доробляє до нашої пенсії. в нас на Буковині заробітчанство почалось з початком незалежності й схожих історій повно. та обична історія- батько заробив, син пустив за вітром. особливість тіки в тому що ходив фоткав сусідське будівництво для звітності, ще й умудрявся радитись з батьком про те як будувати. чи якого закінчення Вам хочеться?зараз син в італії. робота сезонна. літом в персикових садах, зимою офіціант на гірсько лижному курорті. все що заробляє одразу прогулює. батько - водій в водоканалі, доробляє до нашої пенсії. в нас на Буковині заробітчанство почалось з початком незалежності й схожих історій повно.

Грустно... Грустно...



Но виновата Америка. Она такая. Но виновата Америка. Она такая. rjkz

Повідомлень: 13669 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7122 раз. Подякували: 4199 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 вер, 2022 00:19 rjkz краще коли сімя разом. разом заробляє й разом тратить. а за америку то багато повертались після того як були там по грін карті. там конкуренція серед підсобників й разнорабочих дуже велика й в 50 багато хто вже не витримує, хотя є й такі хто в 30 повернулись.

давайте візьмем для прикладу сферичного коня в вакуумі

- юріст, 28 р, з трудовим стажом 5р викладання права в технікумі

без знань англійської й навичок роботи руками.

намалюєте йому перспективи американської мрії? краще коли сімя разом. разом заробляє й разом тратить. а за америку то багато повертались після того як були там по грін карті. там конкуренція серед підсобників й разнорабочих дуже велика й в 50 багато хто вже не витримує, хотя є й такі хто в 30 повернулись.давайте візьмем для прикладу сферичного коня в вакуумі- юріст, 28 р, з трудовим стажом 5р викладання права в технікумібез знань англійської й навичок роботи руками.намалюєте йому перспективи американської мрії? Banderlog

Повідомлень: 431 З нами з: 24.06.14 Подякував: 105 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 150151152153 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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