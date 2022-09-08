Открыть свой бизнес? Дешевая раб сила, дешевая недвига. Кредиты под 2%, Никаких НДС. Все как вещают сказочники.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 вер, 2022 10:22
Открыть свой бизнес? Дешевая раб сила, дешевая недвига. Кредиты под 2%, Никаких НДС. Все как вещают сказочники.
Додано: Сер 07 вер, 2022 21:05
Сьогодні випадково подивилася 1+1 зранку. Був репортаж з київської кав'ярні на Подолі. Вразила кількість гарних доглянутих людей на задньому плані. Війна, ранок, робочий день, за спиною у ведучого, як на підбір, сидять люди, кожен з котрих виглядає як голівудська кінозірка: дівчата - манікюр, губи, щьоки, і т.і. толи телеканал переборщил с массовкой? Подумалось: вот что єти люди будут делать за границей? Здесь нет такой концентрации " кінозвезд" на один метр кв, здесь достаточно виглядеть опрятно- чистие зуби, кожа, волоси, одежда, аккуратная прическа. всё. наши " кинозвезди" с шаблоном " если не колеш губи - ти чушка зачуханная"- здесь помрут.
Додано: Чет 08 вер, 2022 03:07
100%
Приехала году эдак в 2007 знакомая, бывшая киевлянка, из США после всего 6 лет в США. Собралась компания ее бывших друзей-соседей, пошли гулять по Подолу.
Выглядела самой ..."не голливудской звездой".
До отъезда в США даже мусор без макияжа не выносила.
В мой первый визит в начале 00-х, поразило, что за 2 дня (выходные)лазания по Манхеттену, только 1 раз увидел женщину в деловом костюме и туфлях на шпильках.
Я задал этот вопрос этой самой знакомой, с которой гуляли по Манхеттену, на что она с удивлением ответила "так выходные-же!". То есть, макияж и прочие расфуфыривания хоть как-то имеют смысл, если этого требует работа.
Сейчас вообще все в каких-то обтягивающих рейтузах (или что это?) ходят без различия на возраст и физические параметры. Всем пофиг.
|